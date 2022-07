Povestea lui Elvis Presley de România: „Securitatea m-a căutat pentru că am cerut dedicaţii cu Elvis la Europa Liberă şi la Vocea Americii“ VIDEO

Mutat de câţiva ani în Germania, ”Elvis Mioveni” susţine şi acolo concerte în care îl imită pe Elvis. În comunism, Valentin a fost vizitat şi avertizat de doi securişti după ce a trimis două scrisori la Vocea Americii şi Europa Liberă, scrisori în care cerea dedicaţii muzicale cu melodiile lui Elvis Presley. Şi tot în comunism, a fost remarcat de cei de la trupa Iris, care i-au propus să cânte împreună în mai multe concerte. ”Elvis Mioveni” a vorbit pentru ”Adevărul” despre pasiunea lui pentru Elvis şi despre amintirile speciale de la concerte.

De la astronaut, la costumul lui Elvis

Născut în urmă cu 55 de ani la Piteşti, Valentin Mogoaşe a făcut studiile la Liceul Industrial Colibaşi şi Şcoala Populară de Arte Piteşti.

Valentin era în clasa a şaptea când a văzut primul film cu Elvis Presley. Iar acel film avea să sădească în sufletul său de copil un vis. Un alt vis, deoarece până în clasa a VII-a Valentin dorea să devină astronaut sau astronom, fiind fascinat şi de Dumitru Prunariu, primul român care a zburat vreodată în spaţiu cosmic.

”Îmi amintesc că petreceam nopţile de vară încercând să descopăr forma constelaţiilor. Am început să scriu literatură SF. De altfel era un alt mod de libertate în aceea perioadă. De eliberare de constrângerile comunismului. Şi cel ce m-a adus cu piciorele pe pământ a fost... Elvis Presley. Pieptănătura, stilul de dans nemaiîntâlnit, vocea-i caldă, senzuală l-au transformat în idolul a generaţii întregi. În vara următoare am renunţat la o tabără şcolară pentru a-mi cumpăra prima chitară. Am încercat diferiţi interpreţi de muzică rock in vogă, precum Shakin' Stevens, dar numai Elvis mi s-a potrivit ca voce”, povesteşte Valentin Mogoaşe.

„Trăind în comunism, am pierdut startul”

După examenul de admitere la liceu, mama i-a cumpărat un magnetofon. Şi odată ce benzile magnetice cu Elvis Presley au început să ruleze, Valentin a ştiut că intra pe un drum fără întoarcere.

”Prima dată am urcat pe scenă în clasa a IX-a şi de atunci aveam să fiu supranumit <Elvis>... A fost cel mai mare compliment. Trăind în comunism, când muzica rock'n'roll era interzisă, pot spune că am pierdut startul”, mai spune Valentin.

Pasiunea pentru muzica atât de specială a lui Elvis Presley i-a adus însă şi probleme. Pe când era în liceu, a fost chemat în biroul directorului, unde îl aşteptau doi ofiţeri de securitate. ”Cei doi ofiţeri de securitate veniseră doar pentru simplul fapt că trimeteam scrisori la emisiunea Metronom la Europa Liberă şi la Vocea Americii, scrisori prin care ceream dedicaţii muzicale... Dar regimul îşi trăia ultimii ani”, îşi aminteşte ”Elvis de Mioveni”.

”Elvis de Mioveni” în concert FOTO: arhiva personală

Când era în armată, Valentin a primit o propunere de la trupa Iris de a i se alătura pentru o serie de concerte. Însă din păcate propunerea a căzut. ”Nu am putut onora cererea trupei Iris de a mă alătura la turneele prin ţară, fiindcă nu am mai putut lua legătura cu impresarul trupei”, precizează Valentin Mogoaşe.

Debutul în televiziune l-a avut abia după Revoluţie, în emisiunea-concurs „Elvis la indigo”. A urmat concursul de talente „Ploaia de stele”, concurs despre care spune că i-a deschis un drum în muzică. Nu la multă vreme după acel concurs, Valentin Mogoaşe şi-a comandat un costum special alb, precum cele purtate de Elvis Presley în concerte, şi a început să cânte în primul său club.

