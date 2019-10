Cum apar păduchii şi ce metode eficiente de eliminare a paraziţilor există. Şcolile sunt infestate în fiecare toamnă

Pediculoza, aşa cum este denumită ştiinţific problema infestării cu păduchii de cap, poate apărea în orice mediu, deşi deseori, în urma activităţilor de triaj epidmiologic, elevii care se confruntă cu aceasta sunt puşi la zid şi judecaţi ca având o igienă deficitară.

Păduchii de cap pot fi foarte uşor „achiziţionaţi“, printr-o simplă îmbrăţişare care înseamnă şi atingerea capetelor, împrumutarea unei şepci sau a unei căciuli, a unui elastic de păr, a unei perii, a unui pieptene etc. Îţi dai seama că te confrunţi cu o astfel de problemă la scurt timp, când încep să se manifeste simptomele. Cei mai expuşi sunt copiii, prin prezenţa acestora în colectivităţi.

Cum se manifestă pediculoza

Cel mai evident simptom este mâncărimea la nivelul scalpului. Păduchele de cap, care are 2-3 milimetri şi trăieşte pe părul din cap, se hrăneşte cu sânge uman, în urma pişcăturii apărând o reacţie inflamatoare care produce o puternică senzaţie de mâncărime. Păduchele nu trăieşte în afara capului mai mult de 48 de ore. Nu sare, nu zboară şi nu înoată, răspândirea făcându-se prin contact direct cu obiectele amintite mai sus. Se înmulţeşte, însă, foarte rapid, femela depunând 5-10 ouă pe zi, care în 10 zile devin parazit adult.



Păduchii se poziţionează frecvent în spatele urechilor şi deasupra cefei, aici apărând preponderent şi senzaţia de mâncărime. Adulţii pot fi observaţi cu ochiul liber, cel mai des la baza firului de păr, în vreme ce ouăle, care aderă puternic la firul de păr, pot fi confundate cu mătreaţa.

Igiena corectă îi poate ţine departe

Deşi riscul de infestare există, aşa cum spuneam, indiferent cât de grijulii am fi, odată ce am constatat problema sunt câteva măsuri de adoptat rapid. Prima ar fi să cerem de îndată sfatul unui farmacist, trecând peste jenă. În farmacie sunt produse eficiente, care se eliberează fără prescripţie medicală, şi se găsesc într-o gamă variată, chiar dacă preţul nu este tocmai mic. Produsele se achiziţionează în funcţie de grupa de vârstă pentru care urmează să fie folosite, fiind disponibile sub formă de loţiuni, sprayuri, şampoane etc..

După un episod de infestare cu păduchi de cap, pot fi folosite pentru o perioadă produse care se utilizează preventiv. De asemenea, este util să verificăm frecvent copiii care frecventează colectivităţile şi să-i învăţăm regulile principale de igienă, menţionându-le clar că obiectele personale nu se împrumută. Dacă o persoană a stat în preajma uneia infestate, va trebuio verificată o perioadă pielea capului, concomitent cu utilizarea preventivă a produselor care ţin la distanţă musafirii nepoftiţi.