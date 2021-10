Principele Nicolae şi zeci de voluntari vor planta 10.000 de puieţi de salcâm în comuna cu cel mai tânăr primar din România

Acţiunea de împădurire de la Corbi face parte din proiectul „Codrii de mâine” iniţiat de către Asociaţia Principele Nicolae.

La acţiunile de plantare de puieţi va participa, alături de zeci de voluntari, şi principele Nicolae al României. „Am ales comuna Corbi pentru că are probleme cu alunecările de teren şi împădurirea în această zonă va ajuta. Corbi este o comună extrem de frumoasă, cu un peisaj spectaculos, mai ales priveliştea spre Munţii Făgăraş şi vârful Moldoveanu. La fel de impresionantă este şi mănăstirea Corbii de Piatră”, a declarat principele Nicolae al României pentru „Adevărul”.

Voluntarii care doresc sa participe la acţiunile de împădurire din 16 şi 23 octombrie pot obţine mai multe informaţii pe pagina de Facebook „Asociaţia Principele Nicolae” sau se pot înscrie prin mesaj privat pe pagina de Facebook a Primăriei Corbi, pe adresa de email primariacorbi@yahoo.com sau la telefonul 0248580005.

„Intenţia este să continuăm acţiunea şi în 2022 în comuna Corbi, unde alături de primărie am identificat 30 de hectare. Cu asociaţia mea am plantat din noiembrie 2019 un număr de 27.000 de puieţi. Am fi plantat şi mai mulţi puieţi dacă nu ar fi fost pandemia”, mai spune principele Nicolae.

Principele Nicolae, alături de Anca Baciu, primarul comunei Corbi FOTO: arhiva personală Anca Baciu

Am vorbit şi cu Anca Baciu, primarul comunei Corbi, legat de acest proiect de împădurire. La 25 de ani, Anca Baciu este cel mai tânăr primar din România.

„În urmă cu mai multe săptămâni am primit o adresă de la Asociaţia Principele Nicolae prin care reprezentanţii acesteia ne solicitau să le indicăm suprafeţele de teren pe care le-am avea de împădurit. Le-am trimis un e-mail înapoi cu toate suprafeţele. După aceea, principele Nicolae a mers personal la Corbi pentru a vedea terenurile ce trebuie împădurite. A rămas foarte încântat de comuna Corbi. Sâmbătă 16 octombrie va fi împădurit aproximativ un hectar. Iar pe data de 23 octombrie va fi împădurit încă un hectar de teren”, precizează Anca Baciu, primarul comunei Corbi.

Vă mai recomandăm şi:

EXCLUSIV. Prinţul Nicolae al României: „Sper că venirea unui copil ne va reapropia de Famila Regală”

Ţinutele speciale cu care Principele Nicolae şi soţia Alina-Maria Binder au luat ochii tuturor la parada din Alba Iulia