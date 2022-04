Corturi de lux, un nou concept de turism în România. Cât costă cazarea într-un igloo cu acoperiş transparent

Noul concept de turism a apărut în România mai întâi în zona plajelor semisălbatice din Mamaia Nord, Năvodari sau sudul litoralului, dar de câţiva ani a prins şi la munte, în localităţi mai puţin promovate din punct de vedere turistic.

În judeţul Prahova, de exemplu, doi antreprenori au amenajat în comuna Valea Doftanei şi în staţiunea Azuga astfel de resorturi unde turiştii se pot caza în natură, la corturi sau igloo, la marginea pădurii, dar beneficiind de luxul unei camere de hotel de patru sau cinci stele. Deşi cazarea la cort era până nu demult rezervată drumeţilor obişnuiţi să doarmă în condiţii rustice, glampingul duce campingul tradiţional la un alt nivel. Corturile sunt mobilate, au baie, apă curentă, curent electric, căldură sau aer condiţionat şi terasă proprie, iar interiorul nu diferă cu nimic de cel al unei camere de hotel.

Igloo cu acoperiş transparent

Resortul de glamping din staţiunea Azuga a apărut în urmă cu aproximativ trei ani, oferind cazare turiştilor, la început, doar într-un singur igloo, pentru ca în prezent să fie amenajate cinci astfel de corturi luxoase, dat fiind cererea peste aşteptări. Ceea ce-l face unic în ţară este faptul că fiecare cort are acoperişul transparent, oferind celor cazaţi senzaţia că dorm sub cerul liber, de aici şi deviza resortului: „Experimentează bucuria de a dormi sub cinci milioane de stele”.

Cortul cu acoperiş transparent îţi dă senzaţia că dormi sub cerul liber FOTO Facebok/Wegloo Azuga

Cele cinci igloo se află la marginea pădurii, în imediata apropiere a pârtiei Sorica şi a telegondolei şi la cinci minute de mers pe jos de pârtia Cazacu, fiind înconjurate de Munţii Bucegi şi Munţii Baiului. Deşi pare doar un cort mai mare cu o formă sferică, acesta este funcţional tot timpul anului, toate cele cinci bungalouri transparente fiind conectate la centrală termică, oferind confort inclusiv pe timpul iernii.

„Dotările sunt de hotel de cinci stele, cu baie proprie, televizor, Netflix, şemineu, privelişte către munţi, cu acoperiş transparent şi fereastră către munte. Şi iarna funcţionăm, chiar şi când este zăpadă. Când afară sunt minus 20 de grade Celsius, în interiorul cortului se fac 24 de grade şi mai multe, dacă se pune în funcţiune aerul condiţionat pe căldură”, a explicat administratorul complexului.

Cât costă cazarea

Este un concept care a prins imediat, susţine acesta, rezervările fiind programate chiar şi cu câte două luni înainte, mai ales pentru finalurile de săptămână. Deşi unii turişti care poposesc la Azuga se tem de prezenţa urşilor, reprezentanţii glampingului susţin că acesta este protejat cu un gard electric, iar animalele sălbatice nu au cum să pătrundă în interiorul complexului.

Complexul de corturi de lux din Valea Doftanei este protejat cu gard împotriva urşilor FOTO Facebook/Glamping Valea Doftanei

Preţul de cazare nu este pentru toate buzunarele, fiind apropiat de cel al unei camere de hotel de cinci stele şi variază în funcţie de pachetul rezervat de turişi. Astfel, pentru un pachet romantic, preţul este 800 de lei pe noapte pentru un igloo, iar în tarif intră micul dejun, pachetul de bun venit care conţine şampanie, selecţie de bomboane, lumânări şi petale de trandafir. Pentru un city break, preţul este de 560 de lei pe noapte, în cost fiind inclus şi micul dejun.

Corturi de lux la poalele munţilor Baiului

Pentru turiştii care preferă o zonă mai sălbatică, altfel decât o staţiune montană, dar totuşi caută condiţii de cazare luxoase, se pot orienta către Valea Doftanei, o comună de munte din judeţul Prahova, aflată la aproximativ 100 de kilometri distanţă de Bucureşti şi care vă fereşte de aglomeraţia de pe DN1. Începând cu a doua parte a lunii mai se deschide glampingul Valea Doftanei, un complex unde au fost amenajate tot cinci corturi de lux care oferă confortul unei camere de hotel. Pentru cei familiarizaţi cu zona, glampingul se află în satul Trăisteni (aproximativ 900 de metri altitudine) în imediata apropiere de zona unde se organizează Festivalul Caşcavelei.

Cele cinci corturi de la Valea Doftanei sunt încălzite cu aerotermă FOTO Facebook/Glamping Valea Doftanei

Spre deosebire de complexul de la Azuga, la Valea Doftanei cazarea se face doar în perioada de primăvară-toamnă, corturile fiind încălzite, când este cazul, cu aeroterme silenţioase. În complex sunt amenajate trei băi şi trei spaţii pentru duş, dar şi o bucătărie comună, dotată cu tot ce trebuie. În plus, administratorii oferă turiştilor biciclete pentru mountain bike, zonă de relaxare cu hamace şi şezlonguri, grătar, ceaun şi parcare gratuită. Preţul pentru o noapte de cazare într-un astfel de cort este de 269 de lei. Cele cinci corturi cu terasă proprie se află amplasate într-o curte împrejmuită, astfel că turiştii sunt şi aici protejaţi de animalele sălbatice.

