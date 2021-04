O şoferiţă, filmată în timp ce circulă pe contrasens pe DN1. Poliţia Rutieră nu a intervenit, deşi a fost alarmată de două ori de un alt şofer VIDEO

Filmarea în care o maşină apare circulând pe DN1, urcând spre Braşov, dar pe sensul de coborâre, în zona dintre Câmpina şi Breaza a fost postată de către un alt şofer pe Facebook. Potrivit martorului, autoturismul era un Ford Fiesta, înmatriculat în Ilfov. Bărbatul care a filmat susţine că la volan se afla o femeie care a circulat pe contrasens o bună bucată de drum, de la Băneşti şi până la Predeal, unde ar fi făcut stânga spre Pârâul Rece.

Şoferul care a filmat povesteşte că a sunat la 112 pentru a cere unui echipaj de la Poliţia Rutieră să intervină, dar fără rezultat. I s-a spus că maşina va fi oprită în trafic mai întâi la Comarnic, apoi la Sinaia şi apoi la Predeal, dar maşina a dispărut în noapte pe drumul care duce către Pârâul Rece.

”Pentru ăştia de s-au trezit că "n-ai auzit de 112"... am sunat, de aceea n-am filmat mai mult, mi-au zis ca îl opresc la Comarnic, trecand de Comarnic am mai sunat inca o data, au zis ca il opresc la Sinaia. Apoi la Predeal a facut oaia stânga spre Pârâul Rece. Rezultat 0. La politie am vorbit ambele dăţi cu agent Albu, politia Prahova, care se va alege si cu o plangere pentru ca nu a facut absolut nimic”, scrie Dani Hamza pe Facebook.