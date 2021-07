Urşii agresivi, spaima primarilor. Guvernanţii aruncă în cârca edililor soarta animalelor

Guvernul nu a emis şi normele de aplicare ale OUG, astfel că autorităţile locale nu ştiu cum să pună în aplicare noile reglementări privind intervenţia în cazul atacului urşilor.

Pe de altă parte, susţin în cor primarii, urşii care coboară în comunităţile de pe Valea Prahovei nu sunt cipaţi, astfel că nimeni nu poate şti dacă atacul este dat de acelaşi animal sau de altul. Informaţia despre „identitatea” animalului este importantă pentru că OUG prevede ca doar ursul îndepărtat prin alungare care revine în mod repetat constituie un pericol şi trebuie relocat sau eliminat.

Conform actului normativ, aprobat în data de 21 iulie 2021, în cadrul fiecărei unitaţi administrativ-teritoriale se va constitui o echipă de intervenţie imediată care este condusă de primar sau de viceprimar. Ei sunt persoanele care, conform legii, în baza expertizei profesionale, decid asupra modului de intervenţie imediată care poate fi de trei tipuri: alungarea, tranchilizarea şi relocarea, eutanasierea sau împuşcarea ursului, potrivit ministrului Mediului, Tanczos Barna.

„Sunt ferm convins că nu noi din Bucureşti trebuie să decidem care este ursul de care se teme o localitate întreagă, ci tocmai din aceste considerente am descentralizat procedura decizională: primarul sau viceprimarul, cunoscând circumstanţele locale, analizând expertiza profesională şi gradul de risc, va decide prin ce mijloc să fie îndepărtat ursul”, a explicat Barna motivul care a stat la baza deciziei privind lăsarea uciderii urşilor în responsabilitatea administraţiei locale.

Intervenţia asupra urşilor se face gradual

OUG prevede că „intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităţilor se efectuează gradual”. Astfel, în primă fază se va încerca îndepărtarea animalului prin diverse mijloace. În cazul în care exemplarul îndepărtat prin alungare revine în mod repetat, echipa de intervenţie procedează la intervenţia prin tranchilizare şi relocarea acestuia. Tranchilizarea va fi efectuată de medicul veterinar, dar la decizia primarului sau a viceprimarului. Însă, dacă ursul pune în pericol siguranţa cetăţenilor, a bunurilor sau a echipei de intervenţie acesta va putea fi ucis în cazul în care există un pericol iminent asupra vieţii oamenilor.

Echipa de intervenţie în cazul atacului urşilor este condusă de primar sau viceprimar şi este formată din jandarm, vânător şi un medic veterinar.

Decizia cu privire la soarta ursului se va lua prin vot, cu majoritate, astfel că trei membri ai echipei trebuie să susţină aceeaşi soluţie, se arată în OUG. „Extragerea” - adică uciderea urşilor prin împuşcarea va fi făcută exclusiv de reprezentanţii fondurilor cinegetice (vânători) şi va fi remunerată, în baza unui contract. Costurile privind gestionarea exemplarelor extrase prin eutanasiere sau împuşcare vor fi suportate de către Ministerul Mediului.

Ce spun primarii

Primarii din zona Văii Prahova susţin că actul normativ este binevenit, dar că, deocamdată, este imposibil de pus în aplicare atâta vreme cât nu este însoţit şi de normele de aplicare, iar autorităţile locale nu au fost instruite cu privire la procedurile de intervenţie în cazul atacului de urs.

„Au lăsat totul în grija primarilor, dar nu ştiu dacă vom reuşi să fim eficienţi. Vine ursul în proprietatea cetăţeanului, acesta sună la 112, că îi este cel mai la îndemână. Vine Jandarmeria. Jandarmul ne va suna pe noi. Până ajungem noi acolo, omul nu stă cu mâna în sân, face un pic de gălăgie, iar când ajungem noi, n-o să mai găsim ursul în proprietate. Cum să-l elimini? Cum poţi să faci lucrul acesta? Cum pot să iau eu decizia: împuşcă ursul? Care urs, că noi nu l-am văzut când am ajuns acolo. Pun întrebările acestea din câteva situaţii trăite de noi la Comarnic. A venit ursul, a luat porcul omului din gospodărie, omul a dat drumul la câini, iar ursul a fugit. Până am ajuns noi acolo, ursul dispăruse. Atunci, ce ordin să dau eu? Să împuşte ce? A doua zi nu prea ai voie să faci goană să cauţi lighioana care a făcut stricăciunile”, a explicat Sorin Popa, primarul oraşului Comarnic.

Acesta a precizat că OUG prevede ca ursul să fie eliminat doar în condiţiile în care animalul vine în mod repetat în gospodăriile oamenilor, or, susţine primarul din Comarnic, urşii atacă de regulă pe timpul nopţii, iar oamenii nu au de unde să ştie că au de-a face cu acelaşi urs.

