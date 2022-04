Urs lovit de maşini pe DN1. Animalul rănit s-a târât până într-o zonă greu accesibilă din Cornu: „Necazul este că nu era singur“ VIDEO

Ursul lovit de două maşini are ambele picioare fracturate FOTO captură video

Animalul este rănit, cu picioarele din spate fracturate, dar a reuşit să se târască până într-o zonă izolată din Cornu.

Ursul şi-a făcut apariţia pe DN1, joi 14 aprilie, ieşind dintr-o zonă cu multă vegetaţie aflată pe marginea drumului, fugărit din câte se pare de o ursoaică cu pui.

Animalul a încercat să traverseze strada, fiind lovit de o maşină aflată în trafic şi care nu a mai putut evita impactul. A reuşit totuşi să sară peste separatoarele din beton, a ajuns pe sensul opus fiind lovit de un al doilea autoturism.

Rănit, ursul s-a refugiat în extravilanul comunei Cornu, fiind identificat de localnici într-o zonă stâncoasă din localitate.

Cornel Nanu, primarul comunei Cornu, a precizat că ursul este rănit ”rău”, având ambele picioare fracturate.

În cursul serii de joi, autorităţile locale au încercat prinderea animalului, dar acesta a reuşit să se târască până într-o zonă greu accesibilă, iar oamenii au abandonat acţiunea.

”El s-a refugiat într-o zonă mai sălbatică aşa, într-o pădurice şi pe un loc stâncos, unde nu puteam să ajungem cu oamenii, să-i pun în pericol. Atunci am încercat şi l-am alungat cu câinii, cu zgomot şi am fost nevoiţi să renunţăm la alte lucruri. Nu puteam să-l tranchilizăm. Arma nu trage decât maxim distanţa 30 de metri. Să ne fi apropiat noi pe coastă, în păduricea aceea, era riscant. Nu ne era frică de el, că nu mai era un pericol el, dar ne-a fost frică de ursoaica cu puii după ea care era în zonă. Vedem dacă cumva se întâmplă să mai coboare jos în DN1 sau chiar in sat”, a declarat primarul comunei Cornu.

Acesta a precizat că ursul lovit de maşină este ”rănit rău, dar rănit, aşa, s-a târât”.

În plus, susţine Nanu, joi seara ursul nu era singur, ci însoţit sau poate chiar hăituit de o ursoaică cu pui.

”Necazul este că nu e singur, mai este şi o ursoaică cu pui, doi sau poate chiar trei de anul acesta şi vreo doi de acum doi ani. Acesta a fost necazul. Dacă ne ataca ajungeam la nişte lucruri mai deosebite cu vânători. Trebuia să o împuşcăm, aşa că am luat decizia să lăsăm aşa decoamdată. Dacă o apărea din nou om vedea ce măsuri vom lua”, a precizat Cornel Nanu.

SURSA VIDEO: Ziarul Oglinda de Azi

Deocamdată, în acest an, pe raza comunei Cornu nu au fost raportate atacuri ale urşilor, în schimb la Comarnic, oraş aflat în imediata vecinătate, localnicii au anunţat că le-au dispărut oi din turmă, iar un alt comărnicean a anunţat că un urs a dat atacul la coteţul cu proci, fără a reuşi să producă pagube.

”Au ieşit din hibernare mult prea devreme, nici nu ne-am aşteptat, parcă în nici un an n-au ieşit aşa repede. Nici nu au ieşit oile pe islaz şi urşii au început să orbecăie. Deja am avut vreo trei acţiuni săptămâna trecută pentru că urşii au început să coboare în localitate. Alaltăseară (miercuri, 13 aprilie n.r.) a mai fost unul la DN1, dar în zona Comarnic, a fost în gospodăria unui om, s-a dus la coteţul de porci, dar nu a reuşit să facă stricăciuni”, a declarat Sorin Popa, primarul oraşului Comarnic.

Acesta a spus că degeaba se face pândă pe timpul nopţii pentru că urşii nu mai reacţionează la zgomote. În plus, multe dintre grădinile aflate la periferia oraşului, sunt neîngrijite, cu multă vegetaţie, astfel că urşii se ascund uşor.

2021 va rămâne în istoria judeţului drept unul dintre cei mai sângeroşi ani din cauza atacurilor repetate ale urşilor. În toamna anului trecut, un om a murit şi alţi doi au fost grav răniţi în decurs de doar câteva săptămâni.

Urşii au început să coboare din ce în ce mai des inclusiv în oraşe, în zone populate, de recreere şi chiar în curtea Spitalului de Psihiatrie Voila din Câmpina. Nu există o numărătoare oficială a acestor animale, însă doar la Cornu, comună care se învecinează cu Câmpina, Breaza şi Comarnic, coboară frecvent din pădure cel puţin şapte urşi, dintre care patru sunt adulţi.

