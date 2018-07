FOTO România, analizată de doi bloggeri din Marea Britanie: fascinaţi de peisaje, ospitalitate şi WIFI-ul gratuit, îngroziţi de drumuri şi de gunoaie

Doi bloggeri din Regatul Unit, Rapha şi Wendy, s-au trezit într-o bună zi că ar prefera să fie în Himalaya sau în junglele din Borne, decât blocaţi în traficul de pe B 2192. În 2014 au vândut tot şi şi-au luat lumea în cap. După ce au văzut toată Asia, s-au aventurat şi în Europa, într-o dubiţă. De o lună sunt în România.

Adevărul: Spuneţi-ne câteva lucruri despre voi: de unde veniţi, ce profesii aveţi?

Raphael Gallois: Am 42 de ani, m-am născut în Franţa, dar locuiesc din 1985 în Marea Britanie. Sunt cu Wendy din 2001, nu suntem căsătoriţi şi nici nu avem copii. Profesia mea de bază este manager de achiziţii în cadrul unei companii de inginerie elecrică.

Din ce am citit pe blogul vostru, aţi vrut să vedeţi Europa de Est în principal datorită României. De ce?

Amândoi voiam să venim în România în principal din cauza Munţilor Carpaţi şi să vizităm şi Transilvania. În Marea Britanie numele este sinonim cu Dracula, aşa că ne-a intrigat cu adevărat să vizităm zona, sună atât de misterios! Desigur, ştim că este ficţiune completă, dar asta este şi partea distractivă. De asemenea, am vrut să experimentăm tradiţiile populare, să vizităm numeroasele locuri istorice de aici şi să ajungem la Marea Neagră. Curiozitatea noastră este uriaşă, dacă o ţară are locuri interesante de vizitat, vrem să le vedem. De asemenea, am văzut deja majoritatea ţărilor din Europa de Vest şi Europa Centrală, aşa că, în mod firesc, Europa de Est a fost pasul logic. În afară de o zi rapidă din Bratislava, prima ţară vizitată, dar tot fugitiv, a fost Ungaria.

„ESTE O ŢARĂ FANTASTICĂ DE VIZITAT, FOARTE VERDE ŞI MUNŢII SUNT MINUNAŢI”

Ce v-a plăcut până acum în România?

Ne-am bucurat foarte mult să fim în România, am întâlnit nişte oameni foarte minunaţi, atât de deschişi, care au doresc să împărtăşească tot ce au cu noi. Ne place că românii pot să meargă oriunde, în ţară, cu cortul, să facă un grătar, să bea câteva beri. În Marea Britanie nu poţi face acest lucru, trebuie să mergi doar în anumite zone de camping. România este o ţară frumoasă, este foarte verde şi munţii sunt minunaţi. Ne reaminteşte puţin de Asia, chiar dacă nu este tot atât de modernă ca Marea Britanie sau Franţa. În zonele rurale, o mulţime de oameni încă fac lucruri în mod tradiţional, cum ar fi cultivarea fructelor şi legumelor sau obţinerea laptelui şi a brânzei.

„LUAŢI-VĂ GUNOIUL ACASĂ, NU-L MAI LĂSAŢI PE UNDE VĂ DUCEŢI!”

Atunci ce v-a displăcut în călătoria voastră în România?

Ca turist este o ţară fantastică de vizitat, dar ne imaginăm că pentru unii oameni viaţa este foarte dificilă.

Nu avem probleme nici cu câinii vagabonzi, ne plac câinii şi ei o pot simţi din partea noastră. Am văzut mulţi oameni săraci şi este întotdeauna trist să vezi şi gunoie de plastic pe câmp şi în păduri. Nu spunem că alte ţări ar fi perfecte, dar se pare că există mai mult gunoi în România, în special în mediul rural, decât în ţările învecinate.

Oamenii trebuie să fie educaţi mai bine despre impactul asupra mediului. Sunt sigur că cei mai mulţi sunt conştienţi. Oricum, în mass-media socială (pe care românii o iubesc, din ceea ce văd) atât de multe articole sunt împărtăşite despre impactul pe care plasticul îl are în oceane, spre exemplu. Luaţi-vă gunoiul acasă, oameni buni, nu-l mai lăsaţi pe unde vă duceţi!

„ROMÂNIA ESTE PORTRETIZATĂ CA O ŢARĂ SĂRACĂ ŞI ÎNAPOIATĂ, ÎN VEST”

Cum vi se pare România, în comparaţie cu ce imagine aveaţi înainte? S-a schimbat ceva între ceea ce ştiaţi şi ceea ce aţi văzut?

România este portretizată ca o ţară săracă şi înapoiată, în Vest. Mulţi oameni cu care am vorbit au au pomenit despre hoţi, ţigani, să avem grijă să nu fure de la noi.

Suntem mai deschişi în legătură cu astfel de lucruri şi pentru că am călătorit în atâtea ţări, nu acceptăm niciodată preconcepţii. Mergem şi vizităm, pentru a ne face propriile concepţii. Din experienţa noastră, există oameni buni şi răi oriunde te duci. Ne-am imaginat că ar fi mai dificil să călătorim aici, dar este mult prea bine. Nu am întâlnit hoţi sau oameni răi. Singurul lucru care ne-a deranjat cu adevărat a fost că atunci când intri într-un magazin să cumperi ceva, angajaţii sunt morocănoşi sau nepoliticoşi şi nu zâmbesc, lucru care s-a întâmplat destul de des.

Ca oameni, noi suntem deschişi şi acceptăm orice se întâmplă, dacă aveţi o asemenea atitudine, atunci puteţi merge oriunde.

SERVICIILE STOMATOLOGICE IEFTINE I-AU DETERMINAT SĂ-ŞI PRELUNGEASCĂ ŞEDEREA

Când aţi venit în ţara noastră şi cât timp veţi rămâne? Cum v-aţi planificat vacanţa în România?

Am fost în România timp de o lună, nu intenţionam să rămânem atât de mult, dar a fost o experienţă fantastică. Am întârziat pentru că am aşteptat nişte piese ca să ne reparăm Van-ul şi am făcut câteva vizite la o clinică stomatologică din Bucureşti.

De obicei, când facem planificări ne bazăm pe nişte ghiduri de călătorie, cum ar fi Planeta Lonely sau Ghidul Rough şi, de asemenea, facem multe cercetări online despre cele mai bune locuri de vizitat. Dar acestea nu se compară cu informaţiile pe care le-am obţinut de la prietenii noştri Alexandra şi Andrei, fără de care n-am fi vizitat niciodată Voineasa şi nu am văzut toate locurile grozave din jur. Vizitarea unor atracţii turistice precum Castelul Bran a fost distractivă, dar, mulţi oameni cad în capcane turistice.

„VOM REVENI ÎNTR-O ZI CA SĂ VIZITĂM DELTA DUNĂRII”

Ce aţi reuşit să vizitaţi până acum? Ce aţi dori să mai vedeţi?

Am pornit de la Oradea, când am trecut graniţa din Ungaria, am vizitat apoi Peştera Unguru Mare, am mers spre Glăvoi în Apuseni, dar traseul la pas era închis din cauza alunecărilor de teren recente. Aşa că am vizitat Peştera Ursului de care am fost foarte impresionaţi şi apoi Castelul Corvinilor, care ne-a plăcut foarte mult.

Am rămas în Aurel Vlaicu timp de trei nopţi, unde am participat la un festival popular tradiţional extraordinar, am vizitat şi Alba lulia, deoarece nu era departe. De acolo ne-am dus la Sibiu, Sighişoara şi Biertan, apoi ne-am întors spre Sibiu şi ne-am îndreptat spre Transalpina prin Voineasa. Am urcat la Poenari, dar castelul era închis din cauza urşilor, astfel încât nu am ajunge în vârf, apoi am condus pe Transfăgărăşan şi ne-am îndreptat spre Braşov.

Am campat lângă Râşnov, am vizitat Castelul Bran şi, de asemenea, Braşov, apoi până la Buşteni, pentru a merge în munţii Bucegi şi a vedea Castelul Peleş (numai din exterior), înainte de a veni la Bucureşti. Vom merge şi la Marea Neagră, şi ne-ar plăcea să ajungem şi în Deltă, dar această perioadă a anului probabil nu este cea mai bună.

Deci, într-o zi, când ne vom întoarce, o vom vizita, primăvara sau toamna, când se întâmplă migraţia, pentru a o vedea păsările (suntem foarte pasionaţi de birdwatchers – privitul/urmăritul păsărilor) şi, de asemenea, sperăm să fie mai puţin ţânţari şi muşte de cai!

„ROMÂNII SUNT O COMBINAŢIE DE RASE: GRECEASCĂ, TURCĂ, GERMANICĂ, SLAVĂ”

Cum vi se par românii? Cum vi s-au părut mâncarea românească şi condiţiile de cazare? Ce îmi puteţi spune despre preţurile din România comparativ cu cele din Anglia, de la combustibil la alimente, haine şi restul? Dar despre drumuri?

Cum arată românii? Când mă uit la voi, văd o adevărată combinaţie de rase: grecească, turcă, germanică, slavă, bineînţeles romii ies în evidenţă cu pielea lor mai închisă. Cred că este cel mai bun lucru la oameni - adevărata combinaţie.

Din punct de vedere al modului în care se îmbracă, ni s-a părut că majoritatea oamenilor este foarte relaxată şi poartă haine confortabile, ceea ce este şi preferinţa noastră!

Ne place mâncarea în general. Micii au fost o noutate pentru noi. Toate mâncărurile pe care ni le-a oferit familia Lopotaru (a prietenilor din Voineasa – Vâlcea n.r.) au fost minunate: ciorbe, salate, brânzeturi locale, grătare etc. Există multă carne şi cartofi în dieta românească, la fel ca şi în Marea Britanie. Suntem deschişi la orice experienţă, chiar dacă în mod normal, preferăm să mâncăm mai multe tipuri asiatice picante, cu orez sau fidea şi paste. Acestea sunt mai uşor de gătit în campervan!

Despre cazare, pentru că avem propriul campervan şi parcăm foarte mult în sălbăticie, nu ne putem pronunţa, dar în locurile în care am rămas, în Voineasa şi Bucureşti, a fost confortabil şi curat. Preţurile, pentru noi ca şi occidentali, cu conturi bancare în Marea Britanie, sunt mai ieftine.

Combustibilul este un pic mai ieftin, decât la noi, dar nu chiar mult, alimentele din supermarketuri sunt mai ieftine, dar iarăşi prea mult. Mai ieftine ni s-au părut alimentele, probabil din cauza salariilor mici. De exemplu, o pizza aici este de 15-20 lei, în Marea Britanie este cel puţin de două ori mai mare, în mod normal şi în jur de 45-50 lei, uneori, mult mai mult.

Hainele par mai ieftine şi cartelele SIM sunt mult mai bune aici, cu o mulţime de date incluse. De fapt, WIFI este gratuit, de asemenea foarte bun, în Marea Britanie oamenii nu sunt atât de generoşi pentru a oferi WIFI gratuit.

Cazarea ni s-a părut de asemenea ieftină. În Bucureşti, am găsit câteva locuri minunate în Cartierul Tineretului, pentru o treime din preţul pe care l-am fi plătit într-un cartier similar din Londra.

Drumurile, bine, cred că sunt celebre în toată lumea: unele sunt minunate, dar cele mai multe sunt jalnice (nici în Ungaria situaţia nu este cu mult mai bună). Iar unii oameni conduc ca idioţii complet, depăşind ca orbii şi conducând mult prea în viteză prin zone rezidenţiale. Este ca şi cum limitele de viteză ar exista doar ca recomandare, nu ca o obligaţie. Se pare că poliţiei nu-i pasă?!

Şi liniile, marcările care ţin de siguranţa pietonilor sau a tuturor participanţilor la trafic, şi sunt utilizate în mod normal în Vest, aici nu există. Unele drumuri pe care am condus, cum ar fi E 79 la nord de Brad, de exemplu, nu ar fi niciodată deschis în Marea Britanie, era ca şi cum ar fi fost săpat tot drumul, ca după un bombardament. Dar nu existau drumari, nimeni nu remedia problemele, plin de găuri, bulgări şi pietre pe mulţi kilometri. Ar fi putut să fie aşa de săptămâni!

„PREŢURILE UN PIC MAI IEFTINE, DAR ŢARA PARE CONDUSĂ DE GĂŞTI”

Ce ştiţi despre contextul socio-politic în România şi ce credeţi despre acest lucru?

Situaţia de pe şoselele din ţară, cu cei care lucrează, dar de fapt unul lucrează şi alţii stau şi privesc, arată de parcă găştile ar conduce ţara. O cunoştinţă mi-a spus că Guvernului i-a fost acordat un imens grant de către UE pentru dezvoltarea infrastructurii, dar s-a folosit doar o mică parte şi restul a fost înapoiat, pentru că nu şi-au putut lua banii pentru ei înşişi. Nu ştiu cât de adevărat este acest lucru, dar sunaă ca şi cum ar fi vorba despre corupţie.

Din punct de vedere politic, din ce ştiu eu există prea mult birocraţie în România şi totul este mai dificil decât ar trebui să fie pentru ca lucrurile să se schimbe şi să avanseze.

Nu sunt mare fan al politicii, nu mă sit confortabil să fac comentarii socio-politice. Nu sunt ignorant, dar nici nu acord foarte multă atenţie. Oricine va fi la putere va face şi lucruri bune şi rele, atât timp cât nu este un dictator nebun, oamenii vor avea un standard de viaţă cât de cât ok.

„STAŢIUNEA VOINEASA LIPSEŞTE DIN GHIDURILE DE CĂLĂTORIE”

Aţi stat mai mult timp la Voineasa, la prietenii pe care vi i-aţi făcut în India, ei fiind probabil şi motivul pentru care aţi ales România. Cu ce impresii aţi plecat din zonă?

Voineasa a fost grozavă, zona are atât de mult de oferit turiştilor care se bucură de natură. Am fost surprins că ghidurile de călătorie nu vorbeau deloc despre această staţiune. Dacă nu erau Alexandra şi Andrei, nu am fi vizitat niciodată locurile şi am fi avut numai de pierdut. Mersul pe jos pe munte este minunat, există cascade mari, o mulţime de flori şi păsări, clima este destul de plăcută şi, pentru că este la o altitudine mai ridicată, uneori asta înseamnă şi mai multă ploaie. Este trist faptul că Hotelul Lotru se află în starea în care se află, totuşi, familia Lopotaru ne-a povestit cât de mare a fost, dar acum nimeni nu mai vine, există atât de mult potenţial, dacă s-ar face investiţia potrivită.