Telecabina şi telefericul de la Sinaia, scoase la vânzare. Preţul cerut pentru instalaţiile din anii 70. De ce nu le vrea primăria

Primăria Sinaia, care ar fi direct interesată de instalaţiile simbol pentru Valea Prahovei, susţine că preţul este „imens”, dar că ar fi interesată să le cumpere „pentru imagine”, în condiţiile unui preţ mult mai mic decât cel anunţat.

Bunurile scoase la vânzare sunt: instalaţii de transport pe cablu - Telecabina dubla Cota 1400, construită în 1970, cu o capacitate de transport de 350 persoane/h, lungimea traseului fiind de 2.328 m. Sunt scoase la vânzare inclusiv clădirile unde se află staţiile de pornire, respectiv sosire (Cota 1400) stâlpii de susţinere, motoarele de tracţiune, echipamentele electrice, sisteme de cabluri şi cele două cabine, potrivit imobiliare.ro.

Telecabina dublă Cota 2000

Cel de-al doilea traseu scos la vânzare se referă la tronsonul de telecabină care pleacă de la Cota 1400 şi ajunge la Cota 2000, traseu care are o lungime de 1.945 de m, în preţul total intrând şi clădirea care adăposteşte staţia finală, plus cele două telecabine aferente şi instalaţiile de control şi acces. Capacitatea de transport pe această porţiune este de 300 de persoane/h.

Odată cu vechea telecabină au fost scoase la vânzare telescaunul de la Cota 1400 la Cota 2000, construit în anul 2006, dar şi vechiul telescaun inaugurat în anul 1975.

Datele tehnice telescaun debraiabil Cota 1400-Cota 2000

Este o instalaţie de transport pe cablu. Este construită în 2006 şi are o capacitate de transport de 2.000 persoane/h, cu o lungime a traseului de 2.017 m. Este formată din: staţie inferioară; stâlpi susţinere cablu; fundaţie din beton armat şi structura metalică în număr de 13 stâlpi; staţie superioară - constructie mixtă din beton şi lem.

Instalaţia de transport mai are în dotare motoare tracţiune, echipamente electrice, sisteme de cabluri şi angrenare, 98 de vehicule, sisteme de supraveghere, instalaţii de control şi acces.

Telescaun Valea Dorului

Este o instalaţie de transport pe cablu, construită în 1975 şi are o capacitate de transport de 400 persoane/h, cu o lungime a traseului de 881 m.

Este formată din: staţie inferioară; stâlpi susţinere cablu; fundaţie din beton armat şi structura metalică în număr 13 stâlpi; staţie superioară.

Instalaţia de transport mai are în dotare motoare tracţiune, echipamente electrice, sisteme de cabluri şi angrenare, 98 de vehicule cu capacitatea 2 locuri, sisteme de supraveghere, instalaţii de control şi acces.

Teleschi Valea Dorului, o instalaţie de transport de 440 persoane/h, cu o lungime a traseului de 456 m.

Deşi telecabina şi telefericul construite în anii 70 reprezintă un simbol pentru Valea Prahovei, respectiv pentru staţiunea Sinaia, primăria nu este interesată să participe la licitaţie, atâta vreme cât preţul de pornire a licitaţiei rămâne cel anunţat.

Este de notorietate faptul că administraţia publică locală a investit în ultimii zece ani într-un sistem paralel de transport pe cablu, gondola Sinaia, care face legătura între Cota 1000 şi Cota 2000.

De ce nu vrea Primăria din Sinaia să cumpere telecabina veche

„Absolult deloc nu suntem interesaţi în acest moment la suma imensă cu care se vinde, patru milioane de euro cu tot cu TVA. Este exclus. Sunt nişte fiare care nu valorează mai nimic. Singurul motiv pentru care noi le-am cumpăra ar fi doar pentru imagine, ca să nu mai existe alt operator pe munte, dar pe noi nu ne ajută foarte mult pentru că avem în execuţie un telescaun, în Valea Dorului, în paralel cu structura celor de la Teleferic. De la un milion de euro, preţ de vânzare pot să spun că da, am fi interesaţi, dar mai mult nu merită, după evaluările noastre”, a declarat Vlad Oprea, primarul staţiunii Sinaia.

Edilul a explicat că la telecabine şi telefircul vechi nu au mai fost făcute investiţii serioase în ultimii ani, firmele italiene care le-au construit ”au dat faliment de 25 de ani”, iar mentenanţa este costisitoare, dat fiind că piesele de schimb se găsesc cu dificultate şi doar la comandă, la preţul aferent.

În ultima perioadă au tot fost înregistrate incidente la infrastructura veche de transport pe cablu, turiştii rămânând blocaţi în telescaun. A fost nevoie de intervenţia echipelor de salvamontişti pentru salvarea oamenilor, pentru că societatea privată care administrează în prezent telecabina nu are un sistem de salvare, spune primarul Vlad Oprea. „Tot noi am intervenit, deşi nu este treaba noastră, dar nu am putut să lăsăm oamenii acolo”, a precizat edilul.

„Telescaunul trebuie desfiinţat, clar!”

Telescaunul din Valea Dorului „trebuie desfiinţat clar”, are deja 50 de ani de funcţionare şi nu a fost modernizat absolut deloc, mai spune primarul din Sinaia.

Tensiunile între operatorul privat de transport pe cablu şi Primăria Sinaia, care administrează gondola, sunt cunoscute. Problemele apar atunci când turiştii sunt induşi în eroare de către angajaţii telecabinei care susţin că biletul cumpărat de la ei poate fi folosit pentru toate instalaţiile de transport pe cablu din Sinaia, ceea ce nu este adevărat. Tichetul cumpărat de la telecabină, permite accesul doar pentru instalaţiile private, nu şi la Gondola Sinaia.

„Raportul între noi şi ei, ca încasări, este undeva la 97 la 3, ei încasând doar 3 la sută. Este aproape de faliment. Eu, dacă aş cumpăra-o, n-aş putea să-i dau drumul, ar fi trebuit făcut ceva acolo, nici nu ştiu ce, pentru că telecabine nici nu se mai produc acum. Am analizat asta, dacă ar fi să cumpărăm şi să înlocuim cabina, dar costă foarte mult, mult mai multe decât o gondolă, pentru că se face doar pe comandă, nu mai este uzuală. Se produc acum doar gondole şi telescaune”, a explicat Vlad Oprea motivele pentru care primăria nu este interesată de vechea structură de transport pe cablu din Sinaia.

