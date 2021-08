Ce trebuie să facă părinţii copiilor cu test COVID pozitiv şi când să se îngrijoreze şi să sune la 112

Postarea recentă a medicului rezident Cristina Drăghici, care a tras un semnal de alarmă în urma celor constatate într-o singură seară de gardă la un spital din Bucureşti, a fost preluată şi distribuită în grupul de Facebook „Părinţii elevilor din România“. Medicul vorbeşte despre două cazuri, un copil de 4 ani, cu febră de 41,2 grade Celsius, şi un copil de o lună, mamele celor doi copii fiind nevaccinate, cu teste pozitive COVID, dar şi despre locurile din ce în ce mai puţine la Spitalul de Boli Infecţioase „Matei Balş“.

„Nu ştiu cum e seara de vineri în alte părţi, însă la camera de gardă am evaluat mai mulţi copii, dintre care doi sunt de menţionat. Primul copil-4 ani, pusee febrile debutate în urmă cu 12 ore, T max-41.2 C, refractar la tratament, saturaţii bune, fără alte manifestări clinice îngrijorătoare, mama nevaccinată, susţinând că are în prezent laringită nedocumentată, convinsă că nu poate fi altceva, după teste, pozitivă COVID, la fel şi copilul. Al doilea copil-sugar de 1 lună, pusee febrile debutate în urmă cu 3 zile, T max-38.5 C, refractar la tratament, scaune de consistenţă apoasă, mama nevaccinată, simptomatologie similară, pozitivă COVID, la fel şi sugarul, ambii transportaţi la Matei Balş prin SMURD. Sunând pentru transfer, am aflat că sunt puţine locuri disponibile la Matei Balş pentru transferul copiilor COVID pozitivi stabili pentru că au tot venit. Şi vor mai veni. Las aici câteva indicaţii în caz de teste pozitive în rândul copiilor, alături de calda rugăminte de a lua în serios ce se întâmplă şi ce se va mai întâmpla“, a postat medicul.

Când sunaţi la 112 pentru transportul la spital

Medicul Cristina Drăghici recomandă părinţilor care îngrijesc la domiciliu un copil cu test pozitiv COVID să urmărească permanent starea generală a copilului. În funcţie de evoluţie se evidenţiază două situaţii:

• Rămâneţi în izolare şi urmaţi tratamentul simptomatic atunci când semnele sunt următoarele:

- stare generală bună;

- Fără febră sau febră uşoară;

- Mănâncă normal;

- Urinează ca de obicei;

- Nu tuşeşte sau tuşeşte rar.

• Sunaţi la 112 pentru transport la spital în vederea consultului. Poate fi nevoie de internare:

- Stare generală modificată;

- Febră din ce în ce mai înaltă şi la intervale scurte de timp (3-4 ore) sau febră care persistă mai mult de 5 zile;

- Refuză alimentaţia;

- Urinează mai puţin decât de obicei;

- Tuşeşte sau respiră dificil.

Comentariile în urma postării medicului nu au întârziat să apară, împărţind, ca de obicei, cititorii în tabere. „Bine că începe şcoala. Mă duc acasă la Cîmpeanu dacă e …că locuri în spitale nu vor mai fi“, a scris un părinte îngrijorat, pentru ca imediat să apară şi opinia unui coronasceptic: „Aiurea! Copiii mai mereu fac temperatură, mai ales bebeluşii. Când Habibi Arafat trimite, la cerere, teste, la Matei Balş, dar îţi ordonă ca toate să iasă pozitive, cum poţi să ai încredere în acest resident, vândut tot la reducere?!. Ce medic specialist, ce medic primar… va ieşi din acest rezident, dacă are astfel de preocupări de pe acum, manipulare şi minciună?!“.

Medicii avertizează că valul 4 al pandemiei ar putea aduce mult mai mulţi pacienţi tineri în spitale, varianta delta a virusului dovedindu-se un pericol pentru populaţia tânără. Ministerul Sănătăţii a solicitat, de altfel, spitalelor din teritoriu să pregătească paturi speciale de pediatrie în secţiile COVID. Pe de altă parte, din ce în ce mai mulţi părinţi critică decizia Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Sănătăţii de a permite desfăşurarea cursurilor faţă în faţă până la o incidenţă de 6 cazuri la mia de locuitori, după cum a anunţat ministrul Sorin Cîmpeanu, părinţii considerând că şcolile din România nu sunt nici pe departe pregătite să-i primească pe elevi în siguranţă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Covid-19: Varianta Delta dublează riscul de spitalizare - studiu

Rusia a autorizat al cincilea vaccin anti-COVID-19, în ziua în care au fost raportate cele mai multe decese de la începutul pandemiei