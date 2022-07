Un român stabilit în SUA are un ARO unicat cu motor de Chevrolet şi 230 de cai-putere

Prototipul ARO 324 deţinut de către Daniel Picu are 320 cai-putere FOTO: arhiva personală

Daniel Picu locuieşte cu soţia în Ocean City, din statul Maryland, unde conduce o firmă de property management. „Deşi am plecat de mulţi ani de la Câmpulung Muscel, am rămas cu sufletul şi cu gândul la locurile natale, mai ales că oraşul unde m-am născut şi am crescut este locul unde a fost fabrica ARO, o marcă ce şi-a câştigat un renume special”, povesteşte Daniel Picu.

Românul mai deţine o Dacia 1310 Break din 1988, iar până la începutul acestui an, Daniel a mai avut şi o Dacia 1310 Berlină fabricată în 1984, pe care a vândut-o unui pasionat de maşini din statul Michigan. „Am găsit cele două maşini în apropiere de Bucureşti şi am fost îndrumat şi ajutat de către Eduard Palaghiţă, un român din SUA extrem de pasionat de maşinile româneşti. Şi soţia mea, deşi nu a vizitat ţara mea natală până acum, a devenit foarte pasionată de maşinile fabricate în România”, declară Daniel Picu.

În 2021, Daniel şi-a achiziţionat un ARO 324 unicat, cu motor V8 şi 230 de cai-putere, de la un proprietar din statul New Mexico ce s-a lăsat cu greu convins să vândă modelul unicat. ARO 324 a fost fabricat la începutul anilor 2000 la uzina din Câmpulung Muscel, ca un prototip experimental cu scopul de a găsi pieţe de desfacere, inclusiv în America. Modelul are cutie automată şi aproximativ 23.000 de kilometri la bord. „Din informaţiile mele, acest ARO cu totul şi cu totul special este unul dintre ultimele prototipuri dezvoltate pentru a intra pe piaţa din Statele Unite înainte de închiderea fabricii ARO din Câmpulung Muscel. Este un exemplar impecabil păstrat şi care a mai avut proprietari în New Mexico şi Florida”, spune Daniel Picu.

ARO 324 tractând o Dacia 1310 Break FOTO: Daniel Picu

Trebuie spus că motorul şi cutia de viteze de pe acest prototip ARO 324 provin de la un model american foarte apreciat în perioada 1990-2000: Chevrolet Silverado K1500. Motorul este de 5,7 litri, aspirat natural, fiind cuplat la o cutie de viteze în patru trepte, fabricată de către General Motors. Punţile şi diferenţialele sunt fabricate la fosta fabrică ARO de la Câmpulung Muscel, ca şi frânele pe discuri. „Mi s-a părut foarte interesant şi faptul că acest model ARO are instalaţie de aer condiţionat, plus faptul că servodirecţia este de origine General Motors. Toate componentele de pe această maşină sunt într-o stare impecabilă şi funcţionează fără probleme”, adaugă Daniel.

„N-aş vinde maşina pentru nimic în lume!”

Şi interiorul prototipului ARO 324 este tapiţat cu o piele foarte rezistentă la uzură şi condiţii nefavorabile. „Maşina se conduce confortabil pe autostrăzi în America până la viteza de 70 mile pe oră, adică aproximativ 115 kilometri la oră. De multe ori m-au oprit trecători foarte miraţi, care mi-au cerut detalii despre această maşină, a cărei provenienţă nu o ştiu. Şi este o senzaţie foarte plăcută şi onorantă să le vorbesc despre ARO şi despre România, ţara mea natală. Am avut şi plăcuta surpriză să mă întâlnesc cu români, foarte miraţi să vadă un ARO în America. Este singurul ARO 324 din Statele Unite. Am înţeles că în lume ar mai fi 11 asemenea modele în stare de funcţionare. E o maşină la care ţin foarte mult şi pe care nu aş vinde-o pentru nimic în lume!”, precizează Daniel Picu.

Daniel Picu este stabilit din 2014 în America FOTO: arhiva personală

Deocamdată, Daniel nu doreşte să aducă vreo modificare modelului-unicat pe care îl deţine, fiind un adept al maşinilor autentice. Tânărul originar din Câmpulung Muscel a mai deţinut un ARO Hunter pe care l-a achiziţionat din statul Georgia, fără chei, fără contact şi fără rezervor. Maşina avea farurile sparte, iar podeaua şi parbrizul erau găurite. Modelul, fabrica în 1995, stătuse aproape două decenii într-un garaj. A durat o lună până când Daniel a reuşit să pornească maşina. Însă modelul ARO Hunter mai putea fi cu greu folosit. În cele din urmă, maşina a fost folosită într-un episod din serialul american The Endgame, difuzat pe NBC în această primăvară. Maşina, alături de alte două modele ARO, au fost folosite într-o scenă cu explozii din serial. Iar banii primiţi de Daniel Picu de la producătorii serialului american au acoperit într-o bună măsură achiziţionarea prototipului ARO 324 cu 230 de cai-putere de care acesta este foarte mândru.

Daniel Picu are şi două motive speciale de suflet pentru care şi-a dorit foarte mult să îşi cumpere o Dacie şi un ARO în Statele Unite. Primul automobil pe care l-a condus vreodată a fost un ARO 243, adică maşina bunicului său. Iar în 1989, prima maşină a părinţilor săi a fost o Dacia 1310 Break de culoare albă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

ANAF reia procedurile de vânzare pentru ARO 304 care i-a aparţinut lui Ceauşescu. „Era prima maşină care se realiza pentru dotarea gospodăriei de partid“

SERIAL ADEVĂRUL „Prin cenuşa industriei“ (episodul 3): Aro, maşina condusă către faliment. Cum a ajuns o firmă de apartament să cumpere un colos al industriei româneşti