Acuzaţii dure ale poliţiştilor: „Guvernul vrea o Poliţie slabă, ca ei să-şi poată face liniştiţi activităţile infracţionale“

Poliţiştii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) protestează în aceste zile în mai multe oraşe ale ţării, într-un demers de tip caravană.

În ziua de luni, 22 februarie 2021, la ora 12.00, caravana s-a aflat în faţa Prefecturii Olt, în sprijinul poliţiştilor venind şi alţi sindicalişti din cadrul confederaţiei sindicatelor Cartel ALFA.

Oamenii legii sunt nemulţumiţi că în acest an nu beneficiază de creşterile salariale prevăzute de lege şi, mai mult, le-au fost tăiate şi din drepturile deja câştigate, respectiv tichetele de vacanţă sau banii pentru a-şi cumpăra hainele de serviciu.

Marţi, 23 februarie, 1.500 poliţişti vor protesta din nou în Bucureşti, iar şirul protestelor ar putea continua dacă revendicările nu le sunt onorate, a declarat preşedintele Cartel Alfa Olt, Cristel Ioţu.

Poliţişti la protest Foto: A.M.

„Venim cu o listă lungă de revendicări. Pe lângă faptul că avem lista de revendicări generale, cu privire la încheierea unui contract colectiv de muncă la nivel naţional, cu punerea în plată cu un salariu minim decent care să reflecte realitatea, avem partea specială, poliţiştii, care sunt încă plătiţi, şi atenţie ce vă spun, sunt încă plătiţi la nivelul anului 2009. Ceea ce este inadmisibil, pentru că din 2017 avem o lege (n. Red. - L153/2017, legea salarizării unice pentru sectorul bugetar), am protestat în fiecare an şi puteţi să observaţi, de ziua poliţiştilor am fost la guvern, la guvernele anterioare. Acest guvern, mincinos pot să spun, nu şi-a onorat promisiunile. Şi aţi văzut că domnul Câţu a afirmnat faptul că asta spuneau în campanie şi în programul de guvernare nu suntem incluşi pe lista de priorităţi. Asta înseamnă că Guvernul vrea un sistem de siguranţă slab, vrea o Poliţie slabă, ca ei să poată să-şi facă activităţile liniştiţi, activităţile infracţionale, aş spune, că altfel nu înţeleg de ce vor să ţină Poliţia la un nivel minim, la un nivel de salarizare la valoarea de 600 RON, valoarea din 2009“, a declarat Ioţu.

Poliţistul spune că prin neaplicarea legii de salarizare poliţiştii pierd sume importante care s-ar adăuga la salariul mic în comparaţie cu alte familii ocupaţionale. „Eu, Ioţu, eu mai luam 1.000 lei în plus, luam 4.000 lei, atenţie, fără norma de hrană sau banii de haine“, a precizat Ioţu, explicând că poliţiuştii au obţinut în instanţă aplicarea legii, printr-o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru ca la scurt timp fostul ministru Marcel Vela să declare că fac majorări salariale pentru poliţişti.



„În anul 2019, printr-o decizie a Înaltei Curţi, decizia 51, se poate verifica, am câştigat în instanţă drepturile revendicate, situaţie mârşavă îndreptată împotriva noastră, luată de guvernul condus la momentul respectiv de domnul Orban şi de ministrul Vela. Au făcut o ordonanţă, ordonanţa 75, şi au spus – facem majorări salariale pentru poliţişti. Nu, n-au făcut nicio majorare salarială, era vorba de decizia Înaltei Curţi, care spunea că sunt vbligaţi să ne pună în parametrii salarizării la nivel maximal. Aceste minciuni acumulate în timp au dus la aceste activităţi pe care noi le desfăşurăm şi nu ne oprim aici“, a mai spus Ioţu.

