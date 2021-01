Primul director general român la Dacia după aproape două decenii. Cine este Mihai Bordeanu

Christophe Dridi, fostul director general, a fost numit în cadrul Grupului Renault în funcţia de vicepreşedinte Global Access Industry şi vicepreşedinte Industry Dacia şi Lada. Mihai Bordeanu, cel care îi ia locul, va fi şi director Dacia pentru Europa de Sud-Est.

Ultimul director general român a fost regretatul Constantin Stroe, omul care a avut o contribuţie esenţială la privatizarea şi renaşterea Dacia. Constantin Stroe a condus uzina Dacia între 1990 şi 2002. Din 2002 şi până la sfârşitul anului 2020, Dacia a fost condusă exclusiv de către manageri francezi.

Schimbarea la vârful Dacia survine şi ca urmare a organizării Groupe Renault în jurul mărcilor sale, grupate în patru unităţi de business - Renault, Dacia & Lada, Alpine şi New Mobility.

Cine este noul director Dacia

Mihai Bordeanu, noul director general Dacia, s-a alăturat în 2006 echipei Toyota în România, unde a ocupat pe rând, funcţiile de director de marketing, director comercial şi director al mărcii Lexus pentru divizia Balcani. În 2010 a preluat funcţia de director de marketing în cadrul Renault Commercial Roumanie pentru mărcile Dacia şi Renault. Din 2014 a fost director de marketing al Grupului Renault pentru pieţele din Marea Britanie, Irlanda, Cipru şi Malta („North Territory”), iar din 2016, director de marketing pentru regiunea Eurasia. Din septembrie 2019 a fost numit VP Marketing Dacia. A absolvit Facultatea de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi a urmat programe de management general în organizaţii de profil precum London Business School şi CEDEP (INSEAD).

„Revin în România după un itinerariu profesional în ţări în care marca Dacia a convins clienţi cu profiluri şi standarde diferite, precum Franţa şi Marea Britanie. Nu i-a cucerit doar pe aceste pieţe, ci în cele 44 de ţări unde este comercializată în prezent. Mă întorc acasă cu un sentiment de mândrie pe care l-am simţit profund şi pe care orice român îl are când vede maşini Dacia pe străzile din întreaga lume. Înţelegerea exigenţelor clienţilor, modul în care ne-am adresat pe fiecare piaţă au contribuit, de la an la an, la recunoaşterea internaţională a acestei mărci emblematice pentru România. Am încredere pentru viitor că doar împreună vom fructifica această reţetă de succes, într-un mediu extrem de competitiv, marcat încă de o criză sanitară globală fără precedent”, precizează Mihai Bordeanu.

