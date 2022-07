Un profesor şi-a donat întreaga bibliotecă Muzeului Naţional „Brătianu” de la Florica

„Adevărul” a stat de vorbă despre această donaţie a cărţilor strânse într-o viaţă atât cu profesorul Gheorghe Neguţ şi cu Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Naţional ”Brătianu”. De la începutul anului, la muzeu au fost făcute mai multe donaţii importante de cărţi.

„Gestul de a îţi dona întreaga bibliotecă de istorie, după ce ai strâns-o o viaţă, unei instituţii este unul de mare generozitate. Aproape 400 de cărţi, printre care se numără operele complete ale lui Argetoianu, Gheorghe Brătianu, Boia, Neagu Djuvara, Paul Goma, I. G. Duca, jurnalele Monicăi Lovinescu, plus excelente studii, memorii, tratate şi sinteze de istorie, vor sta pe rafturile sălii de lectură a Muzeului Naţional "Brătianu", proiect început de noi anul trecut. Donaţia domnului Gheorghe Neguţ face ca sala de lectură să fie una consistentă şi de mare folos viitorilor masteranzi şi doctoranzi în istorie”, spune Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Naţional ”Brătianu”.

Ploieştean la origini, Gheorghe Neguţ s-a stabilit de câteva decenii în judeţul Argeş şi a avut o carieră impresionantă: a fost profesor asociat la Universitatea Politehnică Bucureşti, director de cercetare la Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive şi cercetător la Institutul de Cercetări Nucleare Mioveni.

A învăţat la Liceul Ion Luca Caragiale din Ploieşti şi i-a plăcut de mic istoria. ”Aveam o carte de istorie eroică românească din vremea interbelică. Când am arătat profesoarei mele, am fost sfătuit să nu-i fac reclamă. Eram în anii '50- începutul anilor '60 şi era la putere ciubota bolşevică! În liceu am avut şansa unui profesor de istorie excepţional, Nicolae Simache, cel care a creat şi Muzeul Regional de Istorie Ploieşti”, povesteşte profesorul Gheorghe Neguţ.

Fiind foarte bun la matematică, Gheorghe Neguţ a ales să urmeze Universitatea Politehnică din Bucureşti şi să devină inginer. Însă pasiunea pentru istorie nu l-a părăsit niciodată. Şi, pas cu pas, a strâns acasă o bibliotecă de istorie cu sute de volume valoroase.

Gheorghe Neguţ, alături de Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Naţional ”Brătianu” FOTO: Mihai Alexandrescu

„Pasiunea mea a rămas istoria, trecutul recent al României, pe care le-am completat cu ce ascultam al Europa Liberă. Şi aşa mi-am construit o bibliotecă de istorie a României şi a lumii din ce apărea înainte de 1989 şi mai ales, după ce a apărut după 1989. Am strâns o grămadă de cărţi, memorii, istorie politică. Aşa că mi-am umplut casa de cărţi de acest gen. Şi m-am gândit că niciunul dintre nepoţi nu este interesat de biblioteca mea dintre nepoţi. Aşa că am profitat că există acum Muzeul Brătianu şi am decis să îmi donez biblioteca. La Muzeul Brătianu de la Vila Florica, citadela modernizării patriei noastre, am găsit cel mai potrivit loc pentru biblioteca mea, strânsă într-o viaţă”, spune Gheorghe Neguţ.

Mai trebuie precizat că tot în luna iulie, Muzeul Naţional „Brătianu” de la Vila Florica-Ştefăneşti a mai primit o donaţie de carte veche de la doamnele Georgeta Filitti (Academia Română) şi Lia Chisacof (Institutul de Studii Sud-Est Europene).

Muzeul Naţional „Brătianu” s-a deschis pentru public pe 1 iunie 2020 la Vila Florica de la Ştefăneşti-Argeş, locul unde s-a născut şi a trăit familia Brătienilor.

Construirea casei de la Florica-Ştefăneşti a început în 1858, la scurt după ce Ion C. Brătianu s-a căsătorit cu Pia Pleşoianu, noua familie stabilindu-se în Argeş.

După 1948, comuniştii au ars mii de volume de la Vila Florica timp de câteva săptămâni, chiar în parcul conacului.

