BAC-ul de toamnă: „vânătoare“ de viitori studenţi la poarta centrului de examen. „Avem şi locuri la «buget»“

Miza examenului care a început marţi, 16 august 2022, cu proba la Limba şi Literatura Română, este nu doar diploma de Bacalaureat, ci şi admiterea la facultate, pentru că încă este posibil să devină studenţi, îi asigură pe absolvenţi reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior.

Deşi universităţile au organizat deja prima sesiune de admitere, după ce absolvenţii de liceu au susţinut Bacalaureatul în sesiunea iulie-iulie, oferta este în continuare generoasă şi pentru cei care se luptă în aceste zile pentru note mari. „A fost admitere, dar încă mai sunt locuri, chiar şi la buget, aveţi aici“, sună oferta, în timp ce candidaţii de la BAC-ul de toamnă primesc fly-erele lămuritoare.

„Mai uşoare decât în prima sesiune“

„Am dat şi în vară. Subiectele au fost mai uşoare decât în prima sesiune. La Română am avut 4,95 după contestaţie, n-au vrut să-mi dea 5.00. Şi îmi mai trebuie o notă la Mate, să trec, am avut două note sub 5.00 şi una peste“, explică o candidată abia ieşită din sala de examen. Tot uşoare i s-au părut subiectele de la Română şi colegei sale. Colega are doar această probă de susţinut şi scapă, vrea să se înscrie mai departe la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală. Aceeaşi părere o au şi alţi candidaţi, nici Eminescu şi nici Blaga nu le-au pus probleme.

Absolvenţii au ieşit relaxaţi din sala de examen FOTO: Alina Mitran

La centrul de examen organizat la Liceul Tehnologic „Alexe Marin“ din Slatina au venit absolvenţi „picaţi“ în 18 licee din judeţul Olt. Curtea liceului e plină de maşini, unii chiar vor să impresioneze. Cei mai mulţi se feresc, în schimb, să stea de vorbă despre examen şi despre cum au ajuns să-l susţină de-abia acum. Unii mimează graba, alţii spun că au emoţii. Printre ei şi copii care recunosc că „au tras“ mai puţin când trebuia şi şi-au stricat vara, dar că acum speră să fie altfel. Subiectele de la Limba Română, spun cu toţii, indiferent că „au căzut pe subiect“ sau nu, au fost uşoare.

„Subiectele au avut un grad mediu de dificultate. Sperăm ca elevii să dovedească faptul că în această vacanţă au învăţat“, spune preşedintele comisiei judeţene de examen, inspectorul şcolar general-adjunct Victor Iacobescu.

„Mai e acum ce era când am dat noi?!“

Candidaţii sunt opriţi pentru câteva momente, la ieşirea din curtea liceului, de reprezentanţii a două instituţii: Universitatea din Craiova şi Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ Slatina. Prima are chiar o ofertă neaşteptată pentru data din calendar: locuri libere la buget (fără taxă) la facultăţile de Istorie (15 locuri), Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (10) şi Sociologie (2), în timp ce la Asistenţă Socială, ca şi la celelalte, mai sunt zeci de locuri libere contra unei taxe de studii. Postliceala, în schimb, îi îmbie cu altceva, anume cu posibilitatea de a se înscrie fără diplomă de BAC, putând chiar absolvi fără obligativitatea de a trece examenul de Bacalaureat. „Noi nu le-o cerem, poate vreun angajator, când merg să se angajeze“, spune reprezentanta şcolii.

Pentru că locurile disponibile nu s-au ocupat toate, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior îşi încearcă norocul şi cu absolvenţii de la BAC-ul de toamnă FOTO: Alina Mitran

Vorbim puţin despre cum s-a ajuns ca de la examenele de admitere la facultate sau la postliceală cu mulţi candidaţi pe loc să se ajungă la situaţia în care şcolile nu-şi acoperă locurile disponibile şi concluzia e amară: „Ce, mai e cum era când am dat noi?! Te bucuri când mai găseşti, şi pe la cursuri, tineri interesaţi“.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Bacalaureat 2022 Olt. Rezultatele finale. Au mai promovat 56 candidaţi. Judeţul rămâne cu cele două medii de 10

Peste 41.000 de elevi nu s-au înscris la Bacalaureat 2022. Care sunt cauzele