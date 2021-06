Demersuri pentru ca cea mai veche rafinărie din Europa, scoasă la vânzare pe OLX, să intre în patrimoniul naţional

Acţiunea întreprinsă de Asociaţia Cultural-Educativă pentru Protejarea şi Promovarea Patrimoniului Tehnic, Ştiintific şi Istoric „Suntem România!” opreşte deocamdată proiectul de demolare a clădirilor istorice şi a instalaţiilor industriale, potrivit iniţiatorilor.

Steaua Română SA, cea mai veche rafinărie din România, dar şi din Europa a intrat în faliment printr-o decizie a Tribunalului Bucureşti, dată în 8 februarie 2021, după 126 de ani de la înfiinţare. Din acel moment se vorbeşte în Câmpina că mai mulţi investitori s-au arătat interesaţi să construiască pe terenul rafinăriei un complex rezidenţial, dar şi centre comerciale. Terenul pe care se află ceea ce a mai rămas din rafinărie, se află în centrul municipiului Câmpina şi are o valoare imobiliară uriaşă.

Reprezentanţii asociaţiei ”Suntem România” au solicitat instituţiilor abilitate: Direcţiei pentru Cultură Judeţeană Prahova , Institutul Naţional al Patrimoniului, dar şi Ministerul Culturii, Direcţia Patrimoniu Cultural demararea procedurilor de clasare a ansamblului rafinăriei „Steaua Română” construit între 1895-1980.

Dată fiind vechimea, sfârşit de secol XIX, unicitatea, clădiri industriale de început de secol XX păstrate intacte, importanţa istorică şi valoarea simbolică, asociaţia consideră că rafinăria din Câmpina poate fi clasată ca monument din grupa valorică B, de interes local.

Intenţia asociaţiei este ca pe terenul rafinăriei Steaua Română autorităţile locale să amenajeze un parc turistic industrial, cu specific în domeniul petrolului, unic în Europa.

În urma acestor demersuri, la Câmpina au venit reprezentanţi ai Muzeului de Ştiinţe ale Naturii Ploieşti, care are în subordine inclusiv Muzeul Petrolului, pentru a vedea în ce măsură obiectivele rămase în picioare din fosta rafinărie ar putea avea un potenţial istoric.

”Acela este un sit care trebuie să rămână aşa cum este el. Acolo este un lucru extraordinar. Rafinăria de la Câmpina nu trebuie să se strice, nu trebuie desfăcut un şurub. Trebuie să rămână exact aşa cum este. Gândiţi-vă că este construită înainte de al doilea Război Mondial. Tot ceea ce este acolo nu poţi să strici. Am văzut centrala electrică a rafinăriei. Atâta s-a depus pământ în jurul ei încât trebuie să cobori înăuntru. Eu nici nu ştiu cui să mă adresez pentru că acolo aşa trebuie lăsat, exact aşa cum este. E păcat ca acel loc să fie pierdut. Indiferent al cui este acum, acel loc nu trebuie să dispară”, a declarat Emilia Iancu, directorul Muzeului de Ştiinţe ale Naturii Ploieşti.

Reprezentanţii asociaţiei ”Suntem România” susţin că demersurile pentru clasarea rafinăriei în patrimoniul naţional au demarat în luna mai a acestui an.

„Nu mai au dreptul să facă niciun pas fără să fie monitorizaţi”

”Cererea este depusă, teoretic este declanşată procedura de clasare, dar încă se stagnează la nivel de Direcţie Judeţeană. Noi am făcut demersurile, am explicat, am făcut fotografii, am făcut un rezumat istoric, dar aşteptăm răspuns acum de la Ministerul Culturii. Din experienţa noastră ştim că este o procedură destul de complicată. Dar, din momentul în care am trimis cererea de clasare, nu mai au dreptul să facă niciun pas fără să fie monitorizaţi şi fără să aibă aprobarea Ministerului Culturii”, a declarat Alex Stoian, reprezentantul asociaţiei ”Suntem România”.

Acesta a precizat că este importantă această primă etapă de clasare în patrimoniul naţional pentru ”a câştiga timp şi să nu înceapă demolarea aşa cum se intenţiona. Este şi motivul pentru care am început aceste demersuri pentru că am aflat că se dorea demolarea tot ceea ce este acolo”, a explicat Stoian.

Propunerea asociaţiei este ca rafinăria Steaua Română să fie transformată într-un parc industrial turistic muzeal, care ar permite inclusiv construirea unui hotel pentru turişti.

”Toată lumea spune că muzeele nu fac bani. Este adevărat, dar pot primi bani şi pot aduce un aport în economia zonei”, susţine Alex Stoian.

Rafinăria Steaua Română din Câmpina a funcţionat fără întrerupere din anul 1897 şi până în 2009, când ultimii muncitorii au fost notificaţi că îşi vor pierde locurile de muncă. Până la începutul acestui an, când Tribunalul Prahova a declarat falimentul, rafinăria a mai funcţionat ”pe avarie” cu doar 22 de angajaţi care asigurau mentenanţa instalaţiilor.

În 2018 rafinăria Steaua Română a fost scoasă la vânzare pe OLX cu 10.300.000 de euro, dar după ce informaţia a fost făcută publică în presă, anunţul a fost şters. Au rămas însă urmele în URL-ul link-ului.

