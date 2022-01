Muzeul Peleş rămâne cu factura uriaşă la gaze: intervenţia statului nu se aplică retroactiv

Muzeul Peleş are de plătit peste 86.000 de lei pentru consumul de gaze din decembrie 2021

Este o factură comună care cuprindeconsumul pentru încălzirea castelului Peleş şi a Pelişorului. Reprezentanţii muzeului aşteaptă în aceste zile, ”cu emoţie”, şi factura pentru energia electrică. Până la majorarea tarifelor, aceasta se ridica la aproximativ 20.000 de lei lunar.

Triplarea costurilor pentru întreţinerea muzeului vine în contextul în care bugetul instituţiei a fost serios afectat în ultimii doi ani din cauza numărului mic de vizitatori, în special turişti străini, care a scăzut cu 60 la sută faţă de anul 2019, Peleşul fiind o instituţie care se finanţează şi din încasări.

Reprezentanţii muzeului Peleş au făcut front comun cu colegii din ţară şi s-au adresat printr-un memoriu prim-ministrului, prin care solicită reglementarea unei scheme de compensare aşa cum se întâmplă în cazul altor instituţii publice, dar şi în cazul consumatorilor casnici.

„La momentul emiterii cadrului legal, muzeele şi bibliotecile nu au fost cuprinse în această Ordonanţă cu numărul 118 din 2021. Am înţeles că există o înclinare spre rezolvarea situaţiei şi aşteptăm şi noi să vedem reacţia în acest sens şi cum se compensează”, a declarat pentru ziarul „Adevărul”, Valentin Răileanu, directorul tehnic al muzeului Peleş.

Emoţii pentru facturile la gaze şi curent pentru luna ianuarie

Totuşi orice intervenţie a statului nu se aplică retroactiv, astfel că Peleşul va fi nevoit să achite într-un fel sau altul factura de 86.000 de lei, iar compensările, dacă vor veni, se vor aplica începând cu luna februarie 2022. Sunt emoţii mari, susţine Valentin Răileanu, cu privire la facturile la gaze şi energie electrică pentru ianuarie, având în vedere că din experienţa anilor anteriori cele mai mari facturi la utilităţi erau pentru consumul din această lună.

„Vârful iernii precedente a fost undeva în luna ianuarie 2021, când pentru aproximativ 49.000 de metri cubi am plătitit cam 62.000 de lei, ori acum, dacă am face aceeaşi paritate la preţul actual, am ajunge undeva la 110.000- 115.000 de lei, la celaşi consum. Urmează ca în luna februarie să se emită o factură pentru luna ianuarie 2022 şi atunci vedem care va fi impactul”, a explicat directorul tehnic al muzeului.

Economie la sânge

Cu aceste cheltuieli de întreţinere uriaşe, Muzeul Peleş va fi nevoit să facă economie la sânge, evenimentele culturale de mare amploare fiind primele pe lista proiectelor anulate. „Renunţăm la evenimente, banii pe care îi avem se vor duce la facturi. Ne restrângem şi cu organizarea expoziţiilor temporare. Înainte derulam proiecte mari, împrumutam obiecte de patrimoniu şi de la alte instituţii, pentru care plăteam poliţe de asigurare, asta este cam prima cheltuială care cade....cam aşa”, a explicat Mircea Hortopan, directorul de Patrimoniu al Muzeului Peleş.

Fiind o clădire de patrimoniu, cu o arhitectură specială şi cu o poziţie geografică destul de complicată, Peleşul nu poate beneficia de un sistem solar de încălzire sau de izolare termică, aşa cum s-a pus problema la un moment dat. Sistemul de încălzire încă în funcţiune este cel original, gândit de inginerii aduşi să ridice domeniul regal de la Sinaia de regele Carol I.

