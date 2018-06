Primăria care a angajat detectivi privaţi ca să prindă hoţii de flori. „Vor ajuta Poliţia Locală şi, implicit, comunitatea“

Detectivii particulari vor începe activitatea la 1 iulie şi vor fi plătiţi, conform contractului, cu 16.000 de lei pe o perioadă de şase luni.

Iniţiativa aparţine administratorului public al oraşului, Remus Bădulescu, care este ferm convins că detectivii particulari, doi în total, vor oferi informaţii preţioase poliţiştilor locali, depăşiţi de fenomenul de acte antisociale din localitate.

”Detectivii particulari vor ajuta Poliţia Locală şi implicit comunitatea locală. Cred că pentru un plus de siguranţă în Câmpina, astfel de servicii sunt binevenite. Societatea contractată de noi va oferi servicii de investigare a unor fapte antisociale care se petrec pe teritoriul municipiului nostru. De-a lungul timpului ne-am lovit de o problemă destul de delicată. (...) Suntem penalizaţi anual cu o sumă de aproximativ un miliard de lei vechi pentru că nu îndeplinim obiectivul de reciclare a deşeului menajer. Noi am investit în containere metalice încuiate pentru a încerca să combatem acest fenomen de furt în special de PET-uri. (...) Detectivul va monitoriza această faptă antisocială de furt de PET-uri de pe domeniul public”, a explicat Bădulescu.

Remus Bădulescu, administratorul public al municipiului Câmpina şi iniţiatorul proiectului prin care Primăria a contractat o firmă de detectivi particulari pentru prinderea hoţilor de flori şi PET-uri FOTO Diana Frîncu

Întrebat dacă această monitorizare a hoţilor de deşeuri reciclabile nu este în datoria Poliţiei Locale, administratorul public al municipiului Câmpina a declarat că poliţiştii locali sunt prea puţin şi nu pot face faţă tuturor solicitărilor. Remus Bădulescu nu a putut preciza cu exactitate câţi detectivi particulari vor monitoriza străzile din Câmpina pentru a prinde hoţii de flori sau de deşeuri.

”Noi am achiziţionat serviciile oferite de societate, nu un anumit număr de detectivi. Unu, doi câţi or fi. Aşetpăm o informare săptămânală printr-un raport pe care îl vor face vis a vis de activitatea lor. Dacă nu suntem mulţumiţi, nu este nicio problemă. Avem şi noi o perioadă de o lună de zile în care putem vedea cum se mişă lucrurile şi putem renunţa. Ideea este că le plătim tarif orar de 17 lei pe oră pentru a executa astfel de servicii, de monitorizare, de culegere de informaţii”, a declarat administratorul public.

Conform caietului de sarcini, detectivii particulari vor trebui să monitorizeze afişajul stradal în locuri neautorizate, activităţi specifice de investigare în vederea depistării persoanelor care desfăşoară acte de comerţ fără a avea autorizaţie, monitorizarea rampleor de gunoi improvizate şi identificarea persoanelor care aruncă deşeuri, investigarea zonelor cu probleme în vederea depistării persoanelor care abandonează câini pe domeniul public, cercetări în vederea combaterii fenomenului de furturi de flori plantate în municipiu, să ofere informaţii în vederea combaterii fenomenului de distrugere a arborior de pe aliniamentele stradale şi din parcuri, dar şi a mobilierului urban şi nu în ultimul rând investigarea prin folosirea de mijloace specifice în vederea combaterii fenomenului de desen cu graffitti a clădirilor şi gardurilor aflate pe domeniul public.”Ne confruntăm cu aceste fenomene care se fac noaptea. Dacă nu l-ai prins, te contestă şi câştigă în instanţă. Trebuie să avem şi o probă pentru a-i sancţiona”, a mai spus Bădulescu.

La nivelul municipiului Câmpina acţionează 40 de poliţişti locali, care au un venit lunar mediu de 3000 de lei. Aceştia lucrează în patrule de câte două persoane, uneori împreună cu Poliţia Naţională. Remus Bădulescu susţine că ”poliţiştii locali au anumite abilităţi limitate pentru că ei nu au fost pregătiţi să culeagă informaţii şi să prindă hoţii”.

Contractul de investigare a fost câştigat de SC Tactic Alert SRL din Breaza în urma unui anunţ postat pe SEAP. Societatea care a câştigat contractul a fost şi singura care a participat la licitaţia publică.

De cealaltă parte, şeful Poliţiei Locale Câmpina, Marius Vişan, susţine că nu a fost informat de către reprezentanţii Primăriei Câmpina, în subordinea căreia se află instituţia, în legătură cu ajutorul nesperat pe care îl vor primii poliţiştii locali de la detectivii particulari.

”Referitor la acest contract pot să spun că şi eu am aflat în urmă cu două zile. Activitatea Poliţiei Locale este foarte bună şi foarte amplă. Am diversificat domeniile de activitate, am preluat problemele vechi cu care se confrunta Poliţia Locală, inclusiv această problemă de abandonare de deşeuri. Activitatea este în creşetere progresivă. Am ajuns la un nivel de o sută de sancţiuni în momentul acesta, în condiţiile în care nu prea existau sancţiuni înainte în acest domeniu. Cred că lucrurile merg foarte bine pe poliţie locală. Nu mă laud eu, o spun rapoartele de activitate. Mai nou avem posibilitatea să-i sancţionam la salariu în funcţie de calificativ. Am scăzu salariile la un număr de şapte poliţişti locali, iar lucrul acesta se vede în primul rând la cei care au păţit-o, cărora li s-a diminuat salariul. Dar pot să vă spun că orice ajutor este bine venit. Deocamdată însă nu ştiu despre ce este vorba. Voi vedea despre ce este vorba după ce îmi va parveni şi mie referatul, contractul şi apoi stăm de vorbă. Dacă administratorul public a iniţiat proiectul, înseamnă că are nevoie. Dacă vom beneficia şi noi de acest ajutor, vă voi comunica ulterior”, a declarat Marius Vişan, directoril Poliţiei Locale Câmpina.

Acesta a adăugat că instituţia pe care o conduce funcţionează cu două patrule pe tot municipiul ”în cel mai fericit caz”.