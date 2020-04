VIDEO Bebe Cotimanis, clip viral de pandemie cu familia în pijamale pe acoperişul casei. Versurile, mixate dintr-un discurs al lui Iohannis

Videoclipul, postat pe contul de Facebook al Adei Dumitru, a strâns în doar o jumătate de zi sute de like-uri, comentarii şi distribuiri, foloseşte, pe ritmuri house, mai multe cuvinte rostite de preşedintele Klaus Iohannis când i-a îndemnat pe români în luna martie să stea acasă pentru a preveni infectarea cu COVID-19. „Vă spun acelaşi lucru pe care îl spun şi experţii şi medicii: Staţi acasă!”, se aude la începutul clipului în care Bebe Cotimanis dansează în pijamale alături de Iulia şi Ada Dumitru. Refrenul „Staţi acasă” se repetă pe muzica lui Cătălin Tamazlicaru de la Nomad Music.

„A devenit viral clipul. Istoria clipului e scurtă: stând acasă, ne-au apucat pandaliile din cauza pandemiei. Şi am zis să facem ceva să ne exteriorizăm şi noi dacă nu mai avem scena sub picioare. Ada Dumitru, fiica noastră, este cea care a mixat imaginile. Nu am putut dormi de râs, după ce am văzut imaginile pe la două noaptea. Filmările au fost făcute la noi acasă în comuna Budeasa. Filmarea nu a durat mai mult de două ore. Ne-a ajutat şi Marian Jinga, care ne-a filmat pe toţi trei. La montare s-a lucrat vreo douăsprezece ore. Materialul brut era mult mai mare. Mesajul nostru este: orice ar fi, cu zâmbetul pe buze! Râsul este cel mai bun medicament în perioada asta”, a declarat pentru Adevărul Constantin Cotimanis.