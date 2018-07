VIDEO Măicuţă de la Mănăstirea Ghighiu, surprinsă când abandona pe câmp mai mulţi pui de câine vii: „Am greşit şi eu“

Măicuţa care se afla la volanul unei dubiţe a fost surprinsă în momentul în care abandona pe un câmp saci în care se aflau mai mulţi pui de câine în viaţă.



Conform martorilor, sacii erau legaţi la gură, astfel că animalele nu puteau să evadeze şi riscau să moară asfixiate.

Măicuţa era însoţită de alţi doi bărbaţi îmbrăcaţi civil. Când a fost oprită de un reprezentant al Primăriei din comuna Plopu, măicuţa şi-a recunoscut fapta şi a explicat că nu a ştiut că animalele fără stăpân sunt primite în mod gratuit la Adăpostul de Câini din comuna Bucov, aflat în imediata apropiere de mănăstirea Ghighiu.







Femeia a precizat că a recurs la acest gest pentru că foarte multă lume abandonează zilnic câinii în curtea mănăstirii, iar numărul lor a crescut foarte mult.

Contactat telefonic, Vasile Albu, viceprimarul comunei Plopu, cel care a prins-o pe măicuţă în fapt, a declarat pentru ”Adevărul” că a fost sesizată şi Poliţia Locală, dar că sancţiunea pe care o poate aplica este una irelevată, de aproximativ 100 de lei.

”Întâmplător eram de drumul comunal care leagă Plopu de Bucov şi am văzut o dubiţă suspectă. Era parcată pe marginea drumului, pe câmp. Eu mai opresc aşa când văd câte o maşina din asta pentru că pe câmpul acela toată lumea aruncă câte ceva. Când a văzut că opresc şi eu maşina ei au plecat repede, iar eu am urmărit duba şi le-am făcut semn să oprească. Mare mi-a fost mirarea să văd la volan o măicuţă. Am văzut pe câmp un sac de rafie sfâşiat aşa, iar lângă era o căţea cu pui, dintre care unul era mort. Am chemat pe cei de la Parcul Bucov pentru că nu am reuşit să prindem căţeaua. M-am interesat ulterior telefonic şi am înţeles că medicul a reuşit să o tranchilizeze şi au dus-o la adăpost împreună cu puii”, a declarat Vasile Albu.