Statuia lui Elvis de la Mioveni, cunoscută până în America

La câţiva ani de la deschiderea primului club, Valentin şi-a dorit mai mult. Aşa că a deschis al doilea club la Mioveni, club în faţa căruia avea să troneze statuia regelui muzicii rock'n'roll.

”Am realizat statuia lui Elvis într-o iarnă folosindu-mă la mulaj de huma găsită la fundaţia construcţiei. Nu aveam cunoştinţe în domeniu, dar cred că a fost un punct de atracţie al oraşului Mioveni. Lucru menţionat şi într-o revistă americană. Statuia avea o instalaţie tip LED, precum şi un sistem de sonorizare în chitară, de unde răsunau binecunoscutele lui cântece”, povesteşte Valentin.

Statuia de la Mioveni a lui Elvis Presley FOTO: Valentin Mogoaşe

Clubul de la Mioveni a funcţionat aproape 20 de ani. La scurt timp după tragedia din clubul ”Colectiv” din octombrie 2015, Valentin a trebuit din păcate să îşi închidă clubul. ”În Colectiv au murit zeci de tineri frumoşi din cauza corupţiei, pentru că cei trebuia să conştientizeze riscurile închiseseră ochii. După acea tragedie, oficialii au început să închidă multe localuri în România, în loc să ia măsuri ca să fie închise doar locaţiile neconforme, în măsura în care construcţia mea era doar din beton şi sticlă. Aveau să îmi ceară suma de 10.000 euro şi timp de aşteptare între 3 şi 6 luni în timp ce clubul Bamboo, din prefabricate din lemn, avea să funcţioneze mai departe, fără autorizaţie... şi chiar să mai ardă de câteva ori”, precizează Valentin.

A plecat în Germania cu 50 de euro în buzunar

După ce şi-a închis afacerea din Mioveni şi pentru că avea o familie de întreţinut, Valentin a ales să plece să muncească în Germania. ”Nu eu am vrut să plec din ţară, ci asemeni a milioane de alţi tineri, am fost alungaţi de un sistem corupt. Ajuns in Germania, doar cu 50 de euro în buzunar, aveam să o iau de la capăt. Am ajuns in Frankfurt, nu departe de locul unde Elvis îşi satisfăcuse stagiul militar. Si din prima zi aveam să fiu angajat de o frumoasă nemţoaică, Sabine Fisher, să cânt cu suma de 20 de euro pe oră, sumă ce mi s-a părut enormă”, rememorează ”Elvis din Mioveni”.

Însă ulterior a ales să caute un job stabil, adică meseria pe care o învăţase la uzina Dacia de la Mioveni: electrician.

Şi începuturile nu au fost uşoare. Şi-a găsit iniţial o slujbă printr-o firmă de recrutare, lucrând o perioadă în aproape toată Germania.

Apoi, după un an şi jumătate, norocul i-a surâs: Roxana Lazăr, o româncă de la o firmă din Germania, a aflat că este un angajat-model şi l-a recomandat să lucreze la concernul Mercedes Benz din Stuttgart. Iar Valentin Mogoaşe are deja peste cinci ani de când lucrează pentru colosul german din industria auto.

În 2019 Valentin a avut onoarea să fie selectat pentru a participa la ,,Festivalul european Elvis Presley” de la Bad Nauheim, prestaţia sa fiind foarte apreciată.

”Dar cea mai mare onoare a fost să fiu invitat pentru a doua oară la emisiunea ”Românii au talent”, unde Andra mi-a spus: ,,Eşti cel mai bun Elvis care a urcat pe acea scenă". Şi cum principiul meu in viaţă este <Cortina nu se va lăsa până ne se va juca şi actul final>, mă pregătesc in continuare pentru acel moment”, mai spune Valentin Mogoaşe, „Elvis Mioveni“.

Valentin Mogoaşe la ”Românii au talent” FOTO: arhiva personală

