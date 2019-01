Cum obţii ajutorul de stat pentru sisteme fotovoltaice. Detalii care trebuie urmărite cu prioritate în lunile următoare

Ghidul de finanţare pentru acest program, care reprezintă cea mai bună sursă de informare pentru cei interesaţi, a fost aprobat în luna decembrie a anului trecut. Conform ghidului, persoanele interesate pot solicita un ajutor de până la 20.000 lei, până la 90% din cheltuielile pe care le presupune instalarea unui astfel de sistem fiind astfel suportate de stat, prin fondul de mediu, diferenţa de suportat căzând în sarcina solicitantului.

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că în perioada 25 ianuarie – 1 martie 2019 instalatorii de panouri fotovoltaice sunt aşteptaţi să depună cereri pentru validarea în program. După parcurgerea acestei etape va urma analiza dosarelor depuse şi afişarea listei instalatorilor acceptaţi, pe fiecare regiune în parte. Persoanele interesate de program se vor adresa ulterior tocmai acestor instalatori, lista urmând să fie publicată tot pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

Pentru a fi siguri că nu rataţi momentul, urmărirea site-ului menţionat devine obligatorie, pentru că, spre deosebire de programul „Casa Verde“, în cadrul căruia agenţiile judeţene de protecţie a mediului asigurau preluarea dosarelor, în acest program aceste instituţii nu mai au nicio atribuţie, totul derulându-se prin intermediul firmelor desemnate.

Programul se aplică pe regiuni

Conform ghidului menţionat, programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional, pe regiuni, după cum urmează:

1. Regiunea Bucureşti-Ilfov;

2. Regiunea NE - judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

3. Regiunea SE - judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;

4. Regiunea SM - judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;

5. Regiunea SV - judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;

6. Regiunea V - judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;

7. Regiunea NV - judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;

8. Regiunea C - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de stat se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Iată şi care este lista cheltuielilor eligibile în program:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

„Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate“, mai menţionează ghidul.

Care sunt etapele programului

Până la acest moment, din etapele programului a fost parcursă doar prima, respectiv publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare demarării programului. Urmează validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora, de-abia după acest pas solicitanţii putând să se înscrie.

Va exista o sumă rezervată finanţării programului şi va urma un proces de aprobare a solicitărilor. Fiecare solicitant pentru care s-a dat aprobarea va beneficia ulterior de instalarea respectivului sistem, urmând ca instalatorii să-şi primească banii de la stat după această etapă.

La această dată sunt în continuare aşteptate pe site-ul oficial al Administraţiei Fondului de Mediu date privind sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării pe regiuni, informaţii care se publică pe pagina de internet a AFM, ca şi modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor de eligibilitate etc.

Cum te înscrii

Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul. Instalatorul validat efectuează înscrierea solicitantului cu condiţia depunerii de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în ghid.

Instalatorul este cel care va introduce în aplicaţia informatică datele solicitantului, impuse prin ghidul aprobat. Este vorba de datele de identificare a solicitantului, adresa unde se implementează proiectul, suma solicitată prin cererea de finanţare, puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat.

Ce condiţii de eligibilitate se cer

Pentru a beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;

d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;

f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi topografic; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;

g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

Precizări importante:

- În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral şi topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.

- Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Ce proiecte se pot finanţa

Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie. Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.

Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:

a) sistemul de panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp, fiecare panou cu o putere minimă instalată de 250 Wp;

b) invertor/invertoare - putere instalată - minimum 3,0 kW;

c) conexiuni - curent continuu şi curent alternativ;

d) structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;

e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.

Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

Ce documente trebuie să pregăteşti

Lista de documente pe care va trebui să le prezinţi unuia dintre instalatorii validaţi pentru regiunea ta este următoarea:

a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 din ghid;

b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;

c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;

e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

f) în situaţia în care din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menţionată în cererea de finanţare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare, în original sau copie;

g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

După depunerea solicitărilor va urma o perioadă de analiză a documentaţiei, listele cuprinzând solicitanţii respinşi şi solicitanţii aprobaţi afişându-se, de asemenea, pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu.

IMPORTANT – solicitanţii nemulţumiţi de decizie pot depune contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de deciziilor. Contestaţia, semnată de către solicitant, va fi depusă, în original, la instalatorul validat la care s-a înscris, aceasta fiind scanată şi introdusă în aplicaţia informatics. De asemenea, contestaţia poate fi transmisă şi prin intermediul unei adrese de e-mail puse la dispoziţie de Autoritate.

Aceasta trebuie să cuprindă:

a) datele de identificare a contestatarului;

b) numărul unic de înregistrare a cererii de finanţare;

c) obiectul contestaţiei;

d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

Dacă te regăseşti pe lista solicitanţilor care pot beneficia de subvenţie, trebuie să obţii un aviz tehnic de racordare (ATR), pe care în termen de 90 de zile să-l prezinţi instalatorului, în caz contrar considerându-se că ai renunţat la cerere. Pentru multe alte detalii puteţi consulta ghidul de finanţare disponibil AICI.





