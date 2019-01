Prietenul lui Darius Vâlcov, directorul DSP Olt care i-a prezentat-o pe şefa ANAF, a fost revocat din funcţie. Ministerul-surpriză în care va ajunge

Andrei Iordache a fost numit în cursul anului 2017 director interimar al Direcţiei de Sănătate Publică Olt, după ce a picat de mai multe ori concursul organizat pentru ocuparea acestei funcţii. Şirul numirilor succesive, ca director interimar, la şefia DSP Olt a luat sfârşit astăzi, 8 ianuarie 2019, când ministrul Sănătăţii l-a revocat din funcţie, fiind totodată numit ca şef al DSP Olt Marius Bodescu, auditor în cadrul instituţiei.

Absolvent al facultăţii de Medicină, Andrei Iordache a câştigat un concurs, înainte de numirea sa ca director interimar, pentru un post de medic în cadrul DSPOlt.



Cât despre viitorul său profesional, cel mai probabil nu va rămâne simplu medic în cadrul DSP, pregătindu-se numirea sa pe o funcţie în administraţia centrală. Iordache a confirmat revocarea sa din funcţie, menţionând totodată că este posibilă, tot în cursul zilei de astăzi, numirea sa pe un post în cadrul Ministerului de Finanţe.

Cine este Andrei Iordache şi ce legătură are cu Darius Vâlcov

Iordache a intrat în politică la începutul anilor 2000, alegând PNL. În campania alegerilor locale, într-una din acţiunile sale electorale, îi flutura în cadrul unei conferine de presă lui Darius Vâlcov (la acel moment şeful PDL Olt) o pereche de cătuşe, ameninţând că va avea probleme cu legea, pe şeful PSD Olt de atunci, fostul vicepremier Paul Stănescu, numindu-l „şeful mafiei locale PSD“.

Ulterior Iordache a schimbat tabăra şi, susţinut de Darius Vâlcov, proaspăt ajuns şi el în PSD, a fost numit manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, intrat tot în acei ani, din administrarea Ministerului Sănătăţii, în cea a Consiliului Judeţean Olt.

Din funcţia de manager al spitalului slătinean a fost schimbat în ianuarie 2016, după patru ani, la acel moment Iordache organizând o conferinţă de presă şi acuzând presiunile care s-au făcut asupra sa pentru a-l susţine drept candidat la Primăria Slatina pe Emil Moţ, actualul primar al Slatinei, cel care, de altfel, a şi câştigat alegerile locale din 2016.

În cadrul acelei conferinţe de presă Iordache vorbea şi de presupusele sale legături cu Darius Vâlcov, de care era suspectat, afirmând că: „nu eu, în ultimii 10 ani, până în ziua de azi, nu eu am făcut afaceri cu Vâlcov, alţii au făcut afaceri cu Vâlcov, nu eu am făcut strategii politice şi am fost pe afiş electoral să ceresc voturi cu Vâlcov în spate, uşor în umbră, pentru a câştiga anumite funcţii (n.r. - aluzie la afiul cu Vâlcov i Stănescu), alţii au făcut acest lucru, mie cred că maxim ce mi se poate reproşa este că încă îi mai răspund la telefon şi că nu i-am întors spatele“. În 2015, Darius Vâlcov, care la acel moment ocupa funcţia de ministru al Finanţelor, fusese reţinut de procurorii DNA , ieşind la iveală hăţişul de firme realizat de acesta prin interpuşi, mulţi dintre „colaboratori“ dezicându-se la scurt timp de Vâlcov.

Andrei Iordache a continuat însă să cultive relaţia cu actualul consilier al prim-ministrului Viorica Dăncilă, prin intermediul lui Andrei Iordache noua şefă a ANAF, Mihaela Triculescu, fiindu-i prezentată consilierului.

„Nu este un secret că eu sunt prieten cu Adriana (n.r. – Adriana Cotel, şefa Agenţiei Naţionale a Medicamentului, care la acel moment reprezenta interesele unei firme de medicamente, alături de care a fost surprins în imagini, în aeroport, plecând spre o destinaie de vacanţă, de reporterii unei televiziuni care realizau un reportaj pe „Henri Coandă“), dar şi cu Mihaela. Nu este un secret că ele sunt prietene bune. Le cunosc, ştiu ce s-a întâmplat, cum au ajuns în aceste funcţii, sunt fete muncitoare care vor demonstra că sunt în stare să conducă aceste instituţii. S-a dorit să se aducă oameni capabili din afara sistemului“, a declarat, cu doar două zile în urmă, pentru „Adevărul“, Andrei Iordache.