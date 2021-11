Coşmarul unui tată care şi-a pierdut fiica infectată cu SARS-CoV-2. „O băgăm aici în container şi vă mai uitaţi şi dumneavoastră pe geam la ea“

Bărbatul, din Orlea, judeţul Olt, a ţinut să-şi facă publică povestea, contactând publicaţia News Flux, după ce a citit în presa locală datele raportate de către Direcţia de Sănătate Publică Olt despre decesul fiicei sale.

„Decesul nr 658

O persoana de sex feminin, în vârstă de 32 ani, din mediul rural

Data prezentării în CPU - SM Caracal: 30.10.2021

Data confirmarii: 30.10.2021-

Aparţinători refuza internarea

Comorbiditati: Întârziere mentala severa, Parapareza spastica

Data deces: 06.11.2021

Cauze deces: Stop cardiorespirator, insuficienta respiratorie acuta, pneumonie, infecţie COVID 19

Persoana nevaccinata anti-Covid. Deces survenit la domiciliu“, a transmis DSP despre caz.

Bărbatul spune însă că lucrurile ar fi stat altfel.

S-a prezentat, e adevărat, în 30 octombrie cu fiica sa la Spitalul Orăşenesc Corabia, nicidecum la Caracal, însă a mai revenit de încă două ori până la deces. De fiecare dată familia ar fi fost obligată să semneze că refuză internarea pentru că spitalul nu a găsit locuri la ATI, la alte spitale. Tânăra avea nevoie de însoţitor. „Nu mergea, nu vorbea, nu mânca, nu bea apă singură. Cu două persoane, în starea în care era, s-ar fi descurcat. Am pus condiţia asta, de fiecare dată am pus condiţia (n.red. – ca o rudă să o poată îngriji în spital). Şi ne-au spus că nu sunt locuri, nu sunt locuri, că ea trebuie să rămână singură. Noi le-am spus că nu se poate singură“, a declarat bărbatul, pentru Adevărul.

Cum a început totul

„Noi pe data de 30 octombrie am sunat prima dată la salvare. Fata avea o infecţie în gât, avea mereu probleme cu amigdalele, de ani de zile, flegmon amigdalic, acesta era diagnosticul. În momentul în care a venit ambulanţa, ne-au întrebat dacă are Covid. I-am spus că are o infecţie în gât. Ne-am urcat în ambulanţă, ne-am dus la Corabia, la spital. Cânt am ajuns, doamna doctor Ştefania Nicolaescu a spus că nu poate să o consulte, pentru că trebuie făcut testul Covid. A venit o asistentă în salvare, i-a făcut testul şi a spus că are Covid. Vă dăm o reţetă, mergeţi acasă şi o trataţi de Covid. Am reţeta… Am mers acasă să o tratăm de Covid”, a povestit Marian Şişcu, tatăl fetei de 32 de ani, pentru News Flux.

Doar că acasă lucrurile nu au mers deloc bine. Saturaţia de oxigen a scăzut la 84 (în condiţiile în care la valori de sub 93 pacienţii sunt avertizaţi că trebuie să se prezinte la spital). Părinţii au sunat din nou salvarea, iar în 3 noiembrie au ajuns din nou la spital la Corabia. Li s-a spus că pacienta trebuie internată într-un spital care are paturi de neuropsihiatrie, iar la Corabia nu erau.

„Am spus, bine, mergem la Caracal, la Slatina, unde spuneţi dumneavoastră. Ne-a ţinut trei ore în faţa spitalului, pentru că a sunat peste tot şi a spus că nu sunt locuri în spitale. Am întrebat ce facem în situaţia aceasta şi mi-a zis: nu ştiu ce să vă spun. I-a spus şi asistenta de pe salvare: «Domnule, faceţi ceva cu copilul acesta că avem două ore de când stăm în faţa spitalului». Doctorul a spus că nu are ce să facă, nu sunt locuri nici la Caracal, nici la Slatina, nici la Craiova…“, a povestit tatăl, pentru News Flux.

Tatăl a cerut, în aceste circumstanţe, un tub de oxigen pentru a-I administra fetei acasă. I s-a spus că nu se poate, recomandându-i să „facă rost“ de un aparat de oxigen. „Şi am cumpărat, iar unul l-am împrumutat. Şi ne-a pus să semnăm că refuzăm internarea. Am intrebat-o pe doamna asistentă: de ce mă puneţi să semnez că refuz internarea? Haideţi să scriu pe hârtia aceasta că nu sunt locuri în ţară la ATI. «Nu, domnule, scrieţi aşa, nu putem să ţinem Salvarea pe loc». I-am spus că pe mine tot ce mă interesează e să-mi salvez copilul. Şi m-a pus şi am semnat că refuz internarea, acolo, în Salvare“, a continuat bărbatul, pentru sursa citată.

Peste alte două zile situaţia fetei s-a înrăutăţit extrem. Vineri, cu o zi înainte de moartea ei, părinţii au sunat din nou Ambulanţa. La spital au dat chiar peste medicul care a văzut-o la prima prezentare. „Ne-a dus salvarea din nou la Corabia. Era doamna doctor Nicolaescu, care ne spune: «Nu-mi aduc aminte să mai fi fost pe aici». I-am arătat reţeta pe care ne-a dat-o, să o tratăm acasă de Covid. «Aaa…., îmi aduc aminte», a spus. I-am spus, doamnă, haideţi să facem ceva, azi-noapte copilului i-a scăzut saturaţia la 42“, a continuat tatăl să povestească.