„Urşii seamană între ei”

„Urşii seamănă între ei, de unde să ştiu eu că e acelaşi? Dacă vine noaptea, în beznă, cum să-mi dau eu seama că parcă seamănă cu cel care a venit şi noaptea trecută?”, se întreabă edilul din Comarnic.

Sorin Popa a precizat că la Comarnic au fost multe probleme provocate de urşi care nu se mai retrag în golul alpin, ci preferă să se ascundă în pădurile de la marginea localităţii, de unde coboară frecvent în cartierele oraşului.

Şi Vlad Oprea, primarul staţiunii Sinaia, susţine că OUG care se referă la intervenţia în cazul atacului urşilor nu poate fi pusă în aplicare la acest moment. În primul rând, susţine Oprea, urşii ar trebui să fie cipaţi pentru ca autoritatea locală să aibă garanţia că acelaşi exemplar atacă în mod constant, ori în acest moment nu se întâmplă acest lucru. Nici măcar nu este clar câte exemplare de urs trăiesc acum în zona Văii Prahova.

„Eu îmi asum să rezolv problema urşilor”

„Eu pot să vă spun că în zona Sinaia trăiesc cam 50 de urşi care coboară peste tot, în toate cartierele. Până acum, veneau doar din zona Bucegilor, dar de o perioadă au început să coboare la noi şi din munţii Baiului. Este prea mult. Eu, unul, îmi asum să rezolv problema urşilor, dar deocamdată aştept normele de aplicare”, a declarat Vlad Oprea, edilul din Sinaia.

Mircea Corbu, primarul din Buşteni, a mărturisit scurt că în continuare primarii „sunt cu mâinile şi picioarele legate”. În Buşteni, susţine edilul, urşii nu au făcut pagube însemnate sau victime omeneşti, ei fiind atraşi în mod deosebit de ghenele de gunoi.

„Suntem legaţi de mâini şi de picioare. Ca să împuşti un urs, acesta trebuie să producă pagube, iar la noi nu s-a întâmplat asta momentan. Ei vin cam în toate cartierele, dar sunt urşi gunoieri”, a precizat edilul din Buşteni.

„Noi nu avem firmă să-l împuşcăm”

Mai nou, urşii au început să coboare dinspre Valea Prahovei spre localităţile de deal şi câmpie. Urşi au fost văzuţi pe timpul zilei, dar şi noaptea în zona oraşului Plopeni, la Câmpina, dar şi în comuna Păuleşti. Primarul de aici susţine că nu ştie exact cum va putea interveni în caz de atac al urşilor, dar spune că „dacă trebuie o va face şi pe asta”. Sandu Tudor, primarul comunei Păuleşti, a precizat că este pentru prima dată când în apropierea localităţii pe care o administrează a apărut un urs, cel mai probabil în urma relocării.

„Nu mă aşteptam niciodată să găsesc un urs în zona Păuleştiului. La mine aici în zona mea sper să nu mai fie un alt caz. Noi nu avem firmă să-i împuşcăm, să-i tranchilizăm”, a precizat Tudor.

Urşi aproape de Ploieşti

Începând din această vară, urşii au început să coboare dinspre zona de munte spre oraşe şi se apropie chiar de Ploieşti. Acum două săptămâni, un pui de urs a fost ucis de maşină pe DN1, în apropiere de oraşul Băicoi. La Câmpina, autorităţile locale sunt disperate după ce în curtea Spitalului de Psihiatrie Voila un urs dă târcoale de câteva zile, atras de mirosul de la bucătăria unităţii medicale.

Apariţia ursului în curtea acestui spital este extrem de greu de gestionat, având în vedere pacienţii care au o sensibilitate aparte, iar zgomotul puternic şi chiar petardele trase pentru a alunga animalele i-ar putea agita peste măsură. Ursul, nu se ştie dacă acelaşi care a apărut la Voila, a fost văzut recent în apropierea tomberoanelor de gunoi amplasate în zona de picnic a dealului Muscel din Câmpina.

La începutul acestui an, un tânăr sportiv, alergător pe trasee montane, a fost atacat şi pur şi simplu sfâşiat de o ursoaică. Trupul bărbatului a fost găsit după două zile de căutări în imediata apropiere a bârlogului de urs.

În seara de 23 iulie, un urs a atacat o stână de la limita judeţelor Suceava şi Harghita, de unde a plecat cu o vacă. În stână erau trei ciobani, iar doi dintre ei au decis să se ducă după urs, cu topoarele. Ursul le-a provocat răni grave, iar din nefericire, unul dintre ei, cel mai tânăr, a fugit după ce a fost atacat şi a fost găsit mort.

