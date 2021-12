ALRO anunţă că îşi reduce activitatea de producţie a aluminiului primar, de la cinci hale de electroliză la două hale din cauza creşterii preţului la gaze şi energie electrică

Producătorul este de altfel cel mai mare consumator de energie din România.

”Societatea anunţă investitorii şi publicul interesat că, în contextul situaţiei excepţionale de pe pieţele de energie şi gaze, Consiliul de Administraţie a adoptat, în şedinţa din 27 decembrie 2021, programul de producţie pe anul 2022. Programul de producţie se bazează pe câteva principii economice solide, precum prezervarea lichidităţii, îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de către companie, inclusiv plata la timp a salariilor, a impozitelor şi taxelor şi a serviciului datoriei pentru creditele angajate, precum şi adoptarea unui model de business care ţinteşte pe de-o parte să reducă dependenţa de energia electrică, iar pe de altă parte să menţină pe cât posibil portofoliul de produse, cu excepţia celor neprofitabile sau cu marja de profit foarte mică. În acest sens, activitatea de producţie a aluminiului primar se va diminua, de la cinci hale de electroliză la două hale, cu implementarea de măsuri tehnologice care să permită o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile de pe pieţele de energie vor reveni la normal”, arată compania.

În ceea ce priveşte portofoliul de produse, societatea intenţionează să păstreze sau chiar să crească portofoliul de produse procesate şi să diminueze portofoliul de produse primare, astfel încât să rezulte un mix de producţie echilibrat şi eficient.

”În anul 2022 se vor implementa şi măsuri de reducere a costurilor şi de eficientizare a activităţii, iar cantităţile de metal primar care nu vor mai fi produse, vor fi compensate parţial cu metal reciclat sau cu metal primar cumpărat de la terţi. Societatea apreciază că o parte din furnizorii şi din clienţii săi vor fi afectaţi de măsurile propuse, astfel încât şi-a propus să angajeze cu acestea discuţii constructive în vederea diminuării impactului şi asigurării condiţiilor de repornire a capacităţilor”, precizează compania.

Conducerea societăţii nu are în vedere pentru moment concedieri ale personalului angajat, ci doar măsuri pentru eficientizarea folosirii forţei de muncă, măsuri care pot cuprinde inclusiv perioade de şomaj tehnic sau devansarea şi cumularea unor revizii şi reparaţii.

Cu privire la investiţiile în curs, societatea se va concentra doar pe acele investiţii care vor aduce câştiguri şi îmbunătăţiri imediate ale activităţii sale sau care sunt necesare în vederea conformării cu operarea sigură şi legală. Celelalte investiţii vor fi amânate pentru o dată ulterioară, în funcţie de evoluţiile din economie.

”Conducerea societăţii îşi exprimă încrederea că societatea va traversa cu succes actuala perioadă dificilă şi va informa din timp investitorii şi publicul interesat despre evoluţia situaţiei sale, în conformitate cu regulile pieţei de capital. Informaţiile financiare relevante vor fi publicate, ca de obicei, potrivit calendarului financiar anual”, mai arată compania.

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa, a raportat în primele nouă luni ale anului cu o cifră de afaceri de 2,5 miliarde lei, în creştere cu 27%, şi pierderi de 25 milioane lei, faţă de un profit de 273 milioane lei în perioada similară din 2020.

Alro, fondată în 1961, cu începerea producţiei în 1965, este o filială a Vimetco N.V. (Olanda), un producător global, integrat vertical, de aluminiu primar şi prelucrat. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, cu o capacitate de producţie instalată de 265.000 de tone pe an de aluminiu electrolitic, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat.

Principala piaţă pentru produsele Alro este reprezentată de Uniunea Europeană, dar compania îşi exportă produsele în întreaga lume, în peste 50 de ţări de pe toate continentele.

Începând cu data de 18 martie 2019, Comitetul de Indici al Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea Alro (codul ALR) în BET, indicele principal al pieţei şi în BET-TR (indice care include şi dividendele distribuite). Acţiunile Alro sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti din octombrie 1997, iar Alro este prima companie din industria aluminiului prezentă în cei doi indici.

