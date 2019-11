Ministrul Muncii, oripilat de condiţiile găsite la centrul pentru bolnavi psihic. Replica şefului de consiliu judeţean: „Condiţiile sunt excelente“

Violeta Alexandra a rămas impresionată de izolatorul cât o ”debara” unde ar trebui internaţi bolnavii contagioşi, dar care, spune Alexandru, este folosită pe post de cameră de pedeapsă pentru beneficiarii care nu respectă regulile.

Într-o postare pe pagina de Facebook, ministrul Muncii susţine că pentru cele 170 de persoane internate la Urlaţi problema cea mai mare este că nu ies din centru, iar toată viaţa lor se desfăşoară acolo.

”Am parcurs în această după amiază drumul neasfaltat din Urlaţi către Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi cu Handicap. Într-o totală izolare, departe, cât mai departe de comunitate. La “nebuni”, după cum s-a exprimat poliţistul din Urlaţi cu care ne-am întâlnit, întâmplător, în oraş. Despre 179 de persoane vorbea.

Am plecat din Bucureşti după discuţiile pe salariul minim, fără anunţ prealabil, am ajuns în faţa Centrului alături de noua mea colegă, Preşedinta ANDPDCA, Mădălina Turza, am intrat şi am discutat, în primul rând, cu beneficiarii - adulţi cu dizabilităţi intelectuale care trăiau împreună cu persoane fără dizabilităţi suferind, pur şi simplu, de lipsa părinţilor şi chiar a unei locuinţe. I-am lăsat să ne povestească. Cea mai mare durere: nu ies din Centru. Acolo este toată viaţa lor. Îşi doresc să muncească, să fie activi, să fie şi viaţa lor cu un sens.

Foto 2: Izolatorul. O cameră cât o debara folosită, teoretic pentru cei contagioşi, practic mai mult pentru pedepsirea celor care ... greşesc. Pedeapsa din camera cât o debara, fără geamuri, poate fi şi de o lună.

Izolatorul centrului pentru persoane cu handicap din Urlaţi FOTO Violeta Alexandru

Greu de crezut că, în această atmosferă, beneficiarii acestui Centru vor dobândi o viaţă independentă, aşa cum aşteaptă Comisia Europeană de mulţi ani de la noi. Bine că se investiseră bani în zugrăvirea camerelor şi în termopane. Tot din bani europeni, culmea.

Mandatul meu este despre oameni şi drepturile lor. Despre respectul instituţiilor pentru ei. Nu pot să asigur, dintr-o dată, locuinţe protejate în mijlocul comunităţii şi nu în izolare dar unele lucruri se vor schimba. Da, se vor schimba. Am cerut măsuri. Le voi prezenta. Alături de colega mea, Secretarul de Stat Mădălina Turza”, scrie Violeta Alexandru pe pagina de Facebook.

Şeful Consiliului Judeţean Prahova susţine că totul este în regulă

În replică, Bogda Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, în suboridinea căruia se află centrul pentru persoane cu handicap din Urlaţi, susţine că acuzaţiile sunt în mare parte nefondate.

Imagine din centrul de la Urlaţi FOTO Violeta Alexandru

”Din punctul meu de vedere condiţiile sunt excelente. A fost renovat în 2014 pe fonduri europene. Arată foarte bine, condiţiile sunt foarte ok, în afara faptului că sunt foarte mulţi. Dar dacă nu-i primim în centru, trebuie să stea pe străzi? Majoritatea dintre ei sunt bolnavi, au probleme grave. Acolo se desfăşoară activităţi, au teatru, au serate. Da, nu ies din centru, corect, dar ei oricum nu au unde să se ducă, pentru că altfel nu ar fi internaţi, aduşi la noi. Noi nu avem posibilitatea să cumpărăm apartamente pentru fiecare unde să trăiscă. La Urlaţi este unul dintre cele mai mari centre, dar arată «bec», bucătăria are toate dotările, maşini de spălat profesionale, uscătoare profesionale, tot ce vreţi există acolo. Au mâncare foarte bună, le dă şi pizza”, a explicat Toader.

Preşedintele CJ Prahova a precizat că izolatorul descris drept o debara de către ministrul Muncii nu este folosit de către personalul din centrul incriminat.

”Nu a fost folosit niciodată acel izolator, de obicei când unul dintre bolnavi are un atac de orice fel, este chemată o asistentă şi i se face un calmat. Izolatorul nu este folosit, pentru că aşa spune regulamentul şi pentru că trebuia să existe, există. Nu şitu de la cine a înţeles dumneaei că acolo sunt pedepsiţi, poate să vorbească cu fiecare beneficiar în parte, să-l întrebe dacă a stat vreunul acolo. Eu şitu, pentru că am vorbit cu directorii şi mi-au spsus că nu fac aşa ceva”, a declarat Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Acesta a adăugat adăugat că, în ultima perioada, CJ a investit 446.878. 715 lei, în mare parte fonduri europene, pentru centrele din structura Direcţiei pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.