Pilotul Titi Aur, după seria neagră din Prahova: „În România se moare pe şosea cel mai mult din toată Europa“

Cel mai grav dintre ele a avut loc la începutul săptămânii trecute, pe DN1, în dreptul localităţii Breaza. Cinci bărbaţi, aflaţi în aceeaşi maşină, au murit pe loc. Printre ei se afla tatăl şi fiul lui de doar 18 ani. Erau muncitori din Alba şi Mureş care lucrau în construcţii şi mergeau la o lucrare în Prahova. Coborau dinspre Braşov, iar în momentul în care au ajuns la Nistoreşti, şoferul, un tânăr de 21 de ani, a ajuns inexplicabil pe contrasens unde a intrat în plin într-o altă maşină care circula regulamentar.

În urma impactului extrem de violent, maşina, o Nubira în care se aflau cei cinci bărbaţi, a fost proiectată de la sol şi ridicată în aer. În aceste secunde, un al treilea şofer a reuşit performanţa să treacă pe dedesubtul maşinii aflate în aer, fără să păţească nimic. Când şi-a dat seama prin ce a trecut, omul a avut un şoc.

Izbitura a fost atât de puternică, încât a scos din case oamenii care locuiesc în zonă. Era 8 dimineaţa, iar pe DN1 zăceau nu mai puţin de şapte persoane, cinci dintre ele inconştiente.

Cel de-al doilea accident de o violenţă extremă s-a petrecut în data de 7 mai, tot pe DN1, în dreptul oraşului Băicoi. Atunci două persoane, soţ şi soţie, au murit pe loc, iar la câteva zile s-a stins pe un pat de spital şi fiul acestora, un tânăr de 22 de ani şi el grav rănit în accident. În maşina care a intrat într-un stâlp aflat pe marginea drumului se afla şi mezina familiei, o adolescentă în vârstă de 17 ani. Este singura supravieţuitoare a accidentului. Din cauza unor afecţiuni medicale de natură psihică, fata nu poate da declaraţii poliţiştilor.

Cercetarea nu a relevat deocamdată motivul pentru care şoferul a pierdut controlul volanului şi a intrat în stâlp. Nu se afla în depăşire, strada era liberă, maşina era nouă şi nu pare să fi avut vreo defecţiune tehnică majoră. Fie şoferului i s-a făcut rău la volan, fie cineva i-a distras atenţia. Sunt doar supoziţii, pentru că nimeni nu mai poate depune mărturie.

Atât a mai rămas din maşina implicată în accidentul de la Băicoi, în care au murit trei oameni, mamă, tată şi copil FOTO ISU

La fel de violent a fost şi accidentul care s-a petrecut pe 24 aprilie tot pe acelaşi DN1, în dreptul comunei prahovene Cornu. Un şofer care a ieşit de pe un drum secundar nu s-a asigurat când a pătrund pe DN1 şi a intrat într-o altă maşină care circula regulamentar. O a treia maşină a fost acroşată uşor. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 52 de ani a murit pe loc.

Un alt tânăr de 25 de ani şi-a pierdut viaţa tot în Prahova, în data de 15 mai. Era pe motocicletă şi a intrat în coliziune cu o maşină, pe un drum judeţean din oraşul Urlaţi, pe strada Orzoaia de Jos, pe sensul de intrare în oraş dinspre comuna Iordăcheanu. Motociclistul circula cu viteză şi nu a fost atent la semnalele date de şoferul aflat în autoturism care anunţase că intenţionează să facă un viraj la stânga. Impactul i-a fost fata tânărului de 25 de ani.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Prahova susţin că toate aceste accidente mortale petrecute într-un timp atât de scurt nu s-au întâmplat în zonele recunoscute ca fiind dificile pentru traficul rutier. Explicaţia poliţiştilor de la rutieră este aceeaşi pe care o auzim de ani de zile: neadaptarea vitezei şi neatenţia la volan.

În schimb, Titi Aur, cunoscutul pilot de raliuri şi administratorul unei şcoli de conducere defensivă, are o cu totul altă explicaţie. Lipsa educaţiei, şcoli ”de luat permisul”, nu şcoli de şoferi şi faptul că o maşină modernă (nu puternică) îi dă senzaţia omului contemporan că este un bun şofer sunt principalele cauze ale accidentelor mortale care se produc în România, este de părere Titi Aur.

”Hai să-ţi arăt ce poate maşina” - îndemnul care bagă oamenii în pământ

”Aţi văzut la ultimul accident mortal care a avut loc în România, cel din Medgidia, unde doi tineri au murit. Ce făceau? Transmiteau live pe Facebook, iar şoferul se lăuda cu performanţele maşinii. <<Hai să-ţi arăt ce poate maşina>>, asta se auzea în fundal. Asta se întâmplă. Cel de la volan, neînţelegând că maşina de fapt l-a ajutat, merge mai tare şi mai tare.

Maşinile au evoluat mult. Maşina îţi dă siguranţă acum, dar totul este să ştii ce să faci cu siguranţa asta. Dacă maşina are frână bună, are ABS, e silenţioasă, nu-ţi dă senzaţia de viteză, are controlul tracţiuni ş.a., cel de la volan, care este total nepregătit pentru aşa ceva, nu înţelege decât că el este şofer bun şi trebuie să meargă foarte tare şi să mărească astfel riscul producerii unui accident.

Pentru că şoferii sunt nepregătiţi, oamenii de la volan nu cred că lor li se poate întâmpla, nu conştientizează la ce pericol se expun şi atunci îşi asumă să meargă foarte tare, să intre în depăşiri.

Doar ştirile cu accidentele grave, care apar la televiziuni, pe online sau în presă nu mai sensibilizează pe nimeni. Singurul vinovat, şi o spun tare şi răspicat, este statul, autorităţile din România, care sunt insensibile. Nu contează că se moare pe şosea cel mai mult în România din toată Europa. Autorităţile din România sunt singurele din Europa civilizată care nu fac nimic”, a explicat pilotul Titi Aur.

Acesta susţine introducerea obligatorie a cursurilor de conducere defensivă, aşa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene, singura soluţie pentru a educa şoferii.

”S-a demonstrat în toată lumea civilizată că aceste cursuri defensive duc la scăderea accidentelor cu 20-30%. Când pleci de la un curs de conducere defensivă, nu pleci mult mai bun şofer, dar pleci mult mai conştient de ce ţi se poate întâmpla, înţelegi lucruri pe care nu te-ai fi gândit că ar trebui să le şti. De la cum să stai la volan, ce înseamnă centura, înveţi ce înseamnă derapajul, cum să controlezi maşina în derapaj, ce înseamnă frânarea la limită etc. Pleci de acolo mult mai conştient”, a explicat Titi Aur.

Acesta a precizat că în alte ţări europene, cursurile de conducere defensivă sunt obligatorii pentru un şofer.

”Începând din Ungaria şi până în Canada, fiecare ţară are forma ei de a face chestia asta, la noi - nu”, spune pilotul.

Titi Aur a precizat că inclusiv programa şcolilor de şoferi din România ar trebui modificată, adaptată la tehnologia nouă, modernizată astfel încât un şofer să finalizeze cursurile cu mai mult decât minimum necesar pentru a fi capabil să pornească o maşină.

”La noi încă este valabil acel slogan: <Lasă că învaţă el în 50.000 de metri>. Este fals şi greşit, pentru că deprinderile greşite le duci cu tine toată viaţa”, a concluzionat Titi Aur.

Citeşte şi:

Cântăreţul de muzică populară Corin Dobrinescu a murit într-un accident auto, la Horezu. Artistul trecea strada şi a fost lovit în plin VIDEO

Strigăt de disperare după accidentele mortale din ultimele zile: „Bitumul negru induce în eroare şoferii. Trasaţi marcaje temporare!”