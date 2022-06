Prima lecţie de antreprenoriat se învaţă la grădiniţă. Cum şi-au vândut zeci de puşti produsele la un târg de vară VIDEO

Curtea grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2, din cartierul Crişan, din Slatina s-a umplut de standuri cu prăjituri, îngheţată, gogoşi, clătite, borcănele cu miere, socată şi limonadă gata de consum, dar şi fel de fel de obiecte realizate din materiale diverse. Toate au fost făcute fie de către părinţi, fie în colaborare cu educatorii grupelor grădiniţei, târgul fiind un foarte bun mijloc de a-i învăţa pe cei mici că munca aduce câştig.

Pe de altă parte, s-au strâns bani care vor reveni fiecărei grupe şi cu care se vor cumpăra jocuri, materiale didactice, consumabile etc., toate fiind atât de necesare.

„Târgul este la a zecea ediţie, sunt una dintre iniţiatoare, colega mea a ieşit la pensie, şi din câte văd, părinţii, copiii şi doamnele educatoare s-au întrecut astăzi. Este o ediţie aniversară. Avem roata norocului, avem vată pe băţ, avem pictură pe faţă, avem jucării formate de copii, avem lumânărici turnate de copii din ipsos şi colorate de ei. Pregătirea durează de câteva săptămâni, pentru că un târg nu se organizează aşa, cu una-cu două“, a explicat Mimi Bădoiu, educatoare la o grupă mare.

Cu banii pe care copiii şi părinţii acestora îi vor strânge, educatoarea şi-a propus să cumpere jucării de construcţie cu piese de mari dimensiuni.

„Din toamnă o să am grupă mică şi mi-am propus să cumpăr nişte jucării care-mi lipsesc. E vorba despre un joc de construcţie din care copiii pot construi castele în care să poată intra ei“, a mai spus educatoarea.

Târgul, devenit o tradiţie, este menit să întărească parteneriatul şcoală - părinţi, a spus directoarea grădiniţei, Mihaela Dicu. „Târgul are drept obiectiv, ca de obicei, antrenarea copiilor şi a părinţilor, întărirea parteneriatului cu părinţii copiilor privind dezvoltarea acestora personală şi, bineînţeles, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale copiilor“, a declarat Dicu.

Evenimentul aflat la a zecea ediţie a avut o întrerupere în cei doi ani pandemici. A ajuns însă un eveniment îndelung aşteptat în comunitate, curtea fiind pur şi simplu plină de părinţi, rude şi prieteni de-ai micuţilor, dar şi de copii care au frecventat în anii trecuţi grădiniţa. Au venit şi locuitori din cartier dornici să achiziţioneze obiecte hand-made sau dulciuri făcute în casă.

Preţurile au fost, în cea mai mare parte, sub cele practicate de magazine şi cofetării, clătitele fiind puse în vânzare cu 5 lei-9 lei/bucată, prăjiturile cu 5 lei/bucată, o felie de tort chees-cake - 5 lei/bucată, tot 5 lei a costat şi borcănelul de miere cu fagure etc. Copiii s-au bucurat şi de pictură pe faţă, tot printre părinţi găsindu-se „artişti“ care au pus în vânzare acest serviciu. S-au vândut baloane, pălării confecţionate manual etc., copiii fiind sprijiniţi de părinţi să încheie tranzacţia şi să depună banii în cutiile special pregătite.

