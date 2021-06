Iadul creat de tornada din Cehia, văzut prin ochii un român blocat 19 ore pe autostradă: „Am fost în mijlocul ei” FOTO VIDEO

Tânărul se întorcea din Germania, cu o platformă încărcată cu maşini, când s-a dezlănţuit iadul. Totul a durat mai puţin de o jumătate de oră, spune acesta

„Am intrat în Cehia de ieri (24 iunie - n.r.) de la prânz. Aseară pe la 19:30 au început să se adune nori foarte negri, s-a întunecat dintr-o dată, apoi a venit ploaia, a dat grindină cât oul de găină, a urmat vârtejul şi a început teroarea: copaci în aer, resturi de clădiri sau diverse obiecte zburând, camioane răsturnate, oameni disperaţi care fugeau să se adăpostească. E greu să explici ce ai văzut. Ce am simţit însă a fost teamă extremă”, descrie vâlceanul coşmarul la care a fost părtaş.

Colac peste pupăză, autorităţile locale nu au emis nici un fel de avertizări: „După ce a trecut totul, Google Maps a transmis o avertizare de tornadă”, mai spune Bogdan amuzat oarecum de situaţie.

„Numai Dumnezeu ştie. Am maşinile de pe platformă distruse. Erau asigurate. Eu sunt singur, dar mai sunt foarte mulţi şoferi români care au fost în situaţia mea. Am avut inspiraţia de a ne grupa maşinile pe toate sensurile şi benzile, inclusiv pe cea de urgenţă. Ne-am lipit unii de ceilalţi. Cei care erau în turisme s-au trezit cu geamurile sparte, maşinile distruse, oamenii s-au refugiat de frică în camioane”, mai povesteşte Bogdan.

Despre ce a lăsat în urmă tornada din Cehia, românul mai spune: „Acum totul pare ca după un cataclism, parcă am trecut printr-un război, e un peisaj de apocalipsă: clădiri distruse, fără acoperişuri, garduri, camioane răsturnate, maşini distruse, obiecte şi cabluri împrăştiate peste tot, stâlpi de electricitate uriaşi din fier contorsionaţi şi puşi la pământ de parcă ar fi fost nişte sârmuliţe... De 18 ani de când sunt pe drumurile Europei aşa ceva nu am mai întâlnit sau văzut. Şi am fost prin toată Europa. A fost dezastru. Şi acum se mai aud sirenele ambulanţelor, poliţiei, forţelor de intervenţie, în localităţi. Sună de aseară de la ora 20:00 în continuu”, ne-a mai declarat Bogdan Neagu , în drumul său spre casă, la Râmnicu Vâlcea.