Motivul scandalos pentru care o mamă şi copilul ei au fost scoşi dintr-un magazin. „Este discriminare”

Potrivit presasm, revoltătoarea poveste a fost făcută publică pe reţelele de socializare de către mămică şi de o cunoscută activistă şi reprezentantă a Asociaţiei Castelul Erhard pentru ajutorarea copiilor cu autism, Carmen Edita Enciu.

Incidentul s-a petrecut marţi la prânz într-un magazin din centrul municipiului Satu Mare, a povestit mama copilului. „Da, am un copil cu autism, da, este puţin neliniştit, dar nu făcea gălăgie cine ştie cât de mare ca să merităm să fim trataţi chiar în haĺul ăsta", a explicat ea în postare.

Copilul era agitat la intrarea în magazin şi ar fi ţipat, moment în care vânzătoarea a întrebat-o care este problema cu copilul: "Are autism” - răspund eu… “Atunci n-aveţi voie să intraţi, VA ROG IEŞIŢI!!!” şi arată spre uşă… POFTIM??? Întrebăm ..chiar nu mi se părea real ceea ce am AUZIT… “N-AVETI VOIE SĂ INTRAŢI, IEŞIŢI!!!” … Am rămas şocată… M-am uitat în ochii ei (sigur a înţeles din privirea mea la ce m-am gândit şi unde o trimiteam) şi fără să scot un cuvânt am ieşit cu copilul din magazin… Da, puteam să fac scandal, dar nu e de mine… totuşi, nu m-a lăsat gândul… trebuia să povestesc… poate nu-i important nimănui…", a povestit tânăra mămică.

Femeia s-a simţit umilită pe bună dreptate. "Eu şi copilul meu ne continuăm viaţa, nu am luat la suflet… dar, totuşi… Este foarte trist…Ce pot eu să mai adaug?… Pe cât posibil, evitaţi magazinul respectiv".

Nici mămica respectivă, şi nici reprezentanţii asociaţiei nu au făcut public numele magazinului unde s-a petrecut acest incident.

Luna "conştientizării Autismului"... Azi m-am trezit cu o etichetare sub o postare, într-un grup de mămici din Satu... Publicată de Asociatia Castelul Erhard pe Marţi, 6 aprilie 2021

Vă recomandăm să mai citiţi:

Focuri de armă pentru aplanarea unui conflict între mai multe persoane în judeţul Satu Mare. Un poliţist a fost rănit

Primul zbor din lume destinat exclusiv pasagerilor vaccinaţi anti-Covid. Când se va lansa permisul de călătorie digital Travel Pass