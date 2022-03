Statistică alarmantă: în trei din patru infracţiuni de abuz sexual asupra unui copil sub 15 ani,  instanţele au considerat că nu a fost viol

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, în primele nouă luni ale anului 2021 au fost înregistrate 1.019 cazuri de abuz sexual asupra copiilor, 128 de băieţi şi 891 de fete, dintre care 379 în mediul urban şi 640 în mediul rural.

În 795 dintre cazuri s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului, iar 607 cazuri au fost închise.

„Am militat pentru ca actul sexual cu un minor să fie încadrat drept ceea ce este, un viol"

La fel de îngrijorător este şi felul în care sunt încadrate infracţiunile în care victime sunt copii

„Raportul Salvati Copiii Romania arată că, din o mie de dosare penale care privesc infracţiuni de abuz sexual cu un copil sub 15 ani, în 3 din 4 cazuri instanţele au considerat fapta ca act sexual cu un minor şi nu viol. Am cerut modificarea legii, am militat pentru ca actul sexual cu un minor să fie încadrat drept ceea ce este, un viol. Salut faptul că Avocatul Poporului susţine acum demersul nostru, vom face în continuare presiuni ca legea să se modifice repede, pentru ca toate faptele de viol asupra unui minor să fie pedepsite", spune Presedinte Executival organiza'iei Salvati Copiii Romania, gabriela Alexandrescu.

11.903 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor

În total, în primele nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat 11.903 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor, faţă de 12.898 cazuri, înregistrate pe parcursul anului 2020.



Organizaţia Salvaţi Copiii România a anunţat joi dezvoltarea unui centru-pilot Barnahus la nivelul Municipiului Bucureşti, bazat pe un model integrat de servicii de evaluare psihologică şi medicală, audiere şi protecţie a copiilor victime ale abuzului sexual şi victime ale violenţei domestice.

Programe pentru combaterea şi prevenirea oricăror forme de violenţă sau abuz asupra copiilor

De peste 32 ani, Salvaţi Copiii dezvoltă programe pentru combaterea şi prevenirea oricăror forme de violenţă sau abuz asupra copiilor, prin acţiuni directe de educaţie şi consiliere pentru copii, părinţi şi profesionişti din domeniu, prin colaborarea cu autorităţile în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ specific şi prin campanii ample de conştientizare a publicului larg privind reducerea nivelului de acceptare socială a pedepselor corporale şi a tratamentelor umilitoare asupra copiilor, încălcări grave ale drepturilor lor la protecţie şi sănătate.

