Scene de coşmar în Mărginimea Sibiului. Şoferul unui BMW surprins într-o manevră criminală de depăşire VIDEO

Momentul în care un BMW depăşeşte un camion şi trece milimetric pe lângă un alt BMW care circula regulamentar din sens opus a fost surprins de un participant la trafic şi postat pe reţelele de socializare.

Din comentarii reiese că întâmplarea s-a petrecut sâmbătă, 6 martie, pe DJ 106 E, în Mărginimea Sibiului, pe drumul care leagă localităţile Cristian de Orlat şi se uneşte cu celebra şosea Transalpina. De asemenea, unul dintre internauţi a precizat faptul că şi el a fost protagonistului unui incident similar, provocat de acelaşi şofer pe DN 7 / E 81. „Ăsta era să mă omoare şi pe mine, eu cu Matiz, el cu BMW, pe Valea Oltului”, a comentat o persoană.

Din imagini reiese că ambele BMW-uri sunt înmatriculate în Sibiu, dar şi că şoferul care circula regulamentar s-a văzut nevoit să tragă de volan spre dreapta, ieşind în decor, pentru a evita coliziunea cu şoferul aflat în depăşirea inconştientă.

Şi conducătorii auto din camioane au fost surprinşi de manevra iresponsabilă, motiv pentru care au oprit imediat după triplare.

„Are exact profilul autorului unui carnagiu pe şosea”

Şoferul care a postat imaginile pe pagina sa de socializare a însoţit filmarea de următorul comentariu: „Poate-l vede şi #PoliţiaRomână, are exact profilul autorului unui carnagiu pe şosea. Acum, patru nevinovaţi au scăpat ”la mustaţă”. Cu un acostament de doar jumătate de metru şi lunecos după ploaie plus un şanţ de un metru adâncime, la o deviere cu un pic mai mare pentru a-i face loc dobitocului, răsturnarea era garantată!”.

Cele patru persoane de care pomeneşte autorul filmării se îndreptau spre o cununie civilă şi un botez la care o parte dintre ei erau protagonişti.

La un pas de moarte pe drumul spre cununia civilă şi botez

„În maşina din faţă se afla sora mea cu iubitul ei, iar în spatele lor eram noi. Atunci plecasem de la Gura Râului spre cununia civilă, apoi am avut botezul copilului. Ne gândim cu groază la ce se putea întâmpla dacă şoferii nu reacţionau la timp. Pe drumul dintre Orlat şi Cristian, este o secţiune unde se face o curbă la stânga. Noi am văzut de departe că depăşea, am văzut că maşina surorii a frânat, în aceeaşi secundă am frânat şi noi, brusc. Am văzut cum şoferul s-a băgat pe mijloc şi a trecut printre noi şi camion. Dacă trăgeau băieţii mai tare de volan dreapta, cădeam noi în şanţ. După ce am trecut noi, am văzut că şoferul care a depăşit a oprit oblic pe prima bandă şi a oprit camioanele. Al doilea camion l-a claxonat, din momentul în care am văzut că el a oprit coloana de trei maşini”, a povestit mireasa care se afla în cea de-a doua maşină.

Reprezentanţii Poliţiei Sibiu ne-au transmis legat de acest incident: „Dacă nu e fapta constatată de poliţist în mod direct sau cu aparatura din dotare, nu putem aplica sancţiune”.

Situaţii similare în care Poliţia Rutieră a intervenit

Astfel de manevre riscante sunt des întâlnite pe şoselele patriei. Din păcate, împotriva unor persoane care pun în pericol circulaţia pe drumurile publice, toţi participanţii la trafic, deseori nu se iau măsuri. În alte cazuri asemănătoare, însă, Poliţia Rutieră a decis pe lângă amendă să suspende dreptul de a conduce între o lună şi trei luni în funcţie de gravitatea situaţiei.

Spre exemplu, în 2018, pe DN 64, şoferiţa unui BMW a început să şicaneze în trafic un alt conducător auto pentru că acesta l-a claxonat în timp ce staţiona în mijlocul drumului. Scenele au fost surprinse cu o cameră de bord şi postate pe You Tube, devenind rapid virale. După acest episod, şoferiţa a rămas fără permis timp de 30 de zile

Câteva zile mai târziu, pe Valea Oltului, şoferul unui SUV executa o depăşire riscantă, similară celei petrecută zilele trecute în Mărginimea Sibiului. Numai că în acel caz lucrurile nu s-au oprit la acest episod. Şoferul depăşit, înfuriat de gestul inconştientului, a ţinut să-i dea o lecţie . La câţiva kilometri depărtare, i-a tăiat calea, l-a depăşit şi l-a forţat să încetinească, ca să nu iasă în decor. Apoi a procedat la fel când şoferul de SUV l-a depăşit din nou, fiind însă la un pas să iasă şi de pe contrasens, când şoferul TIR-ului a decis să intre în depăşirea maşinii care rula înaintea sa, tăindu-i calea SUV-ului.

Anul trecut, în ianuarie, tot pe Valea Oltului, în zona Bălţii Proieni, un şofer inspirat a oprit pe marginea drumului ca să evite o coliziune cu un tirist care se angajase tot într-o depăşire riscantă. Din nou imaginile surprinse de o cameră de bord au devenit rapid virale.

În toate aceste cazuri, şoferii implicaţi au rămas fără permise de conducere şi s-au ales şi cu amenzi.

