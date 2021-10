Fresca unicat de la Mănăstirea Govora: „Maica Domnului cu aripi de vultur şi Sfântul Acoperământ” | FOTO, VIDEO

Pridvorul Mănăstirii Govora, executat de preotul Ştefan, include caracteristici ale picturii brâncoveneşti, dar şi structuri iconografice cu caracter singular. Deşi anumite imagini, parabolele lucrătorilor şi bunul samarinean şi textele de pe filacterele profeţilor, duc spre momentul Judecăţii de Apoi, aceasta în mod paradoxal lipseşte. În locul său apare o reprezentare a Acoperământului, în care Maica Domnului poartă aripi şi este încoronată.

„Maica Domnului cu aripi şi cu Sfântul Acoperământ este o scenă unicat, în ţară şi am putea spune şi din lume, care atrage, an de an, foarte mulţi credincioşi. Din câte ştim noi este prima reprezentare la aşa frumuseţe şi măreţie de acest gen. Istoricii spuneau, în perioada interbelică, că este una dintre cele mai valoroase picturi care s-a păstrat din anii 1700. Cei care au realizat această icoană au avut cu siguranţă cunoştinţe vaste din Sfânta Scriptură şi credinţă în Dumnezeu. Altfel n-ar fi putut realiza o pictură de o asemenea valoare. Sub acoperământ se află clerul - reprezentat prin ierarhi şi poporul - prin domnitori, cu toţii reprezentând de fapt biserica. Inscripţia ne spune: aripile marelui vultur şi sub acoperământul tău, Maica Domnului”, explică stareţa Heruvima Covaci.

Ceea ce se scrie în literatura creştin-ortodoxă sau ceea ce se pictează, mai spune maica - stareţă, are două izvoare: Sfânta Scriptură şi sfânta tradiţie: „Despre aripile marelui vultur scrie Ioan Evanghelistul la Apocalipsă, capitolul 12, este singurul loc unde sunt amintite aripile Maicii Domnului. Ioan Evanghelistul spune că Maicii Domnului i se dau aripile de vultur, ia pruncul şi zboară din faţa balaurului în pustie, pentru un timp. Deci, Maica Domnului este ocrotitoarea pruncului care nu este altcineva decât Domnul Nostru, Isus Hristos”. Prin extensie, Maica Domnului devine astfel ocrotitoarea tuturor celor care cred în Isus, mai spune aceeaşi sursă.

„Cu aripi şi cu Sfântul Acoperământ, prima dată pictată în fresca Mănăstirii Govora”

Legat de acoperământ este amintit secolul al X-lea când în Biserica din Vlaherne a apărut în timpul slujbei Maica Domnului acoperind pe toţi cei care se aflau în lăcaşul de cult.





„Am primit o ilustrată de la Roma unde Maica Domnului era pictată, prin secolul al XV-lea, cu Sfântul Acoperământ. Dar şi cu aripi şi cu Sfântul Acoperământ este pentru prima dată pictată în fresca Mănăstirii Govora, mai târziu, în perioada Sfântului Constantin Bâncoveanu”, mai spune maica - stareţă.

Informaţii despre Acoperământul Maicii Domnului au apărut în secolul al XVII-lea la periferia Constantinopolului, dar pictorii de la Şcoala Brâncovenească de la Horezu au fost cei care au preluat motivul în pictura religioasă, afirmă cele stareţa Heuvima Covaci.

„Afară (în pridvorul bisericii - n.r.), putem observa o pictură unicat, Maica Domnului cu aripi. Maica Domnului apare şi cu Sfântul Acoperământ şi cu aripi ca de vultur. Ea apără ierarhia bisericească, pe toţi credincioşii, până la cei încoronaţi. Dar pentru că Maica Domnului are aripi ca de vultur are semnificaţia că ea nu doar ne acoperă, ci ocroteşte şi ajută pe toţi cei care îi cer ajutorul şi ne înalţă la cer şi face legături între cele două biserici. Biserica luptătoare fiind noi cei de pe pământ şi biserica triumfătoare fiind îngerii din cer”, explică şi ghidul Mănăstirii Govora, maica Taisia, tuturor celor care calcă pragul sfântului lăcaş de cult. Inspirată din „Apocalipsa” Sfintei Scripturi