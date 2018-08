Cum a ajuns să fie scoasă la vânzare pe OLX Rafinăria Steaua Română. Preţul de pornire: 10,3 milioane de euro. Directorul societăţii, bulversat de anunţ

Conform anunţului postat pe OLX, preţul de vânzare este de 10.300.000 euro, iar vânzarea se face ”în reorganizare, prin negociere directă”.

Anunţul de vânzare este însoţit de explicaţii cu privire la instalaţiile pe care încă le mai deţine Steaua Română.

”Rafinaria este un complex industrial ce include un sector de producţie şi livrare produse petroliere şi un sector de producţie şi distribuiţie utilităţi. Instalaţiile pentru rafinarea ţiţeiului existente în incintă sunt:

Instalaţia distilare atmosferică şi în vid DAV - capacitate 400.000 t/an; instalaţie distilare în vid DV - capacitate de proiect 138.000 t/an; instalaţie fabricare parafina - capacitate 15.000 t/an; instalaţie de amestecare finisare produse expediate; instalaţiile pentru producerea şi distribuţia utilităţi sunt:

instalaţie demineralizare - capacitate proiect 2 linii x 80 mc/h; instalaţii de alimentare cu apă şi producere abur - 2 cazane 25t/h abur supraincalzit şi 1 cazan 17t/h abur saturat; instalaţie produse speciale - ape reziduale - debit 750 mc/h”, se arată în anunuţul de vânzare.

Contactat telefonic, directorul rafinăriei din Câmpina nu confirmă infromaţia şi spune că cel mai probabil cineva ”a vrut să-şi treacă în portofoliu şi vânzarea unei rafinării”.

”Este un fake. Una este să vinzi o rafinărie şi alta să vinzi un apartament. Eu sunt directorul acestei rafinării şi ar fi trebuit să ştiu dacă este sau nu de vânzare. Rafinăria este în reorganizare judiciară şi există un plan de reorganizare pentru trei ani votat în anul 2017. Noi nu avem nicio legătură cu acel anunţ şi nici cu vreo agenţie imobiliară”, a declarat Nicolae Matei, directorul Rafinăriei Steaua Română din Câmpina.







Steaua Română a scos la licitaţie în urmă cu doi ani mai multe active fixe, dar este vorba despre terenuri şi clădiri unde au funcţionat în trecut clubul rafinăriei, tâmplăria, chioşcul de pâine, dispensar etc, dar şi active mobile, vagoane cisternă, autocamioane, cisternă, escavator etc. În plus, rafinăria din Câmpina vinde şi terenul de fotbal situat la intrare în oraşul Câmpina cu preţ de pornire de 1.937.293 euro. Primăria Câmpina a anunţat în repetate rânduri că este interesată să achiziţioneze terenul de sport, iar în prezent se află în negociere cu societatea.

"Steaua Română" este cea mai veche rafinărie de petrol din ţară, înfiinţată în 1895 cu capital integral românesc. A funcţionat neântrerupt până la începutul anului 2009 când activitatea de rafinare a fost întreruptă. Un an mai târziu au început concedierile masive. În anii 90, la rafinăria din Câmpina lucrau peste 1200 de persoane, iar în prezent societatea mai are zâteva zeci de angajaţi.

Contactat telefonic la numarul care însoţeşte anunţul, un reprezentant al agenţiei imobiliare a confirmat că anunţul este real, dar a refuzat să ofere mai multe amănunte despre clientul care se ocupă de vânzarea rafinăriei. Rafinăria Steaua Română este acum în proprietatea lichidatorului judiciar CITR.