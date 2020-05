Cât cresc tarifele în cabinetele medicilor stomatologi. „Absolut tot ce achiziţionăm este de cel puţin două ori mai scump“

Regulile după care vor funcţiona, după 15 mai, cabinetele stomatologice în care activitatea a fost suspendată în luna martie au fost publicate spre consultare, iar medicii stomatologi spun că sunt condiţii de bun simţ, care, în plus, nu diferă cu mult de ce făceau oricum, şi până acum. Diferenţa este că intervalul între consultaţii se măreşte considerabil, pentru a se putea efectua dezinfecţia, iar cheltuielile vor creşte în mod categoric, pentru că tot ce se cumpără acum, atât materiale pentru dezinfecţie şi echipamente de protecţie, cât şi materialele specifice intervenţiilor stomatologice, sunt mult mai scumpe. Cât din costuri se va reflecta, însă, în preţul pe care pacientul trebuie să-l plătească depinde de la cabinet la cabinet, pentru că fiind vorba de sistem privat, fiecare medic îşi stabileşte tariful, nu există preţuri reglementate.

Ce va trebui să-i spui medicului

Iată mai întâi care sunt regulile după care vor funcţiona cabinetele stomatologice, conform proiectului aflat în consultare:

Reguli pentru desfăşurarea activităţii in cabinetele stomatologice:

- Pacienţii cu simptomatologie de viroză respiratorie, pacienţii aflaţi în izolare/carantină sau pozitivi/confirmaţi cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) pot fi trataţi doar în cabinetele stomatologice desemnate (n.r. – această primă frază deja i-a derutat pe stomatologi, care nu ştiu, în afara Spitalului „Matei Balş“, unde să-i redirecţioneze pe pacienţii menţionaţi).

Măsuri generale pentru desfăşurarea activităţii în cabinetele stomatologice:

- Evitarea pe cât posibil a contactului cu personalul (nu strângeţi mâna, menţineţi o distanţă de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuţii, etc);

- În afara manoperelor de tratament, evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul;

- Permiterea accesului în camera de tratament doar a pacientului, cu excepţia situaţiilor speciale (copii, persoane dependente etc), caz în care se va limita accesul la o persoană însoţitoare;

- Nu se permite staţionarea în sala de aşteptare şi se recomandă dezinstalarea oricărui aparat de cafea şi/sau dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor, etc;

- La intrarea în cabinetele stomatologice vor fi amplasate dispensere cu soluţii dezinfectante (antiseptice pe bază de alcool);

- Dezinfecţia regulată a mânerelor uşilor, sălii de aşteptare, recepţiei;

- Dezinfecţia toaletei după utilizarea acesteia de către un pacient;

- Este recomandată plata cu cardul şi dezinfecţia POS.

Accesul la tratament:

- Se face doar cu programare telefonică/online prealabilă. La momentul programării pacientul va fi întrebat dacă:

 Are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie şi / sau febră (≥37⁰C)?

 Are membri ai familiei cu aceste simptome?

 Are vârsta de 65 de ani sau mai mult?

 Suferă de o patologie cronică sau o afecţiune care ii reduce imunitatea?

 Este sănătos şi se simte în prezent sănătos?

- Programarea pacienţilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) se va face pentru începutul programului de lucru.

- Programarea pacienţilor care necesită proceduri generatoare de aerosoli va fi făcută pentru sfârşitul programului de lucru.

- La prezentarea în cabinet se va efectua termometrizarea pacientului şi se va solicita dezinfecţia mâinilor.

- Înainte de începerea tratamentului, medicul stomatolog va obţine acordul informat al pacientului.

Tipuri de proceduri:

- Proceduri fără generare de aerosoli: consultaţie, extracţie simplă, sutură, incizie şi drenaj abces, obturaţie provizorie, radiografie, tratamente ortodontice de menţinere;

- Proceduri generatoare de aerosoli: utilizarea pieselor de mână rotative (în special turbina), a sprayului apa-aer, a aparaturii ultrasonice, a dispozitivelor cu jet de particule. Înaintea unei proceduri generatoare de aerosoli, pacientul va clăti în prealabil gura timp de 1 minut cu soluţie 1% peroxid de hidrogen (prin diluarea unei soluţii de H2O2 3% cu apă).

Echipament de protecţie:

- Personalul va utiliza echipament de protecţie - mască chirurgicală, vizieră şi mănuşi.

- Pentru procedurile generatoare de aerosoli se va folosi masca tip FFP2/3 sau echivalent.

După fiecare pacient se va efectua:

- Aerisirea camerei de tratament;

- Dezinfectarea riguroasă a suprafeţelor (unit dentar, blat de lucru etc.), cu dezinfectant de suprafaţă conform standardelor;

- Dacă există o contaminare vizibilă pe suprafeţe, se va îndepărta mai întâi cu o cârpă umedă (apă), de unică folosinţă cu apă şi săpun;

- Dezinfecţia cu alcool 80 % a tuturor dispozitivelor medicale care nu sunt rezistente la sterilizare cu aer cald. Dacă există o contaminare vizibilă pe dispozitive, aceasta trebuie mai întâi îndepărtată cu o cârpă umedă (cu apă) sau cu o cârpă de unică folosinţă, apă şi săpun. Pentru un dispozitiv medical (sau părţi ale acestuia) care nu este rezistent la alcool se folosesc şerveţele de curăţare şi dezinfectare pentru suprafeţe sensibile;

- Este de preferat utilizarea unor materiale de curăţare de unică folosinţă, cât mai mult posibil;

- Dezinfectarea aspiratorului şi a scuipătoarei;

- Dezinfectarea completă a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare;

- Sterilizarea completă a pieselor înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizare de piese de unică folosinţă;

- Schimbarea măştii, mănuşilor, curăţarea şi dezinfectarea vizierei;

- Spălarea mâinilor cu apă şi săpun sau dezinfecţia cu soluţie hidroalcoolică înainte de a pune altă pereche de mănuşi.

„Se şi exagerează mult în privinţa costurilor“

Costurile cresc foarte mult în aceste cabinete, însă nu pentru că se dezinfectează mai mult, spune medicul stomatolog Andreea Dumitrescu, ci pentru că au crescut enorm preţurile, în special la echipamentele de protecţie şi materialele de dezinfecţie, însă şi la materialele specifice.

Cabinetul dr. Dumitrescu a fost redeschis în condiţii speciale din 28 aprilie 2020. Medicul spune că a cheltuit 5.000 lei pentru achiziţionare unor lămpi noi pentru dezinfecţie, dar şi pentru materialele necesare dezifecţiei. Pe lângă lampa UV care s-a impus tuturor cabinetelor, a cărei folosinţă era deja reglementată, a achiziţionat şi o lampă UVC (folosită uzual în sălile de operaţie), care are avantajul că poate fi folosită în prezenţa personalului şi a pacienţilor.

„S-a renunţat la prevederea iniţială cu nebulizarea şi a rămas să se facă dezinfecţie UV, care oricum era reglementată. Toate cabinetele din România, în mod normal, trebuie dotate cu aceste lămpi. Au însă foarte marele dezavantaj că nu pot fi folosite în prezenţa omului, trebuie să laşi o oră, să faci dezinfecţia ca la carte. Acum sunt nişte lămpi care sunt şi în sălile de operaţie din România, care filtrează aerul, UVC se numesc ele, îl sterilizează şi îl repun în circulaţie. Acestea funcţionează permanent, nu afectează persoanele. Nu sunt obligatorii şi sunt mai scumpe“, a declarat dr. Dumitrescu.

Medicii vor folosi de asemenea un halat impermeabil, care face parte din echipamentul standard al chirurgilor din sălile de operaţie, mască şi vizieră, propunerea iniţială, de a lucra echipaţi în combinezoane, dovedindu-se aproape imposibil de pus în practică, pentru că, spune medicul, la un program de ore întregi de intervenţii purtarea unui astfel de echipament devine de nesuportat. În plus, dezechiparea trebuie să se facă într-o cameră specială, după o procedură specială, ca, de altfel, şi echiparea.

8 lei un halat înainte de pandemie, 60 lei acum

Cât despre cum au crescut preţurile, lucrurile stau exact cum am constatat cu toţii atunci când cumpărăm o mască simplă chirurgicală care costă acum 5 lei în farmacie, iar înainte costa 0,30 lei.

„Halatele de chirurgie pe care le luam cu 8-9 lei, acum sunt 60. Le-am luat cu 80 săptămâna trecută, acum o să le iau cu 40, aştept curierul. Bonetele acelea de unică folosinţă – o pungă cu 100 de bucăţi costa 30 lei, iar acum 150 lei. Nu cresc costurile pentru că se dezinfectează mai mult. Noi facem ce făceam şi înainte, numai că preţurile a tot ceea ce achiziţionezi au crescut, sunt cel puţin de două ori mai mari. Motivează că pentru tot ce se importă costă dublu transportul, iar preţul transportului este foarte mare“, a mai spus medicul, precizând că pentru materialele specifice preţurile aproape s-au dublat, în acest caz creşterile fiind însă mult mai mici decât în cazul materialelor de protecţie şi al dezinfectanţilor.

Toate aceste costuri mai mari se reflectă în tarifele către pacienţi, care, este adevărat, au crescut. Dr. Dumitrescu spune că manopera în cabinetul său a crescut cu 30-50 lei, astfel că se ajunge la un cost final cu 10-20% mai mare decât înainte de pandemie.

„Nu poţi să impui nişte preţuri... Se şi exagerează, am auzit de clinici care impun taxă de dezinsecţie, însă nu poţi să faci aşa ceva. E adevărat, ieşi mult mai în pierdere, serviciile scad la mai puţin de jumătate, pentru că este foarte greu să lucrezi la fel în noul echipament. Este un efort fizic şi psihic mult mai mare decât era înainte“, a mai spus medicul.

Pacienţii, însă, aveau mare nevoie de aceste servicii, în cazul multora problemele agravându-se, cu atât mai mult cu cât au evitat să se prezinte în cabinetele pentru Urgenţe, de teama de a nu contracta Covid-19. Unul dintre formularele pe care pacientul le completează, de altfel, la intrarea în cabinet are şi o astfel de menţiune, că sunt conştienţi că se supun riscului de a contracta Covid-19. Pacienţii semnează aceste formulare, iar hârtiile rămân în cabinet, deocamdată nefiind clar pentru câtă vreme.