Primar acuzat de hărţuirea sexuală a unei tinere: „Dacă vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziţia mea”. Reacţia edilului şi a PSD

Potrivit înregistrării care circulă în mediul online, primarul Mihai Georgescu i-ar fi spus tinerei următoarele: „Te pot angaja pe cabinetul meu. Îţi dau 35 de milioane, mă duci, mă aduci, chestii de astea... Îţi dau liber cât vrei tu, îţi faci viaţa cum vrei. Dacă am şi eu nevoie de tine şi vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziţia mea. Îţi asigur tot ce vrei, stabilitate locului de muncă, prime, relaţii tot ce vrei, te duc în lumea bună”.

Joi 23 iunie, organizaţia PSD Argeş a decis suspendarea primarului Mihai Georgescu din toate funcţiile politice. ”Nu dorim să ne implicăm şi să discutăm despre viaţa privată a nimănui, însă întotdeauna ne vom delimita ferm de orice atitudine imorală, mai ales dacă aceasta se petrece în cadrul administraţiei publice”, spun reprezentanţii PSD Argeş.

Şi Alina Gorghiu, preşedintele PNL Argeş a reacţionat faţă de înregistrarea audio cu primarul de la Călineşti care ar şantaja-o pe tânără. „Nu poţi face aşa ceva niciunei femei, profitând de faptul că eşti primar. Am un gol în stomac când ascult înregistrarea şi mă bucur că victima a făcut plângere penală. Să şantajezi o fată, să o obligi să facă sex cu tine, profitând de faptul că tu eşti primar, este de-a dreptul strigător la cer. Şantajul şi hărţuirea sexuală la locul de muncă sunt două infracţiuni oribile pentru care e nevoie de o reacţie, dură, mai mult decât suspendarea din funcţiile politice. Se impune în mod clar demisia primarului”, precizează Alina Gorghiu.

„Adevărul” l-a sunat pe primarul Mihai Georgescu pentru a-şi exprima un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns la telefon.

„Nu mă pretez la asemenea inepţii”

Primarul Mihai Georgescu a postat însă pe contul său de Facebook un punct de vedere legat de subiectul presupusului şantaj sexual. „În urma materialelor calomnioase apărute în ultimele zile, nu am ce să comentez pe acest subiect, nu mă pretez la asemenea inepţii, mă dezic de la toate acuzaţiile, las organele competente să tragă concluziile reale. Personal, nu am hărţuit pe nimeni şi nu am făcut avansuri de natură sexuală niciunei femei, cu atât mai puţin unei anagajate a primăriei”, scrie primarul Gerogescu.

Acesta susţine că anumite persoane care ar încerca să-i facă rău încă de la preluarea mandatului de primar au apărut în mediul public „cu pasaje dintr-o conversaţie mult mai amplă, scoase din context, pentru a fi interpretate într-o manieră neadevărată”, care să-i „strice imaginea”.

„Mă voi adresa organelor competente în vederea tragerii la răspundere a tuturor celor care au făcut afirmaţii calomnioase. Până la finalizarea anchetei, dacă va exista una, mă suspend din toate funcţiile mele din PSD. Îmi cer scuze faţă de colegii mei de partid, colegii din primăriei, faţă de familia mea, şi faţă de toţi cei care sunt nevoiţi să ia parte la acest circ”, a scris primarul Mihai Georgescu.

Acesta este primarul comunei Călineşti din septembrie 2020, când a obţinut 52% dintre voturi.

