11 tone de deşeuri îngropate în câteva ore, la Vâlcea: „Groapa ilegală, patronată chiar de Primăria Fârtăţeşti” VIDEO

Doi localnici din Fârtăţeşti - Vâlcea, contrariaţi de numărul mare de camioane încărcate cu gunoaie care se deplasau spre o zonă mai retrasă a localităţii, le-au urmărit şi au descoperit cu stupefacţie ce se întâmpla în realitate.

Gunoaiele erau duse la o groapă ilegală şi îngropate, la baza unui deal. S-au pus în faţa camionului, ca să nu-i permită să părăsească locul şi au sunat imediat la 112.

Au alertat autorităţile şi la nici o jumătate de oră, Garda de Mediu, în frunte cu şeful acesteia, Ovidiu Berceanu, s-au aflat la locul incidentului.

Preşedintele Gărzii Naţionale de Mediu a povestit pe pagina sa de socializare ce a descoperit: şi anume că operaţiunea de îngropare a deşeurilor în groapa ilegală era orchestrată chiar de către Primăria Fârtăţeşti.

„Prea târziu pentru ”6” vine Garda! După ce am primit apelul voluntarilor, sub 30 de minute a fost timpul de reacţie şi deplasare din Râmnicu Vâlcea la Fârtăţeşti. Ce am găsit acolo? O groapă ilegală de deşeuri patronată chiar de către Primărie. Utilajele care transportau deşeurile şi le îngropau aparţin primăriei. Azi dimineaţă au mai fost îngropate 11 tone de deşeuri şi mascate cu pământ”, a povestit Ovidiu Berceanu.

Din declaraţiile cetăţenilor care se aflau la faţa locului cu reprezentanţii Poliţiei Vâlcea a rezultat faptul că astăzi au mai fost îngropate imediat cantităţi însemnate de deşeuri amestecate, colectate de pe raza comunei Fârtăţeşti”, a explicat Berceanu în filmarea ataşată postării, dar şi că situaţia s-a mai întâlnit în urmă cu un an de zile.

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu a anunţat şi ce se va întâmpla în continuare: „Urmează ca Garda de Mediu să întocmească actele de control cu măsură complementară prin care utilajele intra in regimul corpului delict, probabil. Primăria are obligaţia să ecologizeze locaţia”. Acesta a mai specificat în comentarii că vor exista şi plângeri penale.

Berceanu nu a uitat nici de cei care au dus la descoperirea grozăviei de la Fârtăţeşti - Vâlcea: „Mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că doar împreună putem să facem curat în România!”.

