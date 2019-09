Un om de afaceri a cumpărat utilajele şi dotările dintr-un aeroport nou din Germania. Pe ce aeroport românesc vor ajunge acestea

În urmă cu câteva zile, în cadrul unei licitaţii internaţionale, Gabriel Olariu a achiziţionat două treimi dintr-un aeroport din Germania, contra sumei de 1,5 milioane de euro. Este vorba despre Parchim Internaţional, construit de investitori chinezi, în regiunea Mecklenburg. Aeroportul nu a funcţionat nicio zi, iar utilajele şi dotările sunt noi.

“Au investit în acest aeroport vreo 50 de milioane de euro, dar nu au mai ajuns la un acord cu statul german în privinţa taxelor şi au decis să se oprească cu investiţia, în 2016. Aeroportul trebuia să fie unul dintre cele mai moderne din această regiune şi era prevăzut să fie aeroportul internaţional pentru persoane, dar şi pentru zboruri cargo. Tehnica este toată europeană, nu este chinezească. Noi am cumpărat din aeroport tot sistemul de securitate, toate aparatele cu raze, benzile transportoare, detectoarele de substanţe explozive de droguri. A fost o licitaţie internaţională şi am concurat cu aeroporturi mari din Europa. Noi am luat 50 de produse din 125, dar ca pondere noi am făcut cea mai mare achiziţie”, declară omul de afaceri bănăţean.

Gabriel Olariu mai spune că tot ce a cumpărat va ajunge şi va fi montat pe aeroportul pe care îl reabilitează la Caransebeş, în judeţul Caraş-Severin.

“Suntem în Germania şi încărcăm acum tot ce am cumpărat. Cei de la DuncaTransport sunt deja aici şi încarcă. Probabil vor fi aproximativ 15-16 tiruri. Noi am început deja lucrările la aerogara din Caransebeş. Iniţial, ne pregăteam să autorizăm aeroportul pentru aviaţie generală, dar acum, după această achiziţie putem să grăbim şi autorizarea pentru aeroport internaţional de pasageri. Sigur că prima documentaţie pe care o depunem este pentru aviaţie generală, dar imediat după vom solicita şi autorizarea pentru pasageri. Va fi un aeroport regional mic, nu concurăm cu Timişoara, dar vom avea capacitate să aducem şi avioane cu pasageri, zboruri internaţionale”, a mai spus Gabriel Olariu.

Mai mult, omul de afaceri vrea să importe şi mână de lucru din Germania. De fapt, este vorba despre trei români, din Lugoj, care în prezent lucrează în Munchen.

“Am început discuţiile cu trei români care lucrează de zece ani pe aeroportul din Munchen, dispuşi să vină şi să lucreze în managementul aeroportului din Caransebeş. Ei sunt lugojeni şi ne-ar ajuta foarte mult experienţa lor”, mai spune Gabi Olariu

