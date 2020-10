Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, a anunţat că are COVID-19. Ce spune edilul despre starea sa de sănătate

”Îmi doresc ca acest mesaj să vă găsească sănătoşi. Tocmai am primit vestea care mă va ţine în carantină. Am fost confirmat pozitiv în urma testului PCR-RT pentru Sars-CoV-2. Am trecut prin multe lupte şi le-am câstigat, îmi păstrez acest crez şi pentru zilele următoare. În acest moment starea mea de sănătate este una bună cu mici stări de febră şi tuse”, scrie Vlad Oprea pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că va fi nevoit să recurgă la varianta online pentru a depune jurământul pentru noul mandat de primar.

”Luni, la ora 14:00, are loc ceremonia de învestire în noul mandat şi depunerea jurământului. Mă văd nevoit să apelez la varianta online pentru acest moment solemn. Am stabilit cu echipa mea modul de lucru de la distanţă pentru zilele care urmeaza astfel încât activitatea Primăriei să îşi urmeze cursul obişnuit. Voi semna electronic documentele, vom avea legatură video la orice oră iar în teren îmi pun baza în responsabilitatea colegilor şi a echipei de consilieri liberali.

Să ne revedem sănătoşi cât mai curând”, a explicat Oprea.

Nici în 2016 edilul din Sinaia nu a putut participa la ceremonia de investire în funcţie în sediul primăriei. În urmă cu patru ani, Vlad Oprea avea interdicţie din partea DNA să se apropie de clădirea primăriei. Atunci ceremonia de investire a fost organizată în sediul Cazinoului din Sinaia.