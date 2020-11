Porturile populare, în atenţia iubitorilor de modă. Cum au fost readaptate motivele tradiţionale

În ultimii ani, până şi marii designeri internaţionali s-au inspirat din portul românesc. Printre aceştia, se numără Yves Saint Laurent, Tom Ford sau Philippe Guilet.

Portul popular din zona Ţării Oaşului nu a rămas străin nimănui. Rochiile purtate de femei s-au evidenţiat de-a lungul timpului graţie culorilor intense, dar şi a miilor de mărgele cusute. Acolo, portul tradiţional este format din batic, cămaşă, sumnă şi zadie, iar miresele ajung să plătească mii de euro pentru veşmintele tradiţionale din ziua nunţii.

Pe vremuri, porturile populare erau îmbrăcate doar în zile de sărbătoare, în timp ce acum tinerii şi bătrânii deopotrivă le îmbracă duminică de duminică, la biserică. Generaţiile tinere au învăţat că istoria ne defineşte trecutul şi prezentul, iar tradiţiile şi simbolurile care stau la baza veşmintelor vechi au început să prindă din nou importanţă.

În acest context, designerii nu au stat prea mult pe gânduri, adaptând şi reinterpretând motivele tradiţionale în rochii moderne care pot fi purtate oricând şi oriunde. În Satu Mare, deisgnerul Mia Ardelean şi-a lansat de curând cea mai nouă colecţie intitulată sugestiv ”Frânturi din Oaş”. O colecţie ca un tribut pentru originile oşeneşti.

Ideea i-a venit în urma unei discuţii purtate cu un vecin din satul natal, Prilog. Atunci i s-a sugerat să nu uite de Ţara Oaşului, să găsească o modalitatea de a o promova prin creaţiile sale. ”Purtasem această discuţie acum doi ani, după ce participasem la prezentarea de modă ”City Fashion Week Cluj”. Timpul a trecut, iar în vara acestui an am fost invitată din nou să particip la eveniment. De obicei fiecare designer îşi alege o temă a colecţiei, iar atunci mi-am adus aminte de discuţia avută cu unchiul Berende. În acel moment mi-am zis că este cea mai potrivită temă pentru o colecţie care să mă facă mândră că sunt oşancă, şi de care să fie mândri şi oşenii mei. Fiecare piesă din colecţie are la bază ca inspiraţie una sau mai multe piese din frumosul port oşenesc”, mărturiseşte aceasta.

Rochie modernă inspirată din rochia de mireasă din Ţara Oaşului. FOTO Mia Ardelean

Mia s-a inspirat din rochia de mireasă oşenească, iar una dintre rochiile sale e creată sub amprenta unei culori de impact, îndrăgită în Oaş: roşu. Despre creaţiile sale vorbeşte cu mare drag, deoarece fiecare haină are în spate şi o poveste. ”Este o piesă complexă pentru că am vrut să aduc aminte şi de frumoasele noastre peretare oşeneşti, folosind la manşete si brâu motive tradiţionale cusute pe peretare. Bineînţeles că am vrut să arăt şi cât se cheltuie pe o astfel de rochie aşa că am cusut la manşete cristale folosite la hainele oşeneşti. Cum ne aflăm în era tehnologiei, la fustă am pus şi buzunare ascunse pentru ca mireasa să-şi poată pune telefonul”, explică designerul.

Pentru rochiile sale, designerul s-a inspirat şi din modelele de gaci bărbăteşti. FOTO Emanuel Pop

Veşmintele bărbăteşti au reprezentat şi ele sursă de inspiraţie pentru designerul sătmărean. Gacii bărbăteşti sau pantalonii, au fost incluşi într-una dintre ţinute şi accesorizaţi cu pomata din brâu şi colţilori la poale. ”Trebuia neapărat să folosesc clopul, doar că eu l-am adaptat să poată fi folosit de femei şi la o coafură modernă. Laibărul a completat cu succes această ţinută doar că în loc să fie facut cu acul cipcii l-am făcut într-o variantă modernă din material oşenesc şi dantelă cu paiete să ofere strălucirea pietrele de cristal”, adaugă Mia Ardelean.

Noua sa colecţie este formată din 13 piese, iar 5 piese deja au fost alese de către potenţialii clienţi, cu toate că încă nu au fost scoase spre vânzare. Până acum colecţia a fost prezentată în cadrul a două evenimente de modă: Fashion's Night Out şi City Fashion Week. De fiecare dată Mia a avut grijă ca ţinutele moderne inspirate din motive tradiţionale să fie completate de cizmele oşeneşti şi de zgardă, elemente care nu lipsesc niciodată din portul tradiţional.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Fashion cu motive tradiţionale. Cum a adus o tânără broderia de pe costumul popular pe papioane

Accesorii şi piese vestimentare cu motive tradiţionale româneşti. Ultimele tendinţe în moda exuberantă inspirată din folclor