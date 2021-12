Povestea ineditului clip promovat de Ministerul Afacerilor de Interne: „M-au inspirat pompierii americani” | VIDEO

Este vorba despre un clip video în care luminile unor autospeciale de intervenţie sunt sincronizate pe acordurile colindului „Deck the Halls”, şi care se finalizează cu urarea „Sărbători fericite!”.

Postarea a depăşit 300.000 de vizualizări, numai pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor de Interne, în mai puţin de trei zile. Clipul a fost preluat de la Jandarmeria Română care la rândul său l-a promovat de la unul dintre inspectoratele din ţară, fiind realizat de purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Vâlcea, plt. major George Tacăle.

„Toate clipurile pe care le-am realizat până acum, cu diverse ocazii, au fost promovate de către Jandarmeria Română, dar acesta din urmă, sper să nu mă înşel, este primul promovat şi de Ministerul Afacerilor de Interne. Mi-a luat o oră să filmez şi 10 ore la montaj”, a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul” realizatorul mesajului de Crăciun al MAI şi Jandarmeriei Române, George Tacăle.

„Nu au fost periclitate misiunile Jandarmeriei”

Şase maşini de intervenţie ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Vâlcea au fost folosite pentru realizarea clipului de Crăciun. „Am avut nevoie de maşinile instituţiei şi de şase dintre colegii aflaţi în timpul lor liber, ca să nu afectăm misiunile Jandarmeriei”, ne-a dezvăluit jandarmul vâlcean.

Totul s-a realizat într-o parcare din Râmnicu Vâlcea, poziţionată într-o zonă centrală, dar mai puţin populată, ca să nu deranjeze pe nimeni, înconjurată de instituţii.

„Am observat că în ultimii ani jocul acesta de lumini suscită un interes aparte, pe tot globul, nu doar la noi. Lumea pare fascinată de tot soiul de proiecţii pe clădiri, cum au fost la noi cele de pe Casa Poporului, prin parcuri etc. Dar joc din acesta de lumini cu ajutorul maşinilor nu am văzut la noi. Şi atunci mi-a venit ideea să realizez ceva asemănător. Ce-i drept, mai văzusem ceva similar, realizat în Statele Unite, de nişte pompieri. I-am prezentat şefului ideea şi clipul de inspiraţie şi a fost foarte încântat de iniţiativă. M-a întrebat de ce am nevoie şi ne-am apucat de treabă”, a mai spus purtătorul de cuvânt al IJJ Vâlcea.

Zece ore de montaj şi o oră de filmare

Şi-a aliniat colegii în parcare şi le-a dat indicaţiile necesare: când să aprindă farurile, pe care dintre acestea etc., iar sincronizarea a realizat-o la montaj. Au fost necesare 10 ore de de post-procesare a imaginilor, ca luminile să se potrivească cu ritmul melodiei. Pentru prelucrare a folosit un program de editare profesional, nu o aplicaţie care să sincronizeze automat sunetul cu lumina, de acest proces ocupându-se personal.

„În cazul fântânilor cântătoare, aşa cum le spunem noi, spre exemplu, luminile şi jeturile de apă sunt programate de calculator, în cazul nostru însă luminile au fost acţionate de oameni”, a mai explicat jandarmul. Pentru filmare în sine a fost suficientă o singură oră.

Mai multe producţii video realizate la Vâlcea, promovate de Jandarmerie

Tot ce a realizat George Tacăle, pentru Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vâlcea, a fost preluat şi de către Jandarmeria Română. „Primul clip l-am făcut când a început pandemia, cu mesajul „Staţi acasă” . Apoi a fost clipul cu pianul şi Imnul Naţional cântat pe munte, de Ziua României. Am realizat un clip şi de sărbătorile de Paşte, la Mănăstirea Dintr-un Lemn , cântând la pian, apoi de Ziua Jandarmeriei un altul cu un mesaj mai deosebit legat de „primul erou al fiecărui copil”. A urmat un clip de un alt 1 Decembrie, cel din acest an, filmat la Alba Iulia, apoi cel cu mesajul de Crăciun”. Acesta din urmă este primul clip realizat de talentatul jandarm vâlcean preluat şi de Ministerul Afacerilor de Interne şi promovat pe pagina oficială de socializare.

Acum, George Tacăle lucrează la o altă producţie video legată de misiunile Jandarmeriei, având ca inspiraţie un celebru serial de pe Netflix: „La casa de papel” („Fabrica de bani”), pentru care se munceşte încă din vară.

Şef de promoţie al unei şcoli de fotografie

Unele dintre filmările realizate de jandarmul vâlcean, ne mai dezvăluie acesta, au fost realizate la solicitarea colegilor de la Centrul de Informare Publică din cadrul Jandarmeriei Române, cu care George are o colaborare deosebită, dată fiind pasiunea lui pentru artă care l-a determinat să urmeze cursurile unei şcoli profesionale de fotografie din Sibiu, Image Art.

George Tacăle - purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Vâlcea Foto Adevărul

„Am terminat şef de promoţie, în 2018. Ştiam cum să fac multe dintre lucruri, dar mi-am dorit să aprofundez acest domeniu artistic... Şi chiar m-a ajutat să înţeleg cum să fac lucrurile corect. În fotografie şi video nu există ceva greşit, ci doar ceva bine făcut sau mai puţin inspirat”, ne-a mai mărturisit jandarmul vâlcean. Multe dintre „secretele meseriei”, graţie tehnologiei, le-a învăţat din tutorialele de pe You Tube.

Recunoaşte şi că are un mare avantaj prin faptul că şeful instituţiei din care face parte, IJJ Vâlcea, col. Grigore Ciauşescu, este un om deschis faţă de astfel de iniţiative, înţelege ce înseamnă promovarea imaginii instituţiei şi, în general, este receptiv la lucrurile noi. „De câte ori îi propun câte ceva, întâi analizează şi, de cele mai multe ori, primesc acceptul, dar fără susţinerea dumnealui, nu aş putea să fac nimic din ce am în minte”, ţine să mai sublinieze subalternul.

