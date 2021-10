Lumânările speciale din ceară de albine, făcute de o tânără din Sibiu. Ce proprietăţi terapeutice au acestea

Pasionată de mai mulţi ani de lumânările din ceară de albine, Alexandra Drugă şi-a deschis „Mirizma Candles”, mica afacere cu lumânări handmade chiar în 2020, anul pandemiei.

De meserie este copywriter, iar neoficial a spus la un moment dat că este „contemplator”. Alexandra a dezvăluit pentru „Adevărul” cât a contat formarea profesională şi sufletească în iniţierea şi dezvoltarea pasiunii de a realiza lumânări din ceară de albine.

„Valorile sufleteşti şi spirituale îşi pun amprenta în mai toate activităţile mele. Şi cum sunt iremedial îndrăgostită de tradiţii, rustic şi arome care trezesc amintiri, am vrut ca acestea să prindă contur. Mai mult, întotdeauna am fost fascinată de lucrurile făcute manual. Mi se pare că au o energie aparte, surâs, dor, împlinire sau curaj. Şi aşa am ajuns să făuresc manual lumânări artizanale din ceară de albine. Totul pur, cu suflet şi cu mare respect faţă de natură. îmi doresc să perpetuez meşteşugurile de altădată, şi cât de uşor pot fi integrate în traiul modern”, precizează Alexandra Drugă.

Tânăra recunoaşte că totul se leagă şi de meseria sa de copywriter. Toate notiţele pe care le are în agenda Mirizma, ideile de viitor şi paginile de social media i-au oferit un loc de refugiu unde îşi poate scrie gândurile şi transmite o parte din valorile în care crede. „Atunci când lucrezi pentru alte persoane, eşti constrâns de anumite tematici, ton of voice şi chiar rigoare. Însă atunci când lucrezi pentru tine, te simţi mai liber şi curajos ca niciodată, pentru că expunerea propriei persoane şi vulnerabilitatea devin forţa ta”, spune Alexandra.

Proprietara „Mirizma Candles” a început cu mici cadouri pentru prietenii săi, un soi de testare. Nu a avut aşteptări prea mari, însă feedback-ul primit a încurajat şi pentru prima dată i-a încolţit în minte întrebarea: “Dacă pasiunea mea poate deveni o afacere?“

Ceara din care sunt realizate lumânările este 100% naturală şi non-toxică FOTO: arhiva personală Alexandra Drugă

Alexandra şi-a făcut un logo simplu, paginile de Instagram şi Facebook, şi a început să creeze conţinut. Investiţia de început a fost de aproximativ 1500 lei, gândindu-se să înceapă cu paşi mici. În investiţia iniţială au intrat materia primă, produsele de ambalare, materiale promoţionale.

„Primii bani câştigaţi din această pasiune i-am folosit pentru... următoarele investiţii: testare produse noi, materiale diferite – îmi doresc să găsesc mixul ideal de calitate şi sustenabilitate, atât al materiei prime, cât şi al produselor de ambalare”, dezvăluie Alexandra Drugă.

Cât costă lumânările

Tânăra din Sibiu îşi aduce aminte de prima comandă adevărată, una despre care spune că a fost destul de generoasă şi a venit tocmai din Bucureşti: „Eu fiind din Sibiu, am vizat în primul rând publicul de aici, neavând îndrăzneala să ţintesc alte oraşe mari. Persoana respectivă a achiziţionat câteva lumânări groase, pillar, care şi astăzi sunt cele mai iubite. Mi-a plăcut faptul că a contat textul scris de mine şi că asta a inspirat-o să comande, pe lângă aspectul desosebit al lumânărilor”.

Materia primă pentru lumânări este una de calitate. „Ceara este pură, provenind de la apicultori etici din Transilvania. 100% naturală, non-toxică, prietenoasă cu omul şi mediul”, precizează Alexandra Drugă.

Legat de ingredientele folosite, fagurii din ceară naturală şi fitilul din bumbac sunt cele două elemente care compun lumânarea Mirizma. „Plus multă dăruire, îndemânare şi un miros dulceag inconfundabil care creează dependenţă”, adaugă Alexandra.

În linii mari procesul de realizare a unei lumânări durează între 10-20 minute, în funcţie de dimensiune. Preţul unei lumânări Mirizma este între 15 şi 65 de lei.

Alexandra nu-îşi aminteşte să fi avut vreo comandă ieşită din tipar, însă este ceva ce i s-a părut cu totul special. La târgurile de handmade la care a participat, copiii au fost printre clienţii săi fideli. „Am rămas surprinsă cum achiziţionau lumânări din banii de buzunar sau chiar îşi rugau părinţii să le cumpere. Erau fascinaţi, în primul rând, de mirosul dulceag de stup. Adoram să le povestesc despre albine şi cum au gândit ele forma hexagonală a fagurilor”, povesteşte Alexandra.

Lumânările din ceară de albine pot calma simptomele alergiei

Lumânările din ceară de albine au şi numeroase proprietăţi curative. Iar Alexandra Drugă a detaliat aceste proprietăţi.

„La o primă privire şi atingere, lumânările din ceară de albine sunt cu siguranţă atractive şi poţi crea decoruri autentice, apropiate de natură. În momentul în care le aprinzi, mirosul subtil de stup induce o senzaţie de relaxare şi calm, iar sinusurile tale vor fi mai curate pentru că nu produc funingine, spre deosebire de lumânările din parafină din comerţ. Funinginea este o substanţă negricioasă care se depune pe pereţi, iritând sistemul respirator. Mai mult, ceara are proprietăţi antialergice, iar aprinderea lumânărilor din ceară de albine poate calma simptomele alergiei. În acelaşi timp, produc ioni negativi care purifică încăperea, curăţă aerul de particulele de praf şi alţi alergeni. Ceara de albine păstrează toate efectele terapeutice ale mierii. Prin ardere, mirosul discret al lumânărilor poartă şi particule fine de miere din stup”, explică Alexandra.

Alexandra a început să facă lumânări din ceară de albine de anul trecut FOTO: arhiva personală

Pentru a beneficia din plin de proprietăţile curative, se recomandă arderea lumânărilor din ceară de albine timp de 30-60 minute pe zi, în diverse situaţii: înainte de culcare, în birouri, în spaţii închise ori în bucătărie, după gătirea unor mâncăruri cu mirosuri puternice. „Sau pur şi simplu, aprinde-le în colţişorul tău de suflet unde lucrezi, citeşti sau te relaxezi. Oricare ar fi întrebuinţarea, îmi doresc ca dragostea pentru autentic şi natură să ajungă în casele oamenilor”, adaugă Alexandra Drugă.

Tânăra are în plan şi modele noi de lumânări din ceară de albine, turnate în recipiente din ceramică lemn şi sticlă, cu diverse uleiuri esenţiale rupte din natură. Totul, la fel de natural, sustenabil şi cu aceeaşi dăruire.

Vă mai recomandăm şi:

Povestea de succes a unui apicultor cu grup de Facebook şi canal YouTube cu peste 20.000 de urmăritori VIDEO

Albine „dresate” să depisteze infecţiile cu COVID-19. Cum funcţionează tehnica „adulmecării de către insecte”