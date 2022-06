Facultatea care scoate petrolişti pe salarii de mii de euro, tot mai puţine locuri la admitere

Profesorii din cadrul facultăţii susţin că de la an la an numărul tinerilor care aleg această specializare, inginerie de petrol şi gaze, este tot mai mic, locurile ocupându-se cu greu abia după două etape de admitere. Sunt cel puţin două motive pentru care facultatea duce lipsă de studenţi.

Pe de o parte, este considerată printre cele mai dificile şcoli cu profil tehnic, studenţii având de susţinut examene la matematici aplicate, geomecanică, geologie, chimie generală, geofizică, hidraulică, extracţia petrolului, utilaj petrolier etc. Pe de altă parte, sunt tot mai puţini absolvenţi de liceu care participă la bacalaureat. În Prahova, 5.344 de elevi prahoveni au absolvit în 2022 clasa a XII-a, dar 1.040 dintre aceştia nu s-au înscris la examenul de maturitate, iar 30 la sută dintre participanţii la examen vor pica Bac-ul.

”Ne confruntăm şi noi cu această scădere demografică, dar şi cu faptul că sunt foarte mulţi copii care nu-şi mai termină liceul. Dar să ştiţi că tinerii au devenit mai pragmatici, au început să-şi dea seama că şi dacă au terminat un liceu cu profil uman nu este imposibil să studieze la o facultate tehnică. Nu este atât de greu precum pare. Profesorii chiar sunt dispuşi să te ia de la zero cu materia. Dacă ai disponibilitate să înveţi, cu siguranţă vei termina cu bine”, a declarat Mirela Dulgheru, purtătorul de cuvânt al universităţii ploieştene.

Aceasta a precizat că specialitatea ingineria petrolului are ”o deschidere internaţională extraordinară”, iar salariile în domeniu sunt extrem de generoase, studenţii fiind cooptaţi de companiile de petrol internaţionale încă de pe băncile facultăţii. Alături de facultăţile de medicină şi de navigaţie, ingineria petrolului asigură unui absolvent un loc de muncă imediat în afara ţării plătit cu peste 5.000 de euro pe lună.

„Unii vin doar să încerce”

Pe de altă parte, fostul rector al UPG Mihai Pascu Colojea este de părere că există riscul ca nici măcar locurile scoase la concurs în acest an de facultăţile tehnice din Ploieşti să nu se ocupe, iar cei care sunt admişi să nu reuşuească să finalizeze studiile.

„Unii vin doar să încerce şi nu-şi văd de treabă. Facultatea nu mai este atât de grea, în plus ştacheta e coborâtă mult. Copiii nu mai învaţă”, a declarat Mihai Pascu Colojea, fost profesor la catedra de Foraj şi Extracţie, şi omul care a condus destinele Universtiăţii Petrol Gaze din Ploieşti în perioada 2016-2020.

Prima sesiune de admiterea din acest an, în UPG Ploieşti, începe în data de 20 iunie cu înscrierea candidaţilor, pentru ca la finalul lunii iulie să fie programată cea de-a doua etapă de admitere. Studenţii care vor fi admişi pe locurile cu taxă au de plătit între 3.500 şi 4.000 de lei pe an, în funcţie de specializare, iar studenţii străini, aproximativ 2.500 de euro pe an. Studiile de licenţă la facultăţile tehnice durează patru ani.

