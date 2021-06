De ce se tem profesorii de chestionarele de feedback. "A ajuns oul mai deştept decât găina! Halal!"

Un ordin adoptat de ministrul Educaţiei şi care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial dă elevilor posibilitatea ca semestrial să-şi poată spune opinia cu privire la interacţiunea cu profesorii lor prin intermediul unui chestionar de feedback.

Elevul nu-şi va declina identitatea, în schimb chestionarul este aplicat la clasă chiar de către profesorul vizat. Vestea că elevii vor putea astfel, de două ori în decursul unui an şcolar, să-şi exprime opinia cu privire la cum a decurs relaţia profesor-elev în procesul de predare-învăţare a iscat reacţii dintre cele mai neaşteptate din partea profesorilor.

Pe grupurile de socializare dascălii îşi exprimă făţiş temerea că vor da bine în ochii elevilor doar acei profesori care dau note mari, sunt permisivi şi interesaţi să-I atragă pe elevi de partea lor, în detrimentul calităţii actului educaţional.

"Nu e suficient, ar trebui să aducă elevii şi la examenele profesorilor şi să-i trântească să nu se vadă! A ajuns oul mai deştept decât găină! Halal!“, este una dintre opinii.

"Vor creşte rezultatele elevilor ca ciupercile după ploaie!“, e de părere un alt profesor. „Nu e feedback, e evaluare curată. Şi nu ţine numai de activitatea profesorului, ci şi de condiţiile din şcoală. Şi elevul nici nu trebuie să se fi omorât cu prezenţa la şcoală“, este o altă temere.

"La şcoala particulară trimiteam raport despre fiecare elev în parte, la final de semestru, părinţilor"

"Daaa... acei elevi care au stat în spatele BULINEI la orele on-line, jucându-se, evaluează cadrul didactic!“, este o altă părere, în timp ce un profesor care, potrivit celor scrise, a activat atât în şcoli de stat, cât şi în şcoli din mediul privat, e de părere că feedback-ul ar trebui să fie în dublu sens.

"Ar fi corect să le dăm şi noi feedback elevilor, altul decât note. Să vadă cum am perceput şi noi activitatea şi prestaţia dumnealor la ore, dacă ni s-a părut interesantă abordarea lor a temelor/subiectelor de aplicat, dacă ne fac să ne simtim confortabil şi în siguranţă în clasă ş.a.m.d. Am lucrat şi la stat, şi la privat, şi la şcoala particulară trimiteam raport despre fiecare elev în parte, la final de semestru, părinţilor. Fiecare profesor scria în acel raport ce subiecte s-au studiat în semestrul respectiv şi aprecia munca şi activitatea elevului astfel - la nivelul clasei, sub nivelul clasei sau peste nivelul clasei, cât şi un comentariu despre cum a evoluat elevul, dacă a stagnat, dacă nu s-a implicat, sau dacă a involuat. Erau anumite standarde/niveluri preconizate a fi atinse până la final de an şcolar pentru fiecare grupă de vârstă sau clasă, şi ne raportam la acelea, care erau făcute în corelaţie cu programa şi capacitatea de învăţare la clasa a 5-a, a 6-a, etc. Deci nimic nu se făcea de umplutură, ci era cuantificabil, măsurabil la orice oră“, a explicat profesorul în mediul online.

„În sfârşit trecem şi noi la altă epocă în educaţie. În alte ţări această evaluare a profesorilor s-a introdus de mult timp. Profesorii au aceptat deoarece au o pregătire foarte bună“, este de părere şi un alt profesor.

"Lucrurile sunt undeva la mijloc"

Inspectorul şcolar general al IŞJ Olt, profesor la unul dintre liceele de top din Slatina, spune că nu are nicio temere în privinţa completării acestor chestionare, deşi anumite aspecte pot genera şi situaţii-problemă.

„Eu nu am de ce să mă tem, pentru că eu îmi fac treaba aşa cum consider eu că este bine pentru elevii mei, nu-mi este teamă. Vă daţi seama, fiecare dintre noi a fost elev, unii dintre noi suntem profesori, la un moment dat unii elevi, poate supăraţi, nu vor fi obiectivi. Dar eu cred că până la urmă vocea profesorului se va face auzită şi îşi vor face treaba astfel încât lucrurile să nu degenereze“, crede oficialul IŞJ Olt.

Ceea ce nu ar trebui să facă aceste chestionare este însă, crede prof. Iacobescu, să se pună al îndoială pregătirea profesorului.

"Nu înseamnă ce ceea ce spune elevul este literă de lege, din punctul meu de vedere profesorul este suveran şi trebuie să fie suveran la catedră, pentru că a făcut o şcoală, are o practică pedagogică, are o activitate în spate şi cred eu că un elev sau un părinte nu cunoaşte într-adevăr ce înseamnă să fii profesor. Poate că toată lumea se pricepe la învăţământ, fotbal şi politică, dar lucrurile sunt undeva la mijloc. Nu poate să-mi dicteze mie elevul cum să dau note, când să-l ascult, că astăzi plouă şi e vreme bacoviană şi că n-are chef şi nu poate“, crede profesorul.

"Să plecăm de la ideea că e un lucru bun"

Liviu Mitroi este directorul Liceului Teoretic „Mihai Viteazul“ Caracal, instituţie care conduce în top-ul şcolilor din judeţ. Nu vede o problem în aceste chestionare de feedback şi crede că rezistenţa colegilor săi, acolo unde există, este un sentiment firesc, având în vedere că se confruntă cu un fenomen nou.

"Dacă sunt bine structurate şi să se respecte nişte lucruri acolo sunt foarte OK. Într-o ţară educată, într-o ţară civilizată şi în care profesorii sunt aşa cum trebuie să fie mi se pare OK să existe acest feedback între elev-profesor, profesor-elev. Le e teamă că probabil reacţiile elevilor sau comentariile elevilor nu sunt realiste, că elevii vor fi pentru cei care sunt foarte permisivi, iar cei care sunt un pic mai exigenţi nu vor primi un feedback bun. Este un experiment, trebuie să-l încercăm, sper să se perfecţioneze din mers şi cât mai rapid, să plecăm cu dreptul, nu cu stângul. Şi să plecăm de la ideea că e un lucru bun. Nici n-am încercat şi spunem că nu e bine. Să vedem!“, a spus profesorul.

La Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina, cea mai mare unitate şcolară din judeţ şi una cu rezultate ale elevilor cu adevărat deosebite, problema chestionarelor de feedback e văzută şi prin prisma unei experienţe recente. Consiliul Judeţean al Elevilor Olt a semnalat aici câteva probleme în urma aplicării unor chestionare similar, însă problema profesorilor a fost aceea că s-au indicat doar lucrurile negative.



"Noi ne-am lovit de chestia asta, cu un chestionar făcut de elevi. De data asta chiar profesorii îl aplică la clasă, nu elevii. Până la urmă nu cred că e chiar ceva negativ. Oricare dintre noi este perfectibil“, crede directorul CN „Ion Minulescu“, prof. Christian Ionescu.

"Am primit critici cum că am încercat să spionăm profesorii"

Liderul Consiliului Judeţean al Elevilor Olt, Alexandru Drăghia, spune că aplicarea acestor chestionare nu poate aduce decât lucruri bune. Se va îmbunătăţi, spune elevul, comunicarea între profesori şi elevi prin simplul gest al profesorului de a veni în faţa elevilor şi a le cere opinia.

"Are strict rolul de a facilita discuţiile şi să ne arate că de ambele părţi ale catedrei există înţelegere, există cooperare şi, cel mai important, există dorinţă de dialog“, crede elevul.

Altfel, structura reprezentativă a elevilor din judeţul Olt s-a confruntat deja cu rezistanţa anumitor profesori.

"Poate că unii dintre profesori făceau chestia asta la clase, se întâmpla, le solicitau elevilor opinia, am avut cazuri. Chiar CJE, în semstrul I, împreună cu IŞJ Olt, a desfăşurat o activitate de feedback semestrial deşi încă nu era reglementată. A fost bine primită de majoritatea şcolilor, însă au fost şi cazuri în care, într-adevăr, a fost o reticenţă din partea conducerii, poate din partea unor profesori, şi atât noi cât şi reprezentanţii Inspectoratului Şcolar am primit critici cum că am încercat să spionăm profesorii sau cum că am încercat să ne răzbunăm asupra acestora. Vorbind în modul cel mai sincer posibil, singura noastră intenţie era să rezolvăm acele lacune în comunicarea de la catedră către bănci şi invers, astfel încât elevii şi profesorii să aibă un mediu şcolar propice dezvoltării lor“, a mai spus Drăghia.

Chestionarul pus la dispoziţie de CJE Olt a scos atunci la iveală probleme în anumite şcoli. Deşi 80% dintre elevii chestionaţi au spus că se simt bine la şcoală şi că profesorii lor folosesc metode adecvate de predare, care le facilitează înţelegerea, chestionarele din care s-au desprins problemele vizau în număr mare o mână de profesori, cee ace le-a trezit elevilor din CJE semne de întrebare şi au transmis rezultatele către conducerea şcolilor respective. În majoritatea cazurilor problemele s-au rezolvat, a mai spus Drăghia, pentru că erau efectiv probleme de comunicare.

"Anumiţi profesori au încercat să nege faptul că aceste lucruri s-ar întâmpla, sau au încercat să nege statisticile“, a mai spus preşedintele CJE, precizând că s-au centralizat în cadrul acelei acţiuni aproximativ 6.000 opinii din şcoli din tot judeţul, mult peste aşteptări.

Rezultatul aplicării acestor chestionare nu are, însă, cum să nu ducă al îmbunătăţirea relaţiei între profesori şi elevi, e sigur Alexandru Drăghia.

"Şi din experienţă proprie şi din experienţa elevilor pe care i-am consultat, în momentul în care un profesor cere feedback din partea elevilor nu numai că este perceput mult mai bine de către elevi, ci ei simt că au dreptul la opinie şi pot să-şi exprime liber opiniile cu privire la calitatea actului de predare-învăţare, dar mai mult decât atât, profesorul se deschide faţă de elev, se crează o conexiune. (…) Deschide calea către dialog, or dialogul a lipsit din şcolile româneşti în general în ultimii 30 de ani“, a conchis Drăghia.

