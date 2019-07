LISTA Austria oferă cele mai multe locuri de muncă pentru români, dar Norvegia plăteşte cel mai bine. Ce salariu poţi câştiga în străinătate

Austria caută în străinătate 84 lucrători, cei mai mulţi, 30, fiind montatorii de mobilă. Se cer bune cunoştinţe de limba germane şi se oferă contract pe perioadă nedeterminată, salariul fiind între 24.383 şi 42.000 euro/an, valoarea brută. În plus, în primele două luni angajatorul oferă cazare gratuită şi mic dejun şi poate susţine costurile pentru obţinerea permisului de conducere categoria C. Tot Austria mai caută: tâmplari, electricieni, operatori CNC, instalatori sanitari şi de încălzire, stivuitorişti etc.

Un post de asemenea bine plătit oferă Franţa, care caută bucătar. Se cere calificare şi experienţă în domeniu şi se oferă un salariu între 2.000 şi 2.300 euro/lună.

Oferte bune sunt şi în Finlanda, care caută instalatori de schele, nu solicită experienţă şi oferă un salariu de 12 euro brut/oră şi posibilitate de cazare contra sumei de 100 euro/lună.

O ofertă specială vine din Norvegia, care caută, doar în România, un antrenor de gimnastică ritmică pentru un club de gimnastică în care lucrează şi alţi antrenori români. Se oferă un salariu de 3.000 coroane, echivalentul a 31.000 euro brut/an, contract pe perioadă nedeterminată, dar se cere calificare şi experienţă în gimnastica ritmică şi, evident, cunoaşterea limbii engleze sau a limbii norvegiene.

Din Olanda vin în continuare oferte în domeniul agricol, pentru care nu se cere calificare. Se caută, spre exemplu, 30 de muncitori necalificaţi în grădinărit, menţionându-se că se va lucra în câmp deschis, în seră, în depozit etc. Nu se cere cunoaşterea vreunei limbi străine şi se oferă 9,94 euro/oră, suma brută, transport gratuit la locul de muncă (se pun la dispoziţie biciclete), asigurare medicală plătită de angajator şi oportunitatea de a urma, gratuit, un curs de limba engleză, timp de 3 luni.

Tot în agricultură caută lucrători şi angajatorii belgieni şi danezi. Pentru condiţiile specifice solicitate şi oferta completă vă puteţi adresa direct consilierului EURES din cadrul AJOFM Olt.

Deşi ofertele sunt diverse şi sigure, fiind mediate de serviciul public de ocupare, oltenii optează rar pentru acestea. Cea mai mare problemă o constituie cunoaşterea unei limbi străine (limba germană pare a fi o problemă mai mare decât limba engleză), în cazul lucrătorilor care au calificare şi experienţă, iar în cazul tinerilor, care au cunoştinţe de limbă străină, lipsa calificării sau a experienţei solicitate.

Iată lista integrală a locurilor de muncă disponibile la această dată în reţeaua EURES:

AUSTRIA - 84

30 montatori de mobila (limba germana – bune cunostinte)

2 ReactJS Frontend Developer (limba engleza – nivel avansat, limba germana – avantaj)

4 tamplari - productie de mobilier (limba germana – nivel A2)

3 tamplari de ferestre (limba germana – nivel A2)

7 operatori CNC (limba germana – nivel A2)

8 electricieni (limba germana – nivel A2)

8 stivuitoristi (limba germana – nivel A2)

8 lacatusi mecanici in constructii (limba germana – nivel A2)

8 instalatori sanitari si de incalzire (limba germana – nivel A2)

6 faiantari (limba germana – nivel A2)

BELGIA - 5

5 lucratori in agricultura (limba engleza – nivel incepator)

DANEMARCA - 8

3 horticultori - ingineri agronomi (limba engleza, limba portugheza/ceha/albaneza/italiana – avantaj)

2 manageri de ferma ( limba engleza, limba daneza – avantaj)

3 manageri de productie (limba engleza)

FINLANDA - 10

10 instalatori de schele (limba engleza – cunostinte de baza)

FRANTA - 2

1 bucatar (limba franceza/engleza – bune cunostinte)

1 sef de sala (limba engleza/franceza – bune cunostinte)

GERMANIA - 54

4 tehnicieni electricieni sau electronisti (limba germana – nivel A1/A2)

1 tamplar (limba germana – nivel A2)

1 receptioner (limba germana – nivel B2/C1 limba engleza- nivel B2/C1)

3 electricieni (limba germana – nivel A2/B1)

3 mecanici masini de prelucrare a plasticului (limba germana – nivel A2)

3 mecanici de proces-masini productie muluri (limba germana – nivel A2)

1 bucatar (limba germana – nivel B1)

2 ospatari (limba germana – nivel B2)

2 sefi de echipa (limba germana – nivel A2)

1 sudor (limba germana – nivel A2)

2 electricieni (limba germana – nivel A2)

1 bucatar (limba germana – nivel B2)

4 persoane in domeniul gastronomiei de sistem (limba engleza – nivel A2, limba germana – avantaj)

2 zidari (limba germana – nivel A2/B1)

1 dezvoltator software (limba engleza – foarte bine)

1 consultant IT (limba engleza – foarte bine)

1 specialist IT(limba engleza – foarte bine)

5 preparatori de inghetata (limba engleza – bune cunostinte/limba germana – cunostinte de baza)

1 lacatus (limba germana – nivel A2)

1 parchetar (limba germana – nivel A2)

1 instalator instalatii sanitare, de incalzire si gaz (limba germana – nivel A2)

1 ingrijitor persoane varstnice in azil (limba germana – nivel A2)

1 bucatar (limba engleza/germana – nivel conversational)

1 ajutor la curatenie (limba germana – nivel B1)

1 receptioner (limba engleza – nivel C1 si limba germana – nivel C1)

1 manager receptie (limba germana – nivel C1, alta limba europeana – avantaj)

1 demichef de rang (limba germana – nivel B2, alta limba europeana – avantaj)

1 commis de rang (limba germana – nivel B2)

1 receptioner SPA (limba germana – nivel B2, alta limba europeana – avantaj)

1 junior sous chef (limba germana – nivel B2)

1 chef de rang (limba germana – nivel B2, alta limba europeana – avantaj)

1 chef de partie (limba germana – nivel B1)

1 camerista (limba germana – nivel B2)

1 bufetier (limba germana – nivel B2)

NORVEGIA - 18

4 vopsitori auto (limba engleza – min. nivel B1)

4 mecanici auto (limba engleza – min. nivel B1)

4 tinichigii auto (limba engleza – min. nivel B1)

5 ospatari (limba engleza – bune cunostinte, limba norvegiana – avantaj)

1 antrenor de gimnastica ritmica (limba engleza/norvegiana)

OLANDA - 136

20 procesatori bulbi de flori

10 muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură (limba engleza – nivel minim conversational)

10 muncitori in productia de rosii (limba engleza – avantaj)

20 muncitori in sera de flori

30 muncitori necalificaţi în grădinărit

20 operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor alimentare

15 procesatori de flori si plante in sere

11 culegatori mere si pere (limba engleza/germana – nivel minim conversational)

SLOVACIA - 12

12 sticlari



SPANIA - 17

15 tehnicieni mecanici si electrici la intretinere echipamente (limba spaniola/engleza – cunostinte de baza)

2 turnatori modelieri (limba engleza/spaniol – nivel A2)

UNGARIA - 10

5 sudori (limba engleza/sarba – nivel minim)

5 montatori structuri metalice (limba engleza/sarba – avantaj)