Au fost testaţi membrii familiei. Testele au fost negative, din acest motiv, a mai spus bărbatul, refuzându-li-se să o îngrijească pe fată în spital.

„Ne-a adus o lumânare, pe care a pus-o lângă un pom“

„A venit o doamnă asistentă şi a spus: «Vă facem testul, dacă unul din dumneavoastră aveţi Covid, vă putem opri cu ea în spital. Dacă nu aveţi Covid, rămâne doar ea în spital, iar dumneavoastră aşteptaţi pe la poartă». Ne-a făcut testul, a ieşit negativ. «Ne pare rău, dar nu puteţi rămâne cu ea în spital». I-am spus, doamnă, ea singură nu poate să stea, este foarte agitată, trage de fire, de mască, cine are încredere în ea, având problemele pe care le are. «Atunci, în situaţia aceasta, o băgăm aici în container, şi vă mai uitaţi şi dumneavoastră pe geam la ea». I-am explicat că în momentul în care îi dai drumul la mâini, îşi rupe masca. «Mai intraţi şi dumneavoastră la ea, dar să nu spuneţi că v-am dat drumul, spuneţi că aţi intrat aşa, abuziv»”, a dezvăluit bărbatul.

După un timp, cineva le-a dat vestea că starea fetei, admisă în cele din urmă în containerul din curtea spitalului, este foarte gravă şi că, cel mai probabil, „nu mai prinde dimineaţa“.

„A venit o femeie şi ne-a spus: «Dom'ne, e gravă situaţia». Ne-a adus o lumânare, pe care a pus-o lângă un pom. Şi am întrebat-o pe doamna doctor… Doamna doctor, care este situaţia, ce facem cu acest copil? Ne ţineţi aici în container… «Ce pot să vă spun, nu mai prinde dimineaţa… Şi vă rog să daţi oxigenul mai încet, că e ultimul tub şi nu va ajunge până dimineaţa». Şi ne-a spus că în situaţia asta, ar fi mai bine să mergem acasă“, a mai precizat bărbatul. Au cerut să ia cu ei tubul de oxigen, din nou ar fi fost refuzaţi. Au plecat, iar pe 6 noiembrie, la ora 4,00 dimineaţa, fata a murit.

„În toate foile este semnătura aparţinătorilor că refuză internarea“

Reprezentanţii Spitalului Corabia confirmă, pentru sursa citată, cele trei prezentări ale pacientei, însă spun că de fiecare dată familia a semnat că refuză internarea atunci când s-a pus problema transferului la un alt spital.

„Într-adevăr, pacienta s-a prezentat pe 30 octombrie, 3 noiembrie şi 5 noiembrie. Colegii mei au luat legătura cu Spitalul Caracal, Spitalul Slatina, întrucât situaţia dânsei necesita transfer, deoarece depăşeşte competenţele spitalului tratarea unui pacient cu comorbidităţile pe care le avea tânara. În fiecare dintre foile întocmite există semnătura aparţinătorilor că refuză internarea pacientului”, a precizat managerul Spitalului Orăşenesc Corabia, Cristian Filip, pentru News Flux.

Acesta a explicat că tânăra a fost plasată în container până la transferul către un alt spital, însă astfel de transferuri interspitaliceşti durează cu orele, acesta fiind contextul în care familia a decis să plece, din nou, cu fata acasă.

Membrii familiei, vaccinaţi, nu au făcut boala

De menţionat că membrii familiei fetei erau, toţi, vaccinaţi. Motivul pentru care fata nu a fost, la rândul ei, vaccinată anti-COVID ar fi fost teama de reacţii adverse, întărită, a spus tatăl, pentru „Adevărul“, de membrii unei echipe mobile de vaccinare care le-ar fi recomandat să mai aştepte.

„De ce nu am avut şi noi, familia, virus? Trei persoane locuiam cu ea. Am stat cu ea, practic am ţinut-o în braţe. În momentul în care a venit la domiciliu s-o vaccinăm a zis că, haideţi, totuşi, să mai aşteptăm, că nu ştim ce reacţii adverse vor fi. Vă daţi seama că nici noi n-am fi vrut să aibă vreo reacţie adversă. Poate avea o reacţie adversă şi pierdeam de atunci“, a mai spus tatăl.

Familia este convinsă, însă, că dacă fata primea ajutor de specialitate de la prima prezentare la spital ar fi avut şanse să trăiască.

„Dacă de prima dată ne interna în spital avea şanse să trăiască. În momentul în care ei au depistat că e COVID, că nu are infecţie în gât, ei ne-au spus că nu au locuri, că e bine să o tratăm acasă“, a mai spus bărbatul.

Familia nu este încă decisă dacă să se îndrepte împotriva celor care nu au dat o şansă reală fetei lor. „O s-o las să se liniştească unde este ea acuma. Dar pe mine m-a deranjat faptul că au spus că am fost cu ea la Caracal, practic noi n-am fost niciodată la Caracal“, a mai spus bărbatul.

