Nouă tablouri dispărute din sediul unei primării din judeţul Satu Mare, subiect de anchetă a Poliţiei

Nouă tablouri pictate de artişti locali din oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare, au devenit subiect de discuţie politico-administrativă după ce acestea au fost date dispărute.





Totul s-a petrecut în luna noiembrie, când edilul în funcţie, Adrian Farcău, a intenţionat să organizeze un concurs-expoziţie de fotografie şi pictură pentru Ziua Naţională a României.

Atunci, mai mulţi artişti care doreau să participe la concurs şi-au cerut tablourile înapoi, însă acestea păreau a fi de negăsit.





„Mai mulţi artişti locali ne-au contactat cu intenţia de a se înscrie în acest concurs, spunându-ne că totuşi operele lor de artă se află deja în interiorul primăriei. Noi am mers să le căutăm şi nu le-am găsit. Am încercat să vedem exact ce s-a întâmplat însă nu am găsit răspunsuri, am aflat că nu partea executivă a primăriei se ocupaseră de acea expoziţie la care au fost date tablourile, ci efectiv primarul şi consilierele dânsului. Cum nu am avut răspuns şi nu ne-am dorit să pierdem foarte mult timp cu asta am făcut o sesizare către Poliţia naţională ca să ne ajute să aflăm ce s-a întâmplat cu tablourile”, explică actualul edil.

La o săptămână după sesizarea făcută, nouă tablouri au fost înapoiate primăriei de către fostul edil, Grieb Csaba Francisc. Cum încă nu este în clar câte tablouri au dispărut, organele competente continuă cercetările.

„Am anunţat telefonic poliţia că cele 9 tablouri au fost înapoiate dar îi rugăm să ne ajute mai departe ca să nu avem probleme în viitor, pentru că nu ştim detalii şi nu există în primărie documente sau un proces verbal cu privire la numărul tablourilor care au fost prezente la acea expoziţie, deci sesizarea este încă în curs de soluţionare”, a adăugat Adrian Farcău.

De cealaltă parte, fostul edil, Grieb Csaba Francisc, s-a scuzat spunând că tablourile au fost duse de el la terminarea mandatului pentru a le repara, din cauza stării degradate în care se aflau ramele. Faptul că au fost înapoiate la o săptămână după sesizarea făcută de către actuala conducere ar fi fost doar o coincidenţă,

„În principiu, ele nu au dispărut din primărie. Acele tablouri au fost folosite la o expoziţie cred că în luna august, după care au rămas la Centrul de Informare Turistică. De acolo, la un moment-dat, cred că în septembrie, au fost aduse la primărie şi lăsate în sala de căsătorii, pe masă. După ce au trecut alegerile m-am pregătit pentru predare, printre care şi aceste tablouri. Doar că aceste tablouri nu existau nicăieri de fapt, pentru că tablourile respective ne-au fost lăsate într-un fel mie şi colegei mele care s-a ocupat de eveniment, ca să le expunem în primărie. Când am fost să le văd şi să le pregătesc pentru predare ele se aflau într-o stare jalnică, mai ales ramele lor, sticla de la ramă spartă, iar cu colega am încercat să le punem cât de cât la poziţiile iniţiale, iar înainte de a-mi termina mandatul am zis că le iau cu mine să le duc la reparat, după care le duc înapoi în primărie, ceea ce s-a şi întâmplat”, explică fostul edil.

Fostul primar spune că acte pentru cele nouă tablouri a fost întocmite abia după ce el le-a predat actualei conduceri, care nici măcar acum nu ştie câte tablouri au existat în total.

„Când le-am dus înapoi le-am solicitat eu să facem o hârtie în scris, deoarece ei habar nu aveau despre ce era vorba. Ştiau că lipseşte ceva dar habar nu aveau ce, ale cui sau câte tablouri erau. Nu există şi nu a existat niciun act pe ele, a fost doar o înţelegere verbală între mine, colega care s-a ocupat de expoziţie şi artişti”, a conchis Grieb Csaba.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Primăria Capitalei a rămas fără bani. Persoanele cu handicap din Bucureşti, lăsate fără ajutor financiar în această lună. Voiculescu: „Vom corecta lucrurile”