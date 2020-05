VIDEO Eveniment foarte rar filmat în Piatra Craiului. Polenizarea în pădurile de molid are loc o singură zi pe an

Brazii şi molizii nu au flori colorate sau aromate care să atragă insectele polenizatoare, motiv pentru care polenizarea se face doar cu ajutorul vântului.



Nu se întâmplă însă la orice vânt de primăvară - vară.

Imaginile cu spectaculosul fenomen surprins în Parcul Naţional Piatra Craiului au fost postate pe pagina de Facebook Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.

"Polenizarea în pădurile de molid şi brad, un eveniment care are loc o singură zi pe an, a fost surprinsă în pădurile Parcului Naţional Piatra Craiului în imagini superbe filmate de colegul nostru Mircea Vergheleţ *(...) Arborii eliberează o singură zi pe an cantităţi mari de polen în acelaşi timp. Polenul ajunge pe florile femele, viitoarele conuri, în arborii învecinaţi", explică Regia Natională a Pădurilor - Romsilva.





Parcul National Piatra Craiului, unul dintre cele 22 de parcuri naţionale şi naturale administrate de Regia Naţională a Pădurilorâ Romsilva, are o suprafaţă de 14.800 de hectare în judeţele Braşov şi Argeş, din care 10.860 de hectare sunt cu păduri.

Dintre acestea, peste 6.000 de hectare sunt păduri protejate.