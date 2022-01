Mesajul de revoltă pe care o învăţătoare din Piteşti l-a transmis Ministerului Educaţiei: „Suntem precum cetăţeanul turmentat“

De data aceasta, învăţătoarea s-a arătat indignată de atitudinea Ministerului Educaţiei şi a atras atenţia asupra lipsei de predictibilitate referitoare la testele Covid, care-i bulversează pe învăţători şi diriginţi.

„Dragă Ministerule, Am respectat cu stricteţe tot ceea ce ne-ai emis. Am fost foarte serioasă în relaţia noastră referitoare la Covid. Am transmis această seriozitate şi părinţilor de la clasă, dar şi copiilor. ÎNSĂ Nu există predictibilitate referitoare la testele Covid! Ba se fac luni şi joi, ba se fac marţi şi vineri, ba... doar luni ori marţi ori.... niciodată. După ce am insistat asupra raportării şi AM FORMAT UN OBICEI de testare la începutul săptămânii, iaca, nu mai sunt teste... Sau nu se mai fac? Suntem precum cetăţeanul turmentat, ne uităm când spre dreapta, când spre stânga”, a scris învăţătoarea pe Facebook.

„Am avut sentimente amestecate: duioşie, mulţumire, dar şi revoltă!”

Învăţătoarea mărturiseşte că a rămas impresionată de atitudinea elevilor săi şi a părinţilor acestora cu privire la necesitatea testării COVID a copiilor în şcoli, după lecţia de responsabilitate pe care aceştia au dat-o: şi-au testat pe cont propriu copiii, într-un context în care nu mai primiseră teste gratuite.

„De ce îţi scriu, dragă Ministerule? Pentru că obiceiurile o dată formate, persistă! Astăzi de dimineaţă, fără să anunţ în prealabil cum o făceam de obicei (nu am distribuit teste, că nu au fost!), am primit rezultatele copiilor, de la testele cumpărate de către părinţi. Că asta era/este procedura de la clasa mea! Îţi spun sincer că am avut sentimente amestecate : duioşie, mulţumire, dar şi revoltă!

Ghici fiecare pentru cine! C-o fi şi greu...!”, a mai scris Dana Tufeanu pe platforma de socializare.