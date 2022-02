Autostrada Sibiu-Piteşti. Când va începe asfaltarea pe Viaductul Tălmăcel VIDEO

Potrivit celor mai recente imagini cu Viaductul Tălmăcel, de pe TransCarpaţi - prima autostradă peste Carpaţi, publicate de Ioan Adrian Gica pe canalul său de You Tube, a mai rămas puţin timp până la finalizarea acestei lucrări - cea mai complexă - de pe primul lot al Autostrăzii A 1 Sibiu - Piteşti

Au fost publicate, de asemenea, imagini cu lucrările la centrul de întreţinere şi coordonare de la Boiţa, Viaductul Tălmaciu, precum şi de la Pasajul DJ 105G Tălmaciu - Sadu unde s-au finalizat forajele la pilele restanţă şi au demarat cele necesare edificării culeii.

„Au început să apară şi suprafeţe turnate cu beton pe calea de rulare. Din ce am observat, se fac pe porţiuni bine definite tocmai pentru a se realiza o cât mai bună echilibrare a căii de rulare. La Pasajul DJ 105G se lucrează susţinut la armarea predalelor. Am observat de asemenea că au început lucrările de taluzare prin îndepărtarea surplusului de pământ”, a mai menţionat Ioan Adrian Gica în descrierile de pe canalul său de You Tube