Biblia cioclilor: cum a schimbat percepţia despre servicii funerare un român cu studii de tanatopraxie în Columbia şi SUA

Orfan de mic copil, Sebastian Cocoş a rămas şi în prezent cu ultima imagine a părinţilor săi înainte să fie conduşi pe ultimul drum şi este convins că nimeni niciodată nu-i va putea şterge acest tablou din minte. Momentul tragic, prezent de altfel în viaţa tuturor, avea să-i schimbe viaţa cu totul, deşi la vârsta de 12 ani nu conştientiza asta. Mult mai târziu, când a încercat să-şi facă un viitor alegând să muncească în Spania a învăţat, tot participând la un eveniment trist, că înmormântarea poate fi decentă şi elegantă.

„Eu am locuit 11 ani în altă ţară, dar nu am lucrat în domeniul funerar, însă spre finalul şederii mele în Spania a început să mă atragă ideea. S-a întâmplat să particip la o înmormântare unde am văzut decenţa cu care se comportau oamenii la un astfel de eveniment. De acolo m-am întors în ţară cu gândul aceasta, să fac un sistem de pompe funebre cum am văzut eu afară”, mărturiseşte Sebastian Cocoş.

„Fiecare are firme funerare şi racolează clienţi cu japca”

A început afacerea în România în 2009, dar s-a lovit de mafia din sistemul pompelor funebre. Moartea era în anii aceia o afacere extrem de profitabilă pentru oricine avea puterea să se implice în aşa ceva, iar Sebastian Cocoş a fost văzut drept un concurent greu de combătut, tocmai pentru că venea cu ceva nou, înlăturând cam tot ce însemna în acei ani rudimentari în domeniul funerar.

”Am făcut primele capele private din Prahova, dar afacerea nu a mers aşa de bine pentru că eram o concurenţă nouă pe piaţă şi într-un domeniu atât de necunoscut încât a început să scoată colţii mafia sistemului. Şi când spun mafia sistemului mă refer la autopsierii Medicinelor Legale din toată ţara nu numai de la Ploieşti şi autopsierii anatomiei patologice. Pentru că fiecare dintre ei au firme funerare şi racolează clienţii cu japca. Este un subiect care pare că nu se termină niciodată”, explică Sebastian Cocoş.

Avea însă un as în mânecă, iar acest secret l-a ajutat să se impună în faţa celor care nu jucau cinstit. El susţine că îndârjirea l-a făcut să învingă, dar în realitate cunoştinţele în domeniu, studiul şi cursurile de specialitate l-au ridicat din marea masă a sistemului funerar autohton. Sebastian nu a intrat în această afacere ca un novice. Studiase mult la şcoli de specialitate în Columbia, Spania şi SUA, avea o diplomă în mână în tanatopraxie şi urmărea cu ardoare tot ceea ce se descoperea nou în domeniu. Nu s-a oprit doar asupra sicrielor de lux, ci a mers mult mai departe. A conştientizat că lucrează cu oameni aflaţi într-o stare psihică precară, motiv pentru care a decis să schimbe tot în felul în care sistemul funerar din România se raporta la familiile îndoliate.

Noutăţile aduse în domeniul tanatopraxiei

„Am venit cu totul nou, de la echipa care tratează corpul într-o capelă până la tanatopraxia care modifică în totalitate şi şterge urmele morţii. Am luat-o pas cu pas şi am aplicat la noi aşa cum am văzut că se întâmplă afară. M-am şcolit în Columbia, pentru că acolo erau atunci singurele şcoli care primeau privaţi, în rest totul era pe circuit închis. Am reuşit să deprind cât de cât tehnica respectivă şi am ajuns în acest moment, după alte cursuri în Spania şi America, să ţin eu cursuri la rândul meu. Intenţionam să ajung la un curs şi în Mexic, ţinut de un renumit medic legist, care a inventat o substanţă ce rehidratează cadavrele putrefiate şi le aduce în minutul zero al morţii, dar pandemia nu m-a lăsat”, spune Sebastian Cocoş.

Pentru că şi-a dat seama că singur nu va răzbi, a decis să înfiinţeze o asociaţie funerară, din care fac parte cele mai multe societăţi din domeniul pompelor funebre din România. Din postura de preşedinte al acestei asociaţii, Cocoş a reuşit să schimbe legislaţia în domeniu şi să impună astfel un regulament care trebuie respectat de toţi cei implicaţi în astfel de afaceri.

Legislaţia din domeniul serviciilor funerare, schimbată radical

”Am modificat legislaţia veche şi am insitat foarte mult ca fiecare pompă funebră să aibă un laborator dedicat, să nu se mai facă îmbălsămările la domiciliu, pentru că nu este un lucru normal. Am impus folosirea substanţelor biocide, cum să le folosească, cum să se comporte cu un corp, să-l ia într-o husă mortuară, nu într-o pătură, că nu e un sac de cartofi, şi multe alte lucruri care văd că se implementează încet, încet. Nu în ultimul rând am cerut ca angajaţii firmelor de pompe funebre să se ducă îmbrăcaţi în costum, în pantalon lung, decent, cu o cămaşă, nu în papuci şi în pantaloni scurţi. Dacă tot facem pompe funebre, hai să ne comportăm demni în faţa morţii, că e ultimul eveniment al unui om”, susţine Sebastian Cocoş.

Decenţa în faţa morţii, învăţată departe de casă, l-a determinat să citească mult despre psihologia de doliu. Ultima imagine cu persoana dragă într-un sicriu este extrem de importantă, dar oamenii nu conştientizează asta în acele zile imediat următoare decesului.

”Prima imagine care ne vine în minte este ultima pe care am avut-o în viaţa reală, cea mai apropiată şi aceea este dintr-un sicriu, din nefericire. Prin munca pe care o facem noi, nu facem altceva decât să aducem o linişte din punct de vedere emoţional pentru familie. Odată ce corpul apare impecabil, cu o fizionomie relaxată, cu o culoare corespunzătoare, de parcă ar trebui să vină Dumnezeu să-i sufle viaţă, în acel moment familia este relaxată din punct de vedere emoţional. Chiar dacă vorbim despre un deces, rudele, prietenii vor avea o imagine extraordinară, relaxată a persoanei dragi. Iar asta este extrem de important. Să poată spune <<L-a iertat Dumnezeu, uite ce liniştit este, parcă doarme>>. Este o muncă enormă în spate pentru ca acel corp să plece <<de parcă doarme>>, pentru că moartea este violentă din orice punct de vedere” explică Sebastian Cocoş.

„Dricurile ar trebui să nu mai fie parcate pe stradă”

Deşi s-a luptat să impună pe piaţă un pachet legislativ care să aducă decenţă în primul rând în actul înhumării, Sebastian Cocoş mărturiseşte că încă este loc de mai bine, legea care guvernează această activitate având multe lacune. Multe dintre ele se referă la modul în care magazinele de pompe funebre aleg să-şi expună marfa la vedere, pe stradă, de multe ori într-un spectacol lugubru absolut inutil.

”Din punctul meu de vedere, consiliile locale ar trebui să se impună printr-o HCL astfel ca dricurile să nu mai fie parcate pe stradă. Pune-le într-un garaj, într-o curte, dar nu pe stradă. Înţeleg, l-ai tras la stradă pentru a încărca un sicriu, dar nu trebuie toată lumea să vadă asta. Sunt lacune încă în legislaţie, uşor, uşor încercăm să le rezolvăm, unde vedem că s-a greşit, intervenim. Mă bucur că aproape 60 la sută din colegeii mei s-au cam pus la punct s-au autorizat DSP, cât de cât există o ordine, nu oricine, oricând poate să îmbălsămeze un cadavru aşa cum se întâmpla când am intrat eu în această afacere”, precizează Sebastian Cocoş.

Societatea pe care o reprezintă face acum demersuri să impună meseria de tanatopractor în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). În registrul meseriilor nu este prevăzută decât meseria de îmbălsămător, iar diferenţa între cele două este mare, spune Sebastian Cocoş.

Cursuri de tanatopraxie

„Acum şi în România se fac astfel de cursuri de tanatopraxie. Asociaţia pe care o reprezint are un parteneriat cu Institutul Funerar Spaniol şi cu Şcoala Europeană de Tanatopraxie, ţinem curusi şi învăţăm colegii din sistemul funerar cum să se comporte, cum să practice o tanatopraxie corect, ce trebuie făcut pentru a înlătura urmele de suferinţă de pe un trup, îi învăţăm un pic de psihilogie de doliu, discutăm lucruri normale şi fireşti pentru domeniul pompelor funebre”, spune Cocoş.

Conducând una dintre societăţile autorizate să se implice în înhumarea oamenilor care au murit după infectarea cu noul coronavirus, Sebastian Cocoş spune că în această perioadă industria funerară ”a explodat”. Au fost zile în care a fost solicitat şi pentru cinci, şase decedaţi pe zi, toţi infectaţi cu SARS-CoV-2, doar din Ploieşti. Iar pentru cei care nu cred în existenţa acestei boli, Sebastian are un singur mesaj: ”să vină să stea cu noi câteva zile. Terapie COVID. Îi îmbrăcăm în combinezoane, merg cu noi la muncă, să vadă cum este. Cine nu crede să vină să vadă!”

