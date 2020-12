Cum au transformat turiştii în derdeluş o zonă de lângă pârtiile închise de la Transalpina Ski Resort VIDEO

Nemulţumiţi că Domeniul Schiabil Transalpina Ski Resort, de pe malul Lacului Vidra, nu s-a deschis, iar şansele ca pârtiile să fie utilizabile prea curând sunt nule, din cauza problemelor administrative, turiştii au transformat o zonă din apropiere în derdeluş.

Oamenii şi-au exprimat supărarea în mediul online, unde au postat o serie de imagini care arată aglomeraţia de pe drumul spre pârtii, dar şi cum au pus stăpânire pe pârtiile închise.

După cum reiese şi din imagini nu s-a mai ţinut cont nici de distanţare socială, nici de mască pentru protecţie.

Am intrat şi în posesia mai multor clipuri video în care se observă cum o zonă neamenajată, din apropierea pârtiilor de schi, Curmătura Vidruţei, a fost transformată de către turişti în derdeluş.

Curmătura Vidruţei, lângă Transalpina Ski Resort - Vâlcea, transformată de către turiştii care au luat cu asalt zona de sărbători, pârtiile fiind închise:

De când s-a aşternut zăpada, dar mai ales în perioada aceasta a Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă, foarte mulţi turişti, veniţi din mai multe zone ale ţării, şi-au îndreptat atenţia către zona montană Voineasa - Vâlcea, de care aparţine şi domeniul schiabil. Numai că mare parte dintre turişti nu s-au informat în prealabil şi nu au ştiut că pârtiile sunt închise. „E pârtia închisă? Păcat... Este totuşi al treilea an în care se cam face mişto de banii românilor investiţi acolo, aici se includ şi dobânzile la dobânzi, şi penalităţile la penalităţi. Păcat pentru zonă, pentru iubitorii sporturilor de iarnă...”, sunt doar câteva dintre comentariile de pe Facebook.

Turiştii s-au arătat însă dezamăgiţi că au făcut atâţia kilometri ca să găsească pârtiile închise, menţionând că nici parcarea domeniului schiabil nu a fost dezăpezită, „totul fiind sigilat”. „Eu am fost acolo acum câteva săptămâni... pentru a admira lacul de sus. La coborâre, în parcare, nişte paznici m-au luat la rost... ce caut acolo? Am zis că m-am plimbat, nu am făcut nimic rău. Au zis că nu am voie, că sunt instalaţii multe, scumpe şi se tem să nu fie afectate de curioşi sau răufăcători. Firma este în litigiu şi nu deschid până nu se clarifică cu statul. Vă puteţi plimba pe lângă sau pe alte pârtii”, au sfătuit alţi turişti